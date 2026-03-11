福島日産グループの従業員に対して、「福島県プレコンセプションケア企業向け出前講座」を開催いたしました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ (https://famione.com/benefit/)などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、福島日産グループにてプレコンセプションケアをテーマとした出前講座を2月13日に開催しました。

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-740-fc96f1163a871c48e629fa8720eb0938.pdf

本出前講座は、福島県内事業所の人材確保や働く世代の健康増進のため、女性等の健康に配慮した働きやすい職場づくりを応援するための講座として２０社を対象に開講しています。

2月13日には福島日産グループにて開講し、幅広い年齢の従業員約５０名に出席いただきました。ほとんどの出席者が「プレコンセプションケア」という言葉を初めて聞いたと回答し、新しい知識を吸収し業務に役立てようとする姿勢が伺えました。

講座開講中には出席者の方が「リアクションボタン」を用いて積極的に講師とコミュニケーションを取り、主体的に参加されている様子が非常に印象的でした。

■福島日産グループ出前講座概要

【テーマ】プレコンセプションケア

【開催日】2026年2月13日

【開催方法】オンライン開催

【講師】助産師/生殖心理カウンセラー 谷村弥生（株式会社ファミワン）

■福島日産グループご担当（人事佐藤様）のコメント

男性の育休取得者も増え、若い世代では男女問わず多くの情報をもっていると実感しておりますが、このような講座を受けることで、知っているだけでなく実際に行動に移せる良いきっかけになればと思います。

■福島日産グループ女性参加者A様のコメント

「プレコンセプションケア」という言葉は以前から耳にしていましたが、今回のセミナーを通して、将来のライフプランを考える良いきっかけとなりました。

年齢とともに体の変化を感じる中で、今後はより関心を持って自身の健康と向き合い、ヘルスリテラシーを高めていきたいと感じました。

■福島日産グループ男性参加者B様のコメント

情報リテラシーの「かちもない」の考え方は、どんなことにも応用できるので知れて良かった。

■福島日産グループ男性参加者C様のコメント

性別が違うためどうしても主体的な体験が足りないことなので、知識を得る、再確認する機会は定期的にあった方が良さそうと感じた。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995