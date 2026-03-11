なぜハイクラス人材を“口説けない”のか 選ばれる企業に共通する構造とは｜3/18(水)・3/27(金)・4/2(木)開催

株式会社overflowなぜハイクラス人材を“口説けない”のか 選ばれる企業に共通する構造とは｜3/18(水)・3/27(金)・4/2(木)開催

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers（オファーズ）」を運営する株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗、以下 overflow）は、「なぜハイクラス人材を“口説けない”のか 選ばれる企業に共通する構造とは」を2026年3月18日(水)にライブ配信、3月27日(金)、4月2日(木)にアーカイブ配信いたします。

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_72?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_72)

本セミナーはこんな方におすすめ

開催概要

セミナー詳細内容

- AI時代における「エンジニアの本音」や「最新のキャリア観」を掴みきれていない- 優秀な層ほど、面接官（現場上長）のビジョン語彙力の欠如や、組織の「熱量の低さ」を敏感に察知し、辞退されてしまう- ハイクラス層の入社後に評価制度や目標設定の不備が露呈し、早期離職を招いている- エンゲージメントの重要性は理解しているが、具体的にどの要素が自社のハイクラス層の定着に寄与しているか言語化できていない- 条件面・知名度で競合に負け、マネジメントクラスの採用が長期化している- AI活用が進む中で、「採用の勝ち筋」自体をアップデートしたい[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/271_1_8ae438be79613f87d70a571087de834a.jpg?v=202603110451 ]

ハイクラス人材は、企業の“表面”ではなく“構造”を見ています。



提示されるポジションや条件だけでなく、評価制度の透明性、成長機会、報酬の妥当性、意思決定プロセスまで含めて、「この企業で挑戦する価値があるか」を判断しています。



そのため、採用施策の強化だけでは成果は限定的です。一方で、制度を整備するだけでも十分とはいえません。



本セミナーでは、ハイクラス人材の志向データを持つoverflowと、評価・報酬・エンゲージメント設計を支援するフィールドマネージメント・ヒューマンリソースが登壇します。

獲得と定着を分断しない視点から、“選ばれる企業”に共通する構造を解説します。



採用と組織設計を接続することで、ハイクラス人材を惹きつけ、活躍し続ける組織をどのように実現するのか。



データと実践知の両面から、具体的な示唆をお届けします。

登壇者プロフィール

株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース 執行役員・ディレクター 山田 博之 氏

1999年 関西大学 法学部 卒業 2社の事業会社での営業経験を経て(株)タナベコンサルティングに入社、HR領域を中心とした経営コンサルティングに従事。25社の経営・人事改革や次世代経営人材育成などの大型プロジェクトを推進。2010年、2011年に全社年間契約額No.1を2年連続受賞。その後、富士フィルム関連会社の人事企画として、人事制度改定、選抜型リーダー育成、ダイバーシティ推進などの人事施策を立案・実行。(株)キャリタスでは事業部長として人事コンサルティング事業の立て直しに従事。2017年にフィールドマネージメント・ヒューマンリソースに参画。

株式会社overflow 代表取締役 CEO 鈴木 裕斗

株式会社サイバーエージェントに新卒入社。広告営業を経て、Amebaプラットフォームの管轄責任者に就任。その後、スタートアップ企業に入社、代表取締役就任を経て2ヶ月後に株式会社ディー・エヌ・エーにM&A、子会社化。子会社代表取締役とDeNA広告部長を兼任。2017年6月、株式会社overflowを創業。2018年から2020年9月末までエキサイト株式会社の社外取締役を兼任。

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_72?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_72)

【開催中】Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO｜3/11(水)・3/12(木)・3/13(金)開催

Acaric Summit Premium 人事・採用EXPO｜3/11(水)・3/12(木)・3/13(金)開催

▶とりあえず申し込む（無料）(https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-mar?utm_source=overflow&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603)

■本イベント開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/271_2_07fc57fe3339b7ccb7e24fbf5a46f777.jpg?v=202603110451 ]

Offersは、Day3の14:00より弊社CEO 鈴木裕斗が登壇し、「AI時代に選ばれるハイクラスエンジニア採用の『新・常識』」をご紹介します。

■本イベントについて

日本を代表するHR企業・オピニオンリーダーが集い、日本のHRについて共に学び、考えるオンラインEXPOです。

第7回目の開催となる今回のイベントは、3日間に渡って実施する全39講演から、HRの最新事例を学ぶことができます。

皆様が気になる取り組み・課題について、学びを深めていただけるよう、開催日毎に下記テーマを設定しています。

- Day1：人と組織の「戦略・仕組み」を考える- Day2：未来を創る「新卒採用」を考える- Day3：成長を加速する「キャリア採用」を考える

▶とりあえず申し込む（無料）(https://acaric.jp/biz/summit-premium-2026-mar?utm_source=overflow&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202603)

【直近開催予定】ハイクラスエンジニアを振り向かせる最新手法 「ストーリースカウト」実践編｜3/18(水)・3/25(水)開催

ハイクラスエンジニアを振り向かせる最新手法 「ストーリースカウト」実践編｜3/18(水)・3/25(水)開催

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_70?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_72)

■本セミナー開催概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/271_3_a784f81be27d82f890067277e2392110.jpg?v=202603110451 ]■本セミナーの講演内容

米国ではChatGPTリリース後わずか1年で人材要件は「量より質」へシフト。

国内でもITエンジニアの求人倍率は13倍超を記録し、ハイクラス層への争奪戦は激化の一途をたどっています。

「スカウトを送っても返信が来ない」

しかしOffersのデータが示す事実は、候補者の8割以上がスカウトを開封しているということ。

無視されているのではなく「今がそのタイミングではないだけ」なのです。

本セミナーでは、3.5万人以上のデータから導き出した新戦術「ストーリースカウト」をもとに、限られた工数で転職タイミングの第一想起を獲得する実践手法を徹底解剖します。

- エンジニアが揺れ動く「キャリアの転機」を捉える心理フェーズ別アプローチ- 「ストーリースカウト」で転職タイミングの"第一想起"を獲得する実践手法

▶とりあえず申し込む（無料）(https://offers.jp/events/seminar_70?utm_source=prtimes&utm_medium=eventpage&utm_campaign=eventpage-seminar_72)

◼︎ Offers（https://offers.jp/(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)）について

AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」

「Offers」は、AI時代のエンジニア転職プラットフォームです。3.5万人超のエンジニアデータベー

スと独自のAI技術を活用し、候補者の発見からスカウト、採用までを一貫して支援する「AI RPO」で、再現性のあるエンジニア採用を実現します。

◼︎会社概要

■ 株式会社overflowとは

株式会社overflow(https://overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)は、2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはAI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。

● overflowに関する情報発信はこちら

- 採用情報：https://jobs.overflow.co.jp/(https://jobs.overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)- overflow Culture Deck：https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck(https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck?utm_source=prtimes)- podcast「overflow fm」：https://anchor.fm/overflowinc(https://anchor.fm/overflowinc?utm_source=prtimes)- note「株式会社overflow Culture Note」：https://note.com/overflow_inc(https://note.com/overflow_inc?utm_source=prtimes)

● 株式会社overflow 会社概要

- 会社名：株式会社overflow- 所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F- 代表取締役：鈴木 裕斗- 設立：2017年6月9日- 資本金：2億880万円