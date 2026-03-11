【1日5分で手軽に学ぶ】大好評！京大卒・スンジュン講師が教える超初心者向け韓国語番組『KAN・KAN・KAN！』第3期、千葉テレビで放送決定

株式会社アクセントエース

株式会社アクセントエース（東京都中央区）は、代表のスンジュンがレギュラー出演する韓国語学習番組『KAN・KAN・KAN！』第3期の放送が決定したことをお知らせします。前回・前々回放送が好評を博したことから、今回の3期目放送が実現しました。番組は2026年4月1日（水）～6月24日（水）まで、千葉テレビにて毎週水曜日の朝9:25～9:30に放送されます。

番組情報

番組名：『KAN・KAN・KAN！』～スンジュンの5分で完了簡単韓国語ドラマ～

放送日時：2026年4月1日より毎週水曜日 あさ9:25～9:30

スポンサー：本番組は東京美容外科の提供でお送りします。

https://www.chiba-tv.com/program/detail/1155

1日5分で日常会話を身につける！超初心者にも安心の発音重視学習

『KAN・KAN・KAN！』は、文法やハングルが難しいと感じる語学初心者向けの発音重視の韓国語学習番組です。1分程度のショートドラマと簡単フレーズの解説で、実践的な韓国語を楽しみながら学習できます。

＜第1期・第2期のテーマ例＞

人気講師スンジュンの丁寧解説＆YouTubeで繰り返し学習

- 韓国語で自己紹介！- 韓国語で話しかける！- 韓国語で「ごめんね」はなんていう？- 韓国語で日時を聞く！- 韓国語で「お願い」したい時はなんていう？

解説を担当するのは、京大卒・元アナウンサーの講師・スンジュンです。難しい文法には触れない解説で、毎日少しずつ韓国語に触れる習慣をつけられます。

さらに、放送後はYouTubeで見逃し配信も。何度でも繰り返し学習でき、シャドーイング（セリフを追って発音）を行うことで、韓国語の“音の感覚”を自然に身につけられます。

第2期までの内容は「チバテレ公式YouTubeチャンネル」からご覧ください。

アーカイブリスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfTKSlslscUc3xPEy_IHErqR689SslPP-

韓国語講師・スンジュンのプロフィール

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mZXonI8IDbw ]

韓国ソウル生まれ。京都大学総合人間学部（脳科学、生理学、言語学専攻）卒業。中高までは韓国のインターナショナルスクールに通い、高校卒業後に文部科学省の国費留学生として来日。大学卒業後、株式会社リクルートを経て起業。 韓・日・英・中の4カ国語を操る。日本語能力試験N1満点、TOEIC満点、中国語能力試験HSK4級。韓国大使館 東京教育院 韓国文化代表講師。AVEX所属アーティストの韓国語コーチとしても活動。YouTubeチャンネル「スンジュン 韓国語は発音が9割」（登録者3.3万人）を運営し、初心者や学習に挫折した人に向けて短期間で話せるようになる指導を行っている。

Instagram：https://www.instagram.com/seungjoonyun/

TikTok：https://www.tiktok.com/@seungjoonyun

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCCxS_ExpILN5I817YKvwhQA

【会社概要】

会社名：株式会社アクセントエース

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番20号 銀座THビル9階

設立：2024年7月17日

事業内容：韓国語教育事業、オンラインスクール運営、日韓交流イベント企画・運営

https://accentace.co.jp/