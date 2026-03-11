【クラスカのアパレル】オリジナルアパレルブランド「āta（アタ）」の2026年 春夏カタログを公開＆新作アイテムの販売スタート

株式会社クラスカ

株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）は、オリジナルアパレルブランド「āta（アタ）」の2026年春夏コレクションカタログを「CLASKA ONLINE SHOP」にて公開いたしました。掲載商品は、「CLASKA Gallery & Shop "DO"」各店舗及び「CLASKA ONLINE SHOP」等で発売中です。

āta 2026 Spring & Summer ウェブカタログ(https://www.claskashop.com/?tid=5&mode=f1275)

<「āta」について>

「"これからの私" が着たい服」をキャッチフレーズに、2025年春にスタートしたCLASKAのオリジナルアパレルブランド。程よいツヤ感を感じる素材、肌に馴染むニュートラルな色、身体のラインに寄り添うゆとりあるシルエット。程よくモード感のあるユニフォームのような服がコンセプトです。"ナチュラル"のその先へ。自分を知り尽くした大人たちへ、あたらしいカジュアルスタイルを提案します。

透け感のある素材と色の重なりを楽しむコレクション

「āta （アタ）」 の2026年春夏コレクションに登場した新作は、透け感のある生地でつくったローブとシャツ、ニットベスト、そして肌に気持ちいいインナーの計4型。ブランドとして2度目の春夏シーズンを迎え、継続商品に新作を加えた全10型のラインナップでお届けします。

どのアイテムをどんな風に組み合わせても、柔らかなモード感を纏ったユニセックスな装いが完成。自由気ままに、色と素材の重なりをお楽しみください。

ローブ：「robe 3.」19,800円（税込） トップス：「vest 3.」10,450円（税込） ボトムス：「pants 1.」12,100円（税込）

「robe 3.」 19,800円（税込）

ブランドのアイコンともいえるローブの新作。今季はさらりとした肌触りと適度な透け感が特徴の、薄手のラミー生地を使用。吸湿と放湿性が高いため肌離れが良く、汗をかいても快適に着用いただけます。いつものパンツスタイルにサッと羽織るだけで新鮮な着こなしが楽しめる、体温調節にも便利な一枚。カラーは写真のサックス(https://www.claskashop.com/?pid=189888835)のほか、 ピンク(https://www.claskashop.com/?pid=189889501)、 ネイビー(https://www.claskashop.com/?pid=189889571)の3色展開です。

「vest 3.」10,450円（税込）

軽量でシワになりにくいポリエステル100％の糸を使用した、重ね着に便利なニットベスト。形状安定性が高いので、型崩れしにくいのが特徴です。オフショルダーかつ、ゆとりあるサイズ感で仕上げたデザインは、単品での着用はもちろん、袖付きのインナーとしての着用もおすすめ。カラーは写真のホワイト(https://www.claskashop.com/?pid=189867827)のほか、 ピンク(https://www.claskashop.com/?pid=189867011)、 グレー(https://www.claskashop.com/?pid=189888588)、 ブラック(https://www.claskashop.com/?pid=189888661) の4色展開です。

「pants 1.」12,100円（税込）

昨年発表のファーストコレクションから継続してつくっている定番パンツ。サイドの大きなポケットがデザインのポイントになった、動きやすいコクーンパンツです。適度に光沢感のあるナイロン100%の生地を使用。動きやすいようにウエストも前後ぐるりとゴム仕様にしました。カラーは写真のライトグレー(https://www.claskashop.com/?pid=183732040)のほか、チャコール(https://www.claskashop.com/?pid=183732382)がございます。

ローブ：「robe 3.」19,800円（税込） ベスト：「vest 3.」10,450円（税込） ボトムス：「pants 2.」13,200円（税込）ボトムス：「pants 2.」13,200円（税込）

「pants 2.」13,200円（税込）

ファーストコレクションからの継続商品。裾を絞ったデザインが特徴の、リラックス感のあるパンツ。生地は、マットな表情と落ち感が魅力のテンセルリネンを使用しています。シワになりにくい生地のため、長時間のお出かけや旅行にもおすすめ。色は写真のピンク(https://www.claskashop.com/?pid=183965599)とアイボリー(https://www.claskashop.com/?pid=183965809)の他、シックなブラック(https://www.claskashop.com/?pid=183965999)もご用意しています。

タンクトップ：「inner 1.」5,280円（税込） パンツ：「pants 2.」13,200円（税込）

「inner 1.」5,280円（税込）

1枚で着るのはもちろん、インナーとしても活躍するものをという思いから生まれた新作リブインナーは、あえて首元のラインをボートネックにして、開きすぎることのない上品な仕上がりに。コットンベースにポリウレタンを混合した生地を使用。ストレッチが効いているため、幅広い体型の方にフィットします。色は写真のホワイト(https://www.claskashop.com/?pid=189866095)、チャコール(https://www.claskashop.com/?pid=189866414)のほかにライトグレー(https://www.claskashop.com/?pid=189865586)もご用意しています。

ローブ：「robe 3.」19,800円（税込） ワンピース：「one piece 1. 」16,500円（税込）

「one piece 1.」16,500円（税込）

ファーストコレクションからの継続商品。深めのVネックがポイントの、オーバーサイズのチュニックワンピース。マットな表情と落ち感が魅力のテンセルリネンを使用しています。一枚でさらっと着てもよし、パンツを重ねて着るもよし。ボトムスを重ねた際に重たい印象にならないよう、両サイドに深めのスリットを入れることによって軽さをプラスしました。シンプルながらも存在感のある一枚です。色は写真のブラック(https://www.claskashop.com/?pid=183955952)のほかに、ピンク(https://www.claskashop.com/?pid=183919142)とアイボリー(https://www.claskashop.com/?pid=183924293)をご用意しています。

シャツ：「shirts 2.」 12,100円（税込） ワンピース：「one piece 1. 」16,500円（税込）

シャツ：「shirts 2. 」12,100円（税込） ボトムス：「pants 1.」12,100円（税込）

「shirts 2.」12,100円（税込）

今季の新作。さらりとした肌触りと適度な透け感が特徴の薄手のラミー生地でつくった、メンズライクなオーバーサイズの半袖シャツです。吸湿と放湿性が高いため肌離れが良く、汗をかいても快適に着用いただけます。襟はコンパクトに、そして前後の丈の差をあえて広くつけたりと、ちょっとしたディティールのバランスを工夫することで、シンプルな中にも存在感のある一着に仕上がりました。色は写真のピンク(https://www.claskashop.com/?pid=190569286)とネイビー(https://www.claskashop.com/?pid=190569896)のほか、サックス(https://www.claskashop.com/?pid=190569823)とホワイト(https://www.claskashop.com/?pid=190569705)がございます。

「āta」の2026年春夏コレクションは、「CLASKA ONLINE SHOP」及び「CLASKA Gallery & Shop "DO"」各店舗で発売中です。

「CLASKA ONLINE SHOP」で販売中の「āta」の商品一覧はこちら(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=3058815)からご覧ください。