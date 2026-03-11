「ぐるっとエキキタまつり キッズフェスタ2026」の開催について

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社は、2026年3月14日（土）・15日（日）に広島駅・エキキターレにて開催される「ぐるっとエキキタまつりキッズフェスタ2026」において、スポーツ×知育をテーマにした体験型イベントを広島駅北口1階エキキタプラザ会場で実施いたします。

エキキタプラザ会場では、広島市に本拠地を置く世界的なスポーツメーカー・(株)モルテンと連携した組み立て式サッカーボールBALL KITの制作イベントを開催。イベント参加者限定のサッカー教室等も実施いたします。また、同会場では鉄道模型のワークショップ等、お子様が楽しめる企画を多数ご用意しております。なお、エキキターレ会場では、わくわくスポーツパークやふれあい動物園等が開催されます。週末のちょっとしたお出かけに、ぜひ「ぐるっとエキキタまつり キッズフェスタ2026」へお越しください！

1．ぐるっとエキキタまつり キッズフェスタ2026 実施概要

※ぐるっとエキキタまつり キッズフェスタ2026会場マップ

2．エキキタプラザ会場（広島駅北口１階） イベント詳細

組み立て式サッカーボール「BALL KIT」制作MY FOOTBALL KITイベント（(株)モルテン）

●日時：2026年3月14日（土）・15日（日） 10:30～・11:30～・12:30～・13:30～・14:30～

※各回1時間予定（説明時間含む）

●内容：イベントを通して子供たちに組み立てる事による学ぶことの楽しさやサッカーを通じてスポーツの魅力を体験する事を目的としたイベントです。自ら組み立て修理ができるわかりやすい設計・環境に配慮した素材を使った組み立て式サッカーボールを「つくり、遊び、なおす。」という体験を通し、子供たちの豊かな思考をつちかっていきます。（参加費無料）

・予約方法：下記QRコードよりお申込みください。広島駅掲載ポスターからもご予約いただけます。※先着順での事前予約となります（100名限定/1日）

・参加条件：JR西日本公式アプリWESTERダウンロード

事前予約はこちらから！

組み立て式サッカーボールイメージ / Photo by Akihiro Yoshida

MY FOOTBALL KITイベント参加者限定】minamoa9階フットサルコートでサッカー体験

●日時：2026年3月14日（土）13:00～17:00

2026年3月15日（日）12:00～17:00

●内容：minamoa9階のフットサルコートを開放し、制作した組み立て式サッカーボールを使って自由にサッカーをお楽しみいただけます。また、3月15日にはサンフレッチェ広島レジーナアンバサダー・近賀ゆかりさんにお越しいただき、特別なサッカー教室を開催いたします。（詳細は当日にイベントスタッフよりご案内いたします）

■近賀ゆかり プロフィール

2004年～2016年女子日本代表「なでしこジャパン」でプレー。2011年のFIFA女子ワールドカップドイツ大会では世界一に貢献。 2012年のロンドン五輪では銀メダルを獲得するなど、数々の実績を持つ。2021年にサンフレッチェ広島レジーナに加入。2024-25シーズンをもって現役を引退。女子サッカー界を代表するレジェンド。

鉄道模型・ジオラマ展示、ワークショップイベント（(株)KATO）

●日時：2026年3月14日（土）・15日（日）10:30～15:30

●内容：Nゲージのパイオニア・(株)KATOと連携し、ミニジオラマ制作のワークショップを開催するほか、鉄道模型の走行体験をお楽しみいただけます。その他、全国高校生鉄道模型コンテストの出展作品や試作品・新製品の展示販売など、鉄道ファン必見のイベントが盛りだくさんです！

飲食ブース

●日時：2026年3月14日（土）・15日（日）10:30～15:30

●出店：

🍩FABDONUTS（3月14日）広島市の中心街にある小さなドーナツ店。「ドーナツでみんなを笑顔に」をモットーにおいしいドーナツをご用意してお待ちしております。

🍩さんわ堂（3月15日）自然豊かな広島県山県郡北広島町の山の中で、原材料にこだわり、心と身体が喜ぶドーナッツを、心を込めて手作りしております。

３．ぐるっとエキキタまつり キッズフェスタ2026 スタンプラリーイベント

●日時：2026年3月14日（土）・15日（日）10:30～15:30

●内容：「ぐるっとエキキタまつりキッズフェスタ2026」の各会場と周辺スポット4箇所を巡るスタンプラリーを実施いたします。さらに、エキキタエリアで開催中のスイーツラリーの2箇所のスタンプを追加で集めると2回抽選できるチャンス！広島駅周辺のスポットを美味しく、楽しく巡って素敵な景品をゲットしてください！（参加費無料）＜抽選会場：エキキタテラス（広島駅北口2階）＞

スタンプラリーポイントはこちら