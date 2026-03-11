備前市美術館、リニューアル後の新収蔵・新寄託品39点を初公開

備前市美術館（一般財団法人備前市文化芸術振興財団）

備前市美術館（一般財団法人備前市文化芸術振興財団／岡山県備前市）は、2026年3月14日（土）から6月21日（日）まで、「備前市美術館コレクション 新収蔵・新寄託品展」を開催いたします。本展では、2025年のグランドオープン以降に新たに収集した収蔵品・寄託品39点を初公開します。

◼︎近代巨匠から現代を牽引する作家まで

本展では、現代備前を牽いる作家の作品をはじめ、富本憲吉、金重陶陽、石黒宗麿、鈴木治、パブロ・ピカソなど、近現代陶芸史に名を残す著名作家の作品や、「備前・現代陶芸ビエンナーレ2024」「六古窯サミット2025」で展示された全国の窯業地で活躍する作家の作品を、当館の館蔵品とあわせて約60点を展示します。備前はもちろん、時代や国境を越えた作品の数々をご覧いただきます。

◼︎収集活動の現在地を示す展覧会

金重陶陽《備前窯変耳付花入》（年代不詳）個人蔵(寄託)富本憲吉《白磁壺》（1934年）伊勢崎晃一朗《聳》（2021年）今野朋子《Libration（土からの解放）》（2024年）個人蔵(寄託) ＊画像：第13回国際陶磁器展美濃 図録より島村光《群雀》（2024年）

美術館にとって収集活動は、展示や教育普及と並ぶ基幹業務の一つです。本展は新収蔵・新寄託品の紹介にとどまらず、当館が今後どのような視点でコレクションを形成していくのかを示す機会でもあります。本展を通して、備前市美術館の収集活動の現在地をご覧いただくとともに、今後の歩みにご期待いただければ幸いです。

■開催概要

備前市美術館コレクション 新収蔵・新寄託品展（New Acquisition Bizen City Museum of Art）

会期： 2026年3月14日（土）～6月21日（日）

休館日：月曜日

※ただし、5月4日(月)は開館、5月7日(木)は休館

開館時間： 午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

会場： 備前市美術館 2階展示室2・3

観覧料：一般 500円、高校・大学生 300円、中学生以下 無料

※その他割引料金あり。詳細はウェブサイト(https://bizen-moa.jp/exhibition/exhibition-31214/)をご確認ください。

■関連プログラム

お茶席 月釜

開催日：2026年4月12日(日)、5月3日(日)/4日(月・祝)、6月14日(日)

会場：備前市美術館 3階茶室「壺々庵」

席主：備前市茶道連盟

対象：どなたでも（日英対応可能）

席料：1,000円（要事前申込(https://bizen-moa.jp/events-programs/events-programs-31234/)・季節のお菓子付）

■施設概要

施設名： 備前市美術館 (Bizen City Museum of Art)

所在地： 〒705-0001 岡山県備前市伊部 1659-6

開館時間： 9:00～17:00（入館は16:30まで）

休館日： 毎週月曜日（祝日の場合は開館し、翌平日は休館）、年末年始

※その他、展示替え等による臨時休館あり

アクセス： JR赤穂線 伊部駅 より徒歩1分、宇野バス「伊部駅前」停留所から徒歩2分

ウェブサイト： https://bizen-moa.jp/

電話番号： 0869-64-1400（備前市美術館 代表）

備前市美術館（一般財団法人備前市文化芸術振興財団事務局）

長年親しまれてきた備前市立備前焼ミュージアムが生まれ変わり、2025年7月「備前市美術館」として新たに開館します。備前焼をはじめとする現代陶芸の魅力を国内外に発信する新たな拠点として、多彩な美術の楽しみをお届けします。

