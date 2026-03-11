SAITAMA Office 1st　移転およびリニューアルのお知らせ

写真拡大 (全2枚)

日本賃貸保証株式会社


賃貸借の保証事業を展開する日本賃貸保証株式会社（代表取締役：梅田 真理子、以下「JID」）は、サービス向上を図るため、2026年3月5日(木)、「SAITAMA Office 1st」を移転し、リニューアルオープンいたしました。



現在、JIDでは各拠点のリニューアルを積極的に推進し、働きやすいオフィスレイアウトや最新のPC・周辺機器、機能的なオフィス家具を順次導入することで、社員が安心して働ける職場環境の整備と、社員の健康保持および生産性の向上を図っています。



また、入居者様・オーナー様・代理店様からの賃貸保証に関するご相談をいつでも受け付けられるよう環境整備にも努めています。全国各拠点のスタッフが悩みを抱える入居者様に寄り添い、生活の立て直しを支援する体制を整えておりますので、お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご来訪ください。


SAITAMA Office 1st 移転先情報

移転開設日：2026年3月5日（木）
移転先住所：〒330-0063　埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-19　高砂パークスペースビル 7階
電話番号：048-658-9595
FAX番号：048-658-9596



日本賃貸保証株式会社について





【会社概要】　
　社名：日本賃貸保証株式会社
　代表：代表取締役 梅田 真理子
　本社所在地：〒292-0067 千葉県木更津市中央3丁目4-23
　資本金：1億円
　事業内容：賃貸住宅の保証事業
　HP：https://jid-net.co.jp
　X：https://twitter.com/jid_group


　JID GROUP紹介ムービー：https://youtu.be/6NCN_Qe95Dw

【JID GROUP】
　日本賃貸保証株式会社（賃貸住宅の保証事業、HM24駆け付けサービス）
　└https://jid-net.co.jp
　JIDINVESTMENTS株式会社（不動産に関するコンサルティング）
　└https://jid-investments.co.jp
　ムービングマスタージャパン株式会社（運送事業）
　└https://mmjnet.jp
　ジョブスタイル株式会社（職業紹介、派遣事業）
　└https://job-style.co.jp
　特定非営利活動法人Standard Opinion Society（職業支援、教育支援、生活支援）
　└https://sos-foundation.or.jp