【木村屋總本店】モーニング娘。’26・山崎愛生さんデザインのコラボ限定パッケージ「パンダさん（パン）3入」をイベント先行販売およびオンラインで発売！

株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）は、モーニング娘。’26・山崎愛生さんデザインのコラボ限定パッケージを使用した詰め合わせ「パンダさん（パン）3入」を、イベント「カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement」（2026年3月20日(金祝)・21日(土)開催）にて先行販売します。一般販売は木村屋オンラインショップにて2026年3月23日(月)10:00より開始いたします。

■HP: https://www.kimuraya-sohonten.co.jp(https://www.kimuraya-sohonten.co.jp)

オリジナルイラストのコラボ限定パッケージ

パッケージへのこだわり

山崎愛生さん作 パンダさん（パン）オリジナルイラスト

山崎愛生さんがデザインしたパンダさんのイラストを箱とラベルにあしらいました。パンダさんへの愛情が詰まった、唯一無二のビジュアルとなっています。

▼特典のポストカード型シール

※画像はイメージです。

販売概要

特典のポストカード型シール

・商品名：パンダさん（パン） 3入

・価格：2,000円（税込）

・特典：ポストカード型シール

【先行販売】

・イベント名：カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA & SATOUMI movement

・URL：https://www.satoyamamovement.com/event.html

・開催日時： 2026年3月20日（金祝）・3月21日（土）

・販売形式：イベント会場で数量限定販売

【一般販売】

・販売開始日：2026年3月23日(月)10:00～4月25日(土)15:59

・お届け期間：4月30日(木)お届け分まで

・販売場所：木村屋オンラインショップ

・商品ページ：https://kimuraya-net.jp/products/kss000105

＜モーニング娘。’26 山崎愛生＞

北海道出身の2005年6月28日生まれの20歳で、2016年よりハロプロ研修生北海道として

活動を開始し、2019年6月に「モーニング娘。’19LOVEオーディション」の合格者とともに

15期メンバーとしてモーニング娘。に加入。2020年1月にシングルCDデビュー。

自他ともに認める無類のパンダ好きで「パンダさん」と敬称を付けて呼ぶ。

おっとりしたしゃべり方だが、ステージ上でのパフォーマンスは力強い。

「ラジオ番組表」の「ひとり語り番組部門」と「女性パーソナリティ部門」で1位を獲得した。

今回のコラボレーションでは、その独自の視点とこだわりを活かし、商品名の発想から味わい・ビジュアルに至るまで企画段階から参画しました。

木村屋總本店について

木村屋總本店は、明治２年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社 木村屋總本店

本社所在地：東京都江東区有明1-6-18

代表取締役：木村光伯

事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売

設立：明治2年（1869年）

HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp

オンラインショップ : https://kimuraya-net.jp

