琵琶湖で心身を整える“リトリートツーリズム”を提供大津市船舶等活用観光事業として新たな観光コンテンツ「びわ湖リトリートクルーズ」を販売開始

株式会社未来づくりカンパニー

株式会社未来づくりカンパニー(https://www.miraidukuri.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：大羽昭仁）は、株式会社平和堂(https://www.heiwado.jp/company)（本社：滋賀県彦根市、代表取締役 社長執行役員CEO：平松正嗣）と共同で開発した観光コンテンツ「びわ湖リトリートクルーズ」の販売を、自社にて開始しました。本ツアーは、大津市が実施する「船舶等活用観光事業」の一環として開発されたものです。

本ツアーは、琵琶湖の船舶を活用し、日常から離れて心身を整える「リトリート」をテーマとした体験型観光プログラムです。

クルージングや寺社仏閣への参拝、ワークショップなどを通じて、琵琶湖の自然や地域文化に触れながら、自分自身と向き合う時間を提供します。

近年、観光においては「癒し」や「自己内省」といった要素を重視するウェルネスツーリズムやリトリートツーリズムへの関心が高まっています。本取り組みでは、日本最大の湖である琵琶湖の自然環境と地域資源を活かし、これまでの観光とは異なる価値を提供する新しい観光体験の創出を目指しています。

また、本事業は単年度の取組にとどまらず、次年度以降も継続的に取り組みを行う予定です。今後は、さらなるコンテンツの磨き上げや新たな体験プログラムの開発を進めるとともに、琵琶湖の船舶等を活用した新規性のある観光コンテンツを創出し、国内外からの新たな観光需要の獲得を目指します。

詳細を見る :https://exp.miraidukuri.co.jp/biwako2026/

【コンセプト】湖畔の時間に身をゆだねて、心が静かに整っていく2日間

“水の浄土”と称される琵琶湖は、日本最大かつ最古の湖として、深い静けさと包容力をたたえています。船で湖上へ出れば、風の音と水面のゆらぎだけが響く別世界。観光地の喧騒から離れ、呼吸がゆっくりとほどけていく感覚に包まれます。 京都や大阪からすぐの場所にありながら、大津には観光地化されすぎていない穏やかな風景が広がり、“都市の隣の静寂”という特別な体験が生まれます。湖畔の空と水の広がりは、思考に余白をもたらし、心を静かに整えてくれます。



また、この地の水辺は古くから祈りや暮らしと深く結びつき、「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水-」として日本遺産にも認定されています。自然と文化の記憶が溶け合う大津だからこそ、表面的な観光では得られない“内側からの再生”が静かに芽生えていきます。

自然・香り・食・祈りが調和する、びわ湖リトリートクルーズならではの静寂の体験をお楽しみください。

琵琶湖遊覧＆リラックスヨガ

琵琶湖の静けさに包まれる、癒しの船旅

水音と風に身をゆだねながら、日常の喧騒や観光地の混雑から離れ、静寂に満ちた湖上でゆったりとした時間をお過ごしください。クルーズ船の屋上デッキでは、風や光を感じながら行うリラックスヨガをご用意。深い呼吸とゆるやかな動きが、ほどけた感覚をさらにやさしく広げてくれます。

昼食（近江懐石 清元）

発酵と旬が織りなす、身体にやさしい近江懐石

「近江懐石 清元」では、地元の食材と伝統的な発酵食材を丁寧に活かした料理をご提供します。旨みと滋養がしみわたる一皿一皿は、心と身体をそっと整えてくれる“食のリトリート”。滋味深い味わいに触れながら、身体の内側にやさしく働きかける、滋養の時間をお過ごしください。

日吉大社 散策

山の気配と静寂が満ちる“歩くリトリート”の時間

比叡山の麓に鎮座し、全国3,800以上の日吉・山王神社の総本宮として知られる日吉大社。古くから山岳信仰と深く結びついたこの地を歩けば、自然と神が一体となった日本古来の世界観にそっと触れることができます。杉木立に包まれた神域を静かに巡る時間は、心を鎮め、思考をほどき、自分自身と向き合うための穏やかなひととき。

石鹸づくり体験

香りに包まれ、手を動かす癒しの時間

落ち着いた空間にて、香りを楽しみながら石鹸づくりを行います。手仕事に集中することで思考が静まり、リトリートにふさわしい“整いの時間”を体験します。植物由来の香りを選び、手の感覚に意識を向けながら素材を混ぜ合わせていくプロセスは、思考を手放し、今この瞬間に集中するための穏やかなワーク。

おごと温泉（温泉・宿泊）

温泉と旅館でゆっくりと心身をほどく時間

「美肌の湯」として親しまれるおごと温泉にゆったりと身をゆだね、穏やかな時間が流れる老舗旅館で心身を休めます。やわらかな湯に包まれ、湖を望む落ち着いた空間で過ごすひとときは、1日目の緊張をそっとほどき、深い休息へと導いてくれる“滞在のリトリート”。静けさの中で、心も身体もやさしく整っていきます。

比叡山延暦寺・延暦寺会館

静寂に身を置き、心の奥へと静かに向き合う時間

延暦寺・延暦寺会館では、天台宗の教え「止観」にふれながら、坐禅止観、写経、諸堂参拝、そして精進料理など、心を整え、内省を深めるためのさまざまな体験をご用意しています。

坐禅で呼吸に意識を向け、心の波を静める時間。

写経で一字一字と向き合い、今この瞬間に集中していく時間。

開催概要

■開催日：ご希望の日程をお問い合わせください

■集合場所：JR大津駅 （11:00頃集合）

■旅行代金（1泊2日／プライベートツアーのみ）：

・2名様参加の場合、1名 250,000円～

・4名様参加の場合、1名 150,000円～

・6名様参加の場合、1名 120,000円～

■最少催行人数：2名

■お申し込み・お問い合わせ

下記ツアーページURLよりお申し込みください。

https://exp.miraidukuri.co.jp/theme/lakeside/

https://exp.miraidukuri.co.jp/biwako2026/

※上記以外の人数でのご参加をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。

※天候や感染症拡大状況などによって実施内容が変更となる可能性があります。

※料金表記について:ご料金は2名様一室にてご利用時のお一人様代金となります。

1名様にて1室利用時は別途追加代金がかかります。ご希望の方はお問い合わせ下さい。

大津市船舶等活用観光事業について

大津市では、琵琶湖の船舶等を活用した新しい観光コンテンツの創出を目的として、「大津市船舶等活用観光事業」を実施しています。本事業は、既存の観光資源を活かしながら従来とは異なる観光需要を取り込み、琵琶湖の水辺を活用した新規性・先駆性のある観光事業を創出することで、大津市の観光振興を図ることを目的としています。

本ツアー「びわ湖リトリートクルーズ」は、本事業の支援を受けて開発された観光コンテンツの一つであり、琵琶湖の船舶を活用したリトリート型観光という新しい観光スタイルの創出を目指しています。

《旅行企画・実施》

東京都知事登録旅行業第2-8105号

株式会社未来づくりカンパニー（未来づくりエクスペリエンス）

東京都港区赤坂3-13-4 第3吉田ビル3F

日本旅行業協会（JATA）正会員

電話：03-6230-9855／FAX：03-6230-9856(#)

メールアドレス：exp@miraidukuri.co.jp

営業時間：10:30～19:30 休業日：土・日・祝

HP：https://exp.miraidukuri.co.jp/

担当：豊田

株式会社未来づくりカンパニー

株式会社未来づくりカンパニーは、「今までにない生活者発想の新しい価値で、社会を良くしながら、持続的に稼ぐ仕組みを創造し、社会課題を解決し、ニッポンを未来へと繋いでいく」ことをミッションとし、観光・環境・健康・食の4つのテーマを中心に事業を展開しています。



所在地：東京都港区赤坂3-13-4 第3吉田ビル3F

代表者：代表取締役 大羽昭仁

Webサイト：https://miraidukuri.co.jp



本件に関するお問い合わせ先

メール：info@miraidukuri.co.jp

電話：03-6230-9855