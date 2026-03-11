いざという時役立つサバイバル術を学べる防災イベントが高槻市で開催

高槻市

令和8年3月15日（日曜日）、高槻市の安満遺跡公園で、同公園で活動するボランティアグループ「安満人倶楽部」が、災害時に役立つサバイバル術などを楽しく学べる防災イベントを開催。火や水を使わなくても調理できる料理体験、災害時に活躍する重機に乗ったり実際に火災警報器を押したりできるブースなどで防災を学びます。

このイベントは、「見て聞いて体験して災害に備える」をテーマに、防災の大切さを市民に伝える活動をしている安満人倶楽部の防災グループが企画。当日は、災害が発生して火や水が使えない環境でも備蓄しているお菓子や缶詰を使って簡単にできるポテトサラダ作り体験、一工夫加えて非常食をおいしく食べることができるレシピ紹介など、避難生活で重要なことの一つである「食」に関するサバイバル術を学べます。さらに、ショベルカー乗車体験、実際に火災警報器を押したりミニチュアの避難器具を操作したりできる体験ブース、車中泊をする際のヒント満載の車を見学するコーナーなどで防災を学べます。ぜひ、イベントに参加し、防災を「自分ごと」として備えましょう。

【概要】

日時：令和8年3月15日（日曜日）11時から15時まで

※雨天時は、屋外は中止。屋内のみ開催。

場所：安満遺跡公園（高槻市八丁畷町12番3号）サンスター広場・ボーネルンドパークセンター工作・調理室

申込：不要

参加費：一部有料

アクセス：

阪急京都線「高槻市駅」から徒歩約10分、JR京都線「高槻駅」から徒歩約13分

高槻市営バス停「安満遺跡公園(子ども未来館)」または「安満遺跡公園東」下車すぐ

【関連ホームページ】

車バイバル ー大地震・火災 災害はいつ起こるかわからない！ いざという時のために！！ー(安満遺跡公園ホームページ)

https://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/event/%e8%bb%8a%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%90%e3%83%ab-%e3%83%bc%e5%a4%a7%e5%9c%b0%e9%9c%87%e3%83%bb%e7%81%ab%e7%81%bd%e3%80%80%e7%81%bd%e5%ae%b3%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%a4%e8%b5%b7%e3%81%93%e3%82%8b%e3%81%8b