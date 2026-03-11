仮想通貨詐欺調査会社BlockTraceJapan（ブロックトレースジャパン）、複数海外取引所のアカウント凍結・停止に成功。

Block Trace Japan株式会社

仮想通貨詐欺調査会社 BlockTraceJapan株式会社（ブロックトレースジャパン）(https://blocktracejapan.co.jp/)「本社：東京都中央区」は、

仮想通貨詐欺被害における資金追跡調査および海外取引所への情報提供・凍結要請を独自に試行錯誤しながら実施した結果、Bitget、Gate.io、OKX、HitBTC、KuCoin、MEXC、CoinW、Zoomex、Bitkubの9つの海外暗号資産取引所において、詐欺関連アカウントの凍結・停止が確認されたことをお知らせいたします。

追跡調査だけでは終わらせず、被害回復の可能性を最大限高める支援に取り組んでいます。

背景｜仮想通貨詐欺被害の深刻化と「被害回復の壁」

近年、仮想通貨を悪用した投資詐欺・ロマンス詐欺・偽取引所詐欺などの被害は急増しています。

しかし、海外取引所が関与するケースでは、

- 捜査権限が国外に及ぶ- 海外取引所との連絡が困難- 被害届提出後も実質的な進展がない

といった理由から、警察対応でも長期化・難航する事例が少なくありません。

また、民間の仮想通貨調査会社においても

「追跡調査報告書を提出し、その後は警察への被害届提出を案内するのみ」

という対応に留まるケースが多く、被害回復に直接つながらないことが課題となっていました。

当社の取り組み｜「調査だけで終わらせない」支援体制

BlockTraceJapan株式会社（ブロックトレースジャパン）では、仮想通貨詐欺被害の回復可能性を1％でも高めるため、単なる追跡調査で終わらせず、

調査結果をもとに実際のアクションにつなげる支援体制を構築しています。

多くのケースで警察対応が難航する海外取引所案件においても、

当社では可能な限り海外取引所への情報提供・凍結要請まで対応を行っています。

海外取引所9社におけるアカウント凍結・停止を確認

【図】仮想通貨詐欺被害における当社の実務対応手順＜対応実績一覧＞

凍結・停止が確認された通知文について

以下は、

当社の対応により海外取引所から実際に受領した、アカウント凍結・停止に関する通知文の一部です。

＜メールスクショ＞

取引所からの正式通知を受領

※依頼者の個人情報保護および第三者による無断利用防止のため、掲載画像は一部を加工（個人情報部分の非表示・自社ロゴ透かし）しております。

本実績の意義と今後の取り組み

本件は、当社調べの範囲において、

日本国内の民間仮想通貨調査会社としては極めて稀な実績であり、

- 海外取引所に対する実務的対応力- 調査結果を「実際のアクション」につなげる体制- 被害回復の可能性を現実的に高める支援

を示すものと考えております。

当社は今後も、

「調査で終わらせない」「被害者に実質的な意味のある支援を届ける」

という姿勢を大切に、仮想通貨詐欺被害対応に取り組んでまいります。

仮想通貨詐欺被害に関する無料相談について

海外取引所案件・出金不可・凍結トラブルも対応

BlockTraceJapan株式会社（ブロックトレースジャパン）では、仮想通貨詐欺被害・取引所凍結トラブルに関する無料相談（秘密厳守）を受け付けています。

- 既に送金してしまった- 出金できない状態が続いている- 海外取引所が関与している- 警察に相談したが進展がない- 調査会社に依頼したが報告書で止まってしまった

といったお悩みをお持ちの方は、以下よりご相談ください。

