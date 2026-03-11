花見のお供に、みんなで「プッシュ！」箸いらず・手が汚れない！宇奈ととならではのうなぎの新感覚ワンハンドフードが登場！

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

「名代 宇奈とと」は、創業25周年を迎える節目の年にあわせて、カップから押し出して楽しむ新感覚の寿司メニュー「Sushi Push Pop ～みんなでプッシュ！～」（税込750円）を、2026年3月13日（金）より桜の咲く時期に合わせた期間限定で一部店舗にて販売いたします。

透明カップの底から寿司を「プッシュ！」して食べるユニークなスタイルが特徴で、箸を使わず片手で楽しめる手軽さが魅力。春のお花見や食べ歩きなど、外でも気軽に楽しめるメニューとして開発しました。

アメリカ・NYなどで火がついたスタイルに着想、宇奈とと流の新メニュー

ニューヨークなど海外で見られる、カップから押し出して食べる寿司スタイル。

そのユニークな食べ方に着想を得て、宇奈とと自慢の鰻を主役にしたてまり寿司としてアレンジしました。

押し出すというシンプルな動作で、食べる楽しさそのものを体験できる寿司として、日本の食文化である「寿司」と「鰻」をよりカジュアルに楽しめるスタイルを提案します。

箸いらず、手が汚れない“ワンハンド寿司”

「Sushi Push Pop ～みんなでプッシュ！～」は、透明カップの底を押すと寿司が押し出される仕組み。

箸を使わず片手で食べられるため、お花見や散策、食べ歩きなどのシーンでも手軽に楽しめます。

桜を眺めながら歩いたり、仲間と会話を楽しんだりする“ながら花見”にもぴったり。

また、片手で食べやすいカップスタイルを活かして、右手に「Sushi Push Pop」、左手にビール。

そんな気軽なスタイルで楽しむ、「とと飲み」 にもおすすめです。

さらに、テイクアウトメニューとしても提供している「肝串」や「くりから串」と合わせれば、鰻の旨みをより楽しめる組み合わせに。

ビールとの相性もよく、宇奈ととならではの気軽な“とと飲み”を楽しめます。

全7種のとと子シール

カップには、宇奈ととのイメージキャラクター「とと子」のシールを貼付しています。シールは全7種類なので、あなたのお気に入りを見つけてみてくださいね！

どのデザインになるかはランダム！どんなとと子ちゃんがゲットできるかはお楽しみに！

押すたびに楽しい、おいしい！3つの彩り

カップの中には、具材を重ねた3層の寿司を詰めました。

下から

・スモークサーモンマヨ寿司

・茶巾風手毬（鰻そぼろマヨ）

・鰻カリフォルニア手毬

押し出すたびに異なる味わいが楽しめる構成です。

透明カップから見える層の彩りや、押し出したときに現れる断面の美しさも特徴。写真や動画でも楽しめる、見た目にも華やかな寿司メニューです。

商品概要

商品名 Sushi Push Pop ～みんなでプッシュ！～

価格 750円（税込）

販売期間 2026年3月13日(金)～ 桜が散る頃まで

※終了時期は追って、ＨＰにて告知いたします。

販売店舗 浅草店・南森町店

サイト https://www.unatoto.com/

■Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 55,305,000円 （資本準備金341,532,620円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

コーポレートサイトＵＲＬ https://g-fac.jp/

メディアサイトＵＲＬ https://gf-support.com/media



