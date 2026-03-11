2026-27シーズンより新リーグ「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」参戦決定

株式会社アルテミス北海道

日頃よりアルテミス北海道への温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、3月11日(水) に行われた日本バレーボール協会（JVA）の理事会にて、2026年度から新たなリーグ 「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」 が発足することが承認されました。

これに伴い、アルテミス北海道は2026-27シーズンより、本リーグへ参戦することが正式に決定しましたので、お知らせいたします。

本リーグは、社会人として仕事と競技を両立しながら高いレベルでバレーボールに取り組むことができる環境の整備と、地域に密着したリーグ運営を通じて、バレーボール界の日本最高峰を目指す新リーグとして創設されます。

なお、日本のバレーボールリーグ構造においては、世界最高峰を目指すリーグとして “SV.LEAGUE” が設立されており、その参入を目指すクラブが競技・経営・環境面の整備を進めるためのリーグとして “SV.LEAGUE GROWTH ”が位置付けられています。

アルテミス北海道は昨年、SV.LEAGUE GROWTH参入に向けた予備審査を通過しておりましたが、クラブとして中長期的な発展を見据え、各リーグの制度や環境面などを総合的に検討した結果、Vリーグに参戦し競技力・クラブ基盤の強化を図ることが最適であると判断いたしました。

なお、アルテミス北海道は今後もクラブの成長と地域に根差した運営を大切にしながら、将来的な更なるステージへの挑戦を視野に入れて活動を続けてまいります。



新たなリーグの舞台においても、バレーボールを通じて北海道に夢と感動を届けられるクラブであり続けるよう、チーム一丸となって取り組んでまいります。

引き続きアルテミス北海道への温かいご声援をよろしくお願いいたします。

株式会社アルテミス北海道 代表取締役社長 平野亮吾 コメント

このたび、2026年度より発足する「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」に参戦できることを大変光栄に思います。

新リーグは、仕事と競技を両立する社会人アスリートが高いレベルでプレーできる環境を整えるとともに、日本のバレーボール界の裾野を広げていく重要な挑戦であると感じています。

アルテミス北海道は、北海道唯一の女子プロバレーボールクラブとして、これまで地域の皆さま、パートナー企業の皆さま、そしてファンの皆さまに支えられながら活動してまいりました。

新リーグの舞台においても、北海道から全国へ挑戦するクラブとして、競技力の向上はもちろん、地域に愛されるチームづくりを大切にしながら、バレーボールの魅力とスポーツの価値を広く届けていきたいと考えております。

今後ともアルテミス北海道へのご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

日本バレーボールリーグ（Vリーグ）概要

主催：日本バレーボール協会

リーグ名称：日本バレーボールリーグ（通称：Vリーグ）

開催期間：2026年11月～2027年3月（予定）

女子リーグ形式：8チームによる3回総当たり戦

【女子参加チーム】

アルテミス北海道

山梨中央銀行

CHIBA BELLS

ヴィアティン三重

東京サンビームズ

倉敷アブレイズ

GOLD STARS 八王子

福岡ギラソール

参考リンク（JVA公式ホームページ）：https://www.jva.or.jp/topics/20260311-2/

北海道から全国へ挑戦するクラブとして、これからもチーム一丸となって歩んでまいります。引き続き、アルテミス北海道への温かいご声援をよろしくお願いいたします。

アルテミス北海道について

アルテミス北海道は、北海道初の女子プロバレーボールチームです。2023年に設立され、「北海道の女性活躍のシンボルとなる」をチームミッションに掲げています。2025年4月25日付で「株式会社Wiz」をオーナー企業に迎え、経営基盤を強化。2025-26シーズンからチームカラーを以前のゴールド・シルバーから、ピンク・ブルーにリブランディングいたしました。

【会社概要】

会社名：株式会社アルテミス北海道

所在地：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6-10-4 エナスクエア大通ビル5F

代表取締役社長：平野 亮吾

運営クラブ：アルテミス北海道

公式サイト：https://artemis-hokkaido.jp/