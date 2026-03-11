累計20万点販売の人気リカバリーウェア「TIGORA SLEEP」 2026年春夏の新作を3月上旬より順次発売

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」より、シリーズ累計20万点を販売してきたリカバリーウェア「TIGORA SLEEP」（一般医療機器）の2026年春夏の新作を、3月上旬より順次発売いたします。

今季はレディースアイテムを拡充し、チュニック、ドロップショルダーの半袖Tシャツ、8分丈ワイドパンツが新たに加わります。

また、従来の長袖Tシャツ・ロングパンツのシリーズについても、ご好評により一部サイズ・カラーで品薄となっていた商品も揃い、よりお選びいただきやすくなりました。

全国のアルペン、スポーツデポ、ゴルフ５、公式オンラインストアにて展開予定です。

■スポーツブランドの技術が、あなたの疲労軽減を徹底サポート。「TIGORA SLEEP」の特長

「TIGORA SLEEP」（一般医療機器）は、半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、軽いランニングやストレッチから本格的なトレーニングや試合まで、体を動かすことで溜まる様々な疲労を軽減し、翌日のパフォーマンスを最大限に引き出すことを目指して開発したリカバリーウェアです。スポーツシーンのみならず、日常の仕事や家事で蓄積された疲労も寝ている間にしっかりケアします。快適な寝心地とともに、疲労の軽減を実感いただける商品としてご好評をいただき、シリーズ累計で20万点を販売しています。

本製品は厚生労働大臣が指定した一般医療機器に分類される「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として届け出をしています。

性能として、特殊なセラミックを練り込んだ生地が、人間の身体から発せられる遠赤外線を輻射し、血行を促進。それにより、疲労の軽減、筋肉のハリ・コリの緩和、筋肉疲労の軽減といった効果が期待できます。

本商品は、2025年12月にモノ情報誌「GoodsPress」（徳間書店）による「GoodsPressAWARD 2025」のリカバリーギア部門で大賞を受賞しました。スポーツブランドの視点で設計されており、快適な寝心地とともに、疲労の軽減を実感できる睡眠特化型の商品である点が評価され、同賞での受賞に至りました。

■2026年春夏モデルのこだわり

TIGORA SLEEPでは、レディース・ユニセックスそれぞれのラインで、アイテム設計や仕様、シルエット、カラーにこだわった商品展開を行っています。

今回新登場するレディースアイテムでは、チュニックや8分丈ワイドパンツ、ドロップショルダーを採用した半袖Tシャツなどをラインナップ。ラベンダーやセピアなどのやわらかな色味を取り入れ、リラックスシーンにもなじむデザインに仕上げ、やわらかい雰囲気を演出しています。

また、チュニックはロングパンツとの着用も想定し、バランスよく着こなせる丈感に設計しています。単体でも組み合わせてもコーディネートできるデザインに仕上げました。

【商品概要】

着るだけでベストコンディションに導くTIGORAのスリープウェア「TIGORA SLEEP」とは、身体から放出されるエネルギーを、特殊機能繊維に練り込んだ高純度のセラミックが吸収し、そのエネルギーを熱に変換・再放射することで、血行を促進し疲労を軽減する環境を整えます。

機能・効能：疲労軽減・筋肉のハリ、コリを緩和・筋肉の疲れを軽減・血行促進（一般医療機器）

●TIGORA SLEEP長袖チュニック（新発売）

ロングパンツと一緒に着用することで効果がアップします。

サイズ：（レディース）M/L/XL

カラー：アイボリー/チャコールグレー

価格：3,999円（税込）

●TIGORA SLEEP 半袖Tシャツ（新発売）

やわらかな印象のドロップショルダー。

サイズ：（レディース）M/L/XL

カラー：ラベンダー/セピア

価格：2,499円（税込）

●TIGORASLEEP 8分丈ワイドパンツ（新発売）

リラックスできるワイドデザイン。

サイズ：（レディース）M/L/XL

カラー：ラベンダー/セピア

価格：2,999円（税込）

●TIGORA SLEEP長袖Tシャツ・TIGORASLEEPロングパンツ

サイズ：（ユニセックス）M/L/XL/2XL

カラー：ブラック/ダークグレー

各商品価格：2,999円（税込）

●TIGORA SLEEP長袖Tシャツ・TIGORASLEEPロングパンツ

サイズ：（レディース）M/L/XL

カラー：アイボリー/チャコールグレー

価格：2,999円（税込）

【TIGORA SLEEP商品特設サイト】

https://store.alpen-group.jp/campaign/ec/tigorasleep/

【販売店情報】

全国のスポーツデポ・アルペン・ゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。

・スポーツデポ・アルペン、ゴルフ5店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/

・アルペングループオンラインストア：https://store.alpen-group.jp/

・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/

・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/

・アルペン/スポーツデポ ZOZOTOWN店： https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/

・アルペングループ LOCONDO 店：https://www.locondo.jp/shop/in-shop/SALP0482D/

■TIGORAとは

TIGORA（ティゴラ）は、半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方に、もっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能なスポーツアイテムを、高いコストパフォーマンスで展開しているプライベートブランドです。

【TIGORA ブランドサイト】

https://store.alpen-group.jp/product/tigora/

【TIGORA公式Instagram】

■TIGORA OFFICIAL

ID：tigora_official

URL：https://www.instagram.com/tigora_official/

■TIGORA WOMEN

ID：tigora_women

URL：https://www.instagram.com/tigora_women/

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：2,686億円、経常利益 104 億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営