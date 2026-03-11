【リゾートグランピングドットコム新掲載】島根の貸切無人島を1日1組で独占するリゾート「EXTRAORDINARY PLACE MOTOSHIMA ～エクストラオーディナリー プレイス モトシマ～」

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営する「リゾートグランピングドットコム」では、島根県松江市に位置するEXTRAORDINARY PLACE MOTOSHIMA ～エクストラオーディナリー プレイス モトシマ～の予約受付を開始したことをお知らせいたします。



公式サイト：https://www.motoshima-glamping.jp/

リゾグラ公式サイト：https://www.resort-glamping.com/

■「EXTRAORDINARY PLACE MOTOSHIMA ～エクストラオーディナリー プレイス モトシマ～」

EXTRAORDINARY PLACE MOTOSHIMA

島根県の穏やかな海に浮かぶ無人島に誕生した「EXTRAORDINARY PLACE MOTOSHIMA（エクストラオーディナリー プレイス モトシマ）」。米子空港から約15分という好アクセスでありながら、豊かな自然と美しい海に囲まれた特別なロケーションが魅力のグランピングリゾートです。

無人島ならではの静寂と開放感の中で、日常を忘れる特別な滞在体験をお楽しみいただけます。

■「EXTRAORDINARY PLACE MOTOSHIMA ～エクストラオーディナリー プ レイス モトシマ～」5つの魅力

- 1日1組限定の無人島貸切り- こだわりの5つのヴィンテージ・エアストリームで大人数のグループでも楽しめる- 充実した設備で自分たちだけの非日常空間を- 山陰の恵みを味わう、選べる食オプション- 無人島ならではのアクティビティ1．1日1組限定の無人島貸切り海に浮かぶ小さな島で、非日常のひとときを

米子空港から車で約15分、そこには、島全体をプライベート空間として独占できる贅沢な時間が広がります。一歩足を踏み入れれば、そこはまるで海外リゾートのような非日常の世界。

ヴィンテージエアストリームの窓越しには、雄大な伯耆大山と、刻々と表情を変える海のパノラマビューが朝から晩まで広がります。海と自然に包まれた無人島ならではの特別なロケーションで、日常を忘れる贅沢な島時間をお過ごしいただけます。

2．こだわりの5つのヴィンテージ・エアストリームで大人数のグループでも楽しめる

アウトドアブランド「OLD MOUNTAIN」が、1960年代のロサンゼルスを彷彿とさせる世界観をプロデュース。島内にはヴィンテージ感あふれるエアストリームが並び、どこを切り取っても絵になる特別な滞在空間を演出しています。

Catherine Airstream 26ftPatricia Airstream 24ftBarbara Airstream 22ftCarol Airstream 19ftエアストリームで過ごす、家族や仲間との団らんの時間

島内には「Catherine Airstream 26ft」「Patricia Airstream 24ft」「Barbara Airstream 22ft」「Carol Airstream 19ft」「Mary Airstream 19ft」の5つのエアストリームをご用意。

それぞれ異なる魅力をもつトレーラーを自由に行き来しながら、グループやご家族で思い思いの時間をお過ごしいただけます。海と空に囲まれた特別な空間で、ここでしか味わえないグランピングステイをご満喫ください。

3．充実した設備で自分たちだけの非日常空間を目の前に海が広がる、開放感あふれる屋外風呂本格薪ストーブサウナで、心身ともにリフレッシュする特別な時間

無人島というロケーションでありながら、その概念を覆すほどの充実した設備を完備。

本格的な薪ストーブサウナで心身を整え、清潔なバスルームや広々としたダイニングキッチンなど、暮らすように快適な滞在環境が整っています。また、愛犬と一緒に過ごすことも可能。

自然に囲まれた特別なフィールドの中で、大切な仲間や家族と自分たちだけの特別なひとときを心ゆくまでお楽しみいただけます。

4．山陰の恵みを味わう、選べる食オプション新鮮な食材を使用したグランピングディナー鳥取県産和牛ヒレブロック山陰地域で水揚げされた海鮮

山陰地域で水揚げされた新鮮な海の幸をはじめ、旨みあふれるお肉や旬の野菜、鳥取県産和牛ヒレブロックなど、地元食材を取り入れたメニューをご用意。自然豊かな山陰の恵みを、開放感あふれるグランピング空間でご堪能いただけます。お食事はオプションにてお好みに合わせて選択可能。ご滞在スタイルやご予算に応じて、自分たちらしい食体験をお楽しみいただけます。

5．無人島ならではのアクティビティSUPサウナで温まった身体を休める癒しの時間無人島の開放的な空間で楽しむ、家族や仲間とのBBQタイム

海に囲まれた無人島という特別なロケーションを活かし、ここでしか味わえない自然体験を楽しめるのも大きな魅力。美しい海や豊かな自然に包まれながら、日常では味わえない開放感の中でゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

また、今後はeバイクや自転車で島内を巡るアクティビティも準備中。さらに近隣施設では、山陰の穏やかな海でのSUP体験も可能です。無人島ならではの自然を感じながら、思い思いのスタイルで特別なひとときをお楽しみください。

自然に囲まれた島で子どもたちものびのび

施設名：EXTRAORDINARY PLACE MOTOSHIMA ～エクストラオーディナリー プレイス モトシマ～

棟数：5棟（1日1組限定）

住所：〒690-1404 島根県松江市八束町波入字渡島2732

アクセス：米子空港から車で約15分



公式サイトを見る :https://www.motoshima-glamping.jp/Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp



