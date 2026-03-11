サイバー攻撃対策やAI・DX活用を加速する最先端技術が集結ーIT・DXの総合展 2026年4月8日（水）から3日間開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年4月8日（水）～10日（金）、東京ビッグサイトで、日本最大級のIT・DX総合展「Japan IT Week 春」「Japan DX Week 春」「営業・デジタルマーケティング Week 春」「EC・店舗 Week 春」を開催いたします。

サイバー攻撃の高度化、二重恐喝型ランサムウェア、生成AIの本格活用、そして企業DXと、技術とリスクは日々加速しています。いま企業に求められているのは、先端テクノロジーと実務課題をどう結び、最適な解を選び取り、現場へ落とし込み、組織変革へつなげるか。本展は、最新のセキュリティ対策からAI・データ活用、業務変革ソリューションまでを横断的に集結し、導入後の活用や定着まで見据えて一度に比較・検討できる展示会です。3日間で1,100社が出展、60,000名の来場を見込んでおり、単なる技術紹介にとどまらない、“課題解決を実装する場”として開催します。

公式ホームページはこちら▶ https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html

*出展社数・来場者数は最終見込みであり、開催時には増減の可能性があります。また、出展社数は出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含みます。

４つの展示会で構成される総合展

「IT・DX総合展 春」は、4つの展示会で構成されています。

【Japan IT Week 春】日本最大級システム開発・運用・保守に関する総合展 【Japan DX Week 春】日本最大級のDX総合展 【営業・デジタルマーケティング Week 春】デジタルの力で営業・マーケティングを進化させる総合展 【EC・店舗 Week 春】通販・店舗の売上UP&運営効率化を実現する総合展

各Weekの下には、開発・運用、セキュリティ、AI・データ活用、SFA/MA・CRM、EC運営、店舗DXなどの専門展が並びます。相互に連関する4領域を横断し、最新ソリューションの実機デモや導入事例を通じて「実装までの道筋」を一度に比較・検討可能。経営と現場をつなぎ、成果に直結する意思決定を加速します。

加えて今回は、「情シス応援」「NVIDIAパートナー最新技術セッション」「Japan Startup Summit」「ECモール相談コーナー」や中国・韓国・台湾企業の特集など、全8件の特別企画を実施。実務課題の解決とネットワーキングを強力に後押しします。

注目の出展製品（一部抜粋）

ランサムウェア被害拡大をブロック

ランサムウェア対策としてEDRやバックアップを導入していても、侵入、データの暗号化を止められず事業停止や復旧遅延に至るケースは後を絶ちません。halcyonは、ランサムウェアに特化して設計された専用ソリューションとして、既存のセキュリティ対策を置き換えるのではなく補完する形で導入でき、万一の侵入時でも被害の最小化と業務継続を実現します。 社名：高千穂交易株式会社

生成AIで“撮るだけ手順化”

Dojoウェブマニュアルは、現場の作業手順をスマホで撮影し、その場でマニュアルを作成・管理・共有できるツールです。クラウドで一元管理ができ、17ヵ国語に翻訳もできます。また生成AIを活用し、動画から自動で工程を判別しマニュアル化する機能も搭載しています。 社名：株式会社テンダ

アバターが接客

「AVACOM」は、アバターや生成AIなどのAI技術によって接客を効率化するオンライン接客サービスです。マルチプラットフォームに対応しており、AIの活用やリモート接客（遠隔接客）により、店舗や受付の無人化・省人化、人手不足の解消に貢献します。

社名：AVITA株式会社

（2026年3月11日現在の内容）

カンファレンスを同時開催（一部抜粋）

ランサムウェア対策プラットフォーム『Halcyon』で築く ― EDRの限界を超える防御戦略と事業継続性

2026年4月10日（金）｜12:15 ～13:00

高千穂交易（株） 蓮沼 佑亮 氏／Halcyon Japan（株） カントリーマネージャー 露木 正樹 氏

ランサムウェアは、RaaS（Ransomware-as-a-Service）といった犯罪エコシステムの成熟に加え、EDRなどの従来の対策をすり抜けるなど高度化し、あらゆる業種にとって深刻な経営リスクとなっています。 本講演では、初期検知から感染後の即時復旧を可能にするHalcyonによる最先端の防御を紹介し、企業が直面している最新の脅威への実践的な備えを提案します。

生成AI活用の最前線と最新のAIエージェントのインパクトに迫る

2026年4月08日（水）｜10:00 ～10:45

日本マイクロソフト（株） 業務執行役員 エバンジェリスト 西脇 資哲 氏

生成AIは指示を待つツールではなく、仕事を一緒に進める“AIエージェント”へ進化しています。本講演では、Microsoft 365 Copilotが状況を理解し、考え、提案し、次の行動まで導く最新機能を、資料作成や会議前後の整理からメールや予定表の処理までまるで優秀な同僚がいるかのように進んでいく体験として、デモンストレーションを交えて解説します。

カンファレンスの全セッションはこちら(https://biz.q-pass.jp/f/11950/itw_spring26_conference/seminar_register)

都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。

展示会基本情報

日本最大級のIT・DX総合展

【展示会概要】

展示会名： Japan IT Week【春】／Japan DX Week【春】／営業・デジタルマーケティング Week【春】／EC・店舗 Week【春】

会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan合同会社

HP： https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

HP：https://www.rxjapan.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 Japan IT Week事務局

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

TEL：03-6739-4104 MAIL：cj.jp@rxglobal.com