ヘッドウォータースは、金融庁・FDUA共催イベントにて生成AIの金融実務適用を評価する立場として協賛企業賞を授与

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、金融庁および一般社団法人金融データ活用推進協会（FDUA）共催、日本マイクロソフト株式会社協賛の「第4回金融データ活用チャレンジ表彰式」において、協賛企業として表彰式に参画しました。同表彰式では、当社取締役の石澤直樹が授賞を務めました。

- 表彰式について

本表彰式は、2026年3月6日（金）に、金融庁主催の国際的なフィンテックイベント「Japan Fintech Week」内で開催される「FIN/SUM2026」にて行われました。金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、金融業界内外から高い注目を集める場となりました。



ヘッドウォータースは、本チャレンジにおいて技術支援および協賛企業賞の選定・表彰を担い、生成AIを金融実務の業務プロセスへどのように組み込み、再現性のある形で実装できるかという観点から評価を実施しました。これにより、金融機関および関連事業者との接点を拡大し、生成AIの実装を前提としたコンサルティングおよび開発案件への展開機会を創出しているだけでなく、金融データ活用を実務レベルで評価・支援する立場としての当社の取り組みを示すものです。

- 協賛企業賞 選定理由

ヘッドウォータース選出枠では、LangGraph（※1）を活用し、提案書作成業務の自動化を実現するエージェントシステムの構築事例を評価・表彰しました。

本事例は、生成AIを具体的な業務ワークフローへ落とし込み、再現性のあるアーキテクチャとして実装している点を高く評価したものです。実務適用を前提とした設計思想は、当社が推進する生成AIの社会実装の方向性とも合致しており、金融分野における先進的な事例であると判断しました。

※1 LangGraph：生成AIを用いた処理の流れを工程図（グラフ）として設計し、分析や文章生成などの複数工程を制御できるAIエージェント向けのフレームワーク

- 今後について

今後もヘッドウォータースは、日本マイクロソフトをはじめとするパートナー企業と連携しながら、金融データ活用および生成AIの社会実装を推進するとともに、金融実務に耐える生成AI活用を見極め、評価・支援する立場として金融業界の発展に貢献してまいります。

