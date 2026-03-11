熊本Virex、JVA2026年度発足「日本バレーボールリーグ（呼称：Vリーグ）」参入決定！八代市とホームタウンパートナーシップ協定締結へ。3月26日に八代市役所で調印式。

一般社団法人熊本スポーツクラブ

男子バレーボールチーム「熊本Virex（ヴィレックス）」を運営する一般社団法人熊本スポーツクラブ（代表理事：早瀬雄太）は、2026年に発足する「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」への参入が決定したことをお知らせいたします。

また、熊本Virexは八代市（小野泰輔 市長）とホームタウンパートナーシップ協定を締結予定であり、2026年3月26日（木）に八代市役所にて調印式を執り行います。

本協定は、八代市をホームタウンとする地域密着型スポーツチームとして、スポーツ振興を基軸とした活力あるまちづくりを推進し、市民とともに希望が生まれ夢が続く地域社会の実現を目指すことを目的としています。



さらに、2026シーズンに向けたチーム強化の一環として、第4回トライアウトを2026年4月末に実施予定です。詳細については、熊本Virex公式ホームページおよび公式SNSにて近日発表いたします。

ホームタウンパートナーシップ協定 調印式

日時

2026年3月26日（木）

14:30～14:50

場所

八代市役所 3階 庁議室

出席者

八代市長 小野 泰輔

熊本Virex 代表 早瀬 雄太

熊本Virex GM 早瀬 省吾

Vリーグ参入 記者会見

日時

2026年3月26日（木）

15:00～15:30

場所

八代市役所 3階 庁議室

出席者

熊本Virex 代表 早瀬 雄太

熊本Virex GM 早瀬 省吾

代表コメント

熊本Virex 代表 早瀬雄太

「熊本Virexは、Vリーグ参入が決定し、ようやくスタートラインに立つことができました。

仲間とともに本気で挑戦できる場所をつくり、八代をホームタウンに地域とともに歩みながら、さらに高みを目指して挑戦してまいります。」

■公益社団法人日本バレーボール協会（JVA）日本バレーボールリーグ（Vリーグ）について

・リーグ名称：日本バレーボールリーグ（呼称：Vリーグ）

・開催期間：2026年11月 ～ 2027年3月（予定）

・男子は東西カンファレンス制で16チームが参加予定。

■設立趣旨

日本バレーボールリーグは、バレーボール競技のさらなる発展と地域スポーツの活性化を目的に創設されたリーグです。主な設立趣旨は以下の通りです。

・社会人として仕事をしながら、より高いレベルで競技を続けていく環境の整備

・チームとしてさらなる高みを目指し、競技力を高めていくためのリーグの創設

・地域に密着したリーグとして、地域社会への貢献

・大会運営を通じた各都道府県協会事業の活性化

・大会運営スタッフ（審判員・技術統計員・競技役員など）の育成の場の創出

■会場

各チームのホームゲーム会場、またはJVA手配会場、原則有料試合

■リーグ戦形式

男子 : 東西各カンファレンス8チームによる3回戦総当たり、 東西上位各2チームによる セミファイナル、ファイナルを実施

■参加チーム（男子16チーム）

【東カンファレンス】

OWLS岩手（岩手県）

スカイロケッツ秋田（秋田県）

埼玉アザレア（埼玉県）

TM東京スパークル（東京都）

警視庁フォートファイターズ（東京都）

東京ヴェルディ（東京都）

SHIZUKA Vikings 厚木（神奈川県）

VC山梨（山梨県）

【西カンファレンス】

長野GaRons（長野県）

トヨタ自動車サンホークス愛知（愛知県）

大同特殊鋼知多レッドスター（愛知県）

奈良ドリーマーズ（奈良県）

近畿クラブスフィーダ（大阪府）

BALLENA倉敷（岡山県）

GRiNSHĀMO KAGAWA（香川県）

熊本Virex（熊本県）

熊本Virex 第3回トライアウトについて

熊本Virexでは、2026シーズンに向けた第3回トライアウトを2026年4月末に実施予定です。

Vリーグ参入を見据え、チームとしてさらなる競技力向上を目指し、新たな戦力の発掘を行います。

詳細については近日中に、熊本Virex公式ホームページおよび公式SNSにて発表予定です。

熊本Virexについて

熊本Virex（ヴィレックス）は、熊本県八代市を拠点に活動する男子バレーボールチームです。

「八代を、V代へ。」をスローガンに掲げ、地域に根ざしたスポーツクラブとして競技力の向上に取り組むとともに、バレーボール教室の開催や地域イベントへの参加など、スポーツを通じた地域交流活動にも積極的に取り組んでいます。

また、地域の企業・団体との連携を通じて、八代から全国へ挑戦するチームづくりを進めており、スポーツの力で地域に新たな活力を生み出すことを目指しています。

2026年より日本バレーボールリーグ（Vリーグ）への参入が決定し、ホームタウンである八代市とともに、地域と歩みながら成長を続けるクラブとして活動してまいります。

