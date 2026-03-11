新鋭フットウェアブランド Notace（ノータス）から、初のコートモデル『koto 1』が2026年3月12日（木）に登場。

株式会社ストライドNotace / michi 1

株式会社ストライド（本社：東京都中央区）は、身体本来の自然な動きを敬う米国発の新鋭フットウェアブランド「Notace（ノータス）」より、ブランド初となるコートスポーツ向けモデル『koto 1（コト・ワン）』を2026年3月12日（木）より発売いたします 。クラシックなコート美学と、バイオメカニクスに基づく現代的なイノベーションが融合した一足です 。

なぜ、Notaceが「コートシューズ」に挑むのか

Notaceは創業以来、身体本来の自然な動きを尊重する「ナチュラルフットウェア」の可能性を、ランニングという領域から提唱してきました 。しかし、同ブランドが掲げるビジョンは、特定のカテゴリーに留まるものではありません 。その核心にあるのは、パフォーマンス・機能・フィーリングを再定義し、十分な快適性を備えながら足本来の動きを妨げず、最大限の地面感覚を享受できる“真のベアフット設計”を、あらゆるアクティビティへ提供することにあります 。

テニスやピックルボールといったコートスポーツは、急激なストップ＆ゴーや多方向への激しい移動を伴う、身体にとって極めて負荷の高いアクティビティと言えます 。従来の厚く剛性の強いコートシューズによる制約から解放され、いかに「自由な可動」と「接地感」を両立させるか 。この難題への挑戦は、ブランドが掲げるパフォーマンスの再定義において必然のステップでした 。ランニングで培った知見を過酷な環境へと適応させた『koto 1』は、「自在に動くことの喜び」を支えるための、もう一つのマスターピースです 。

『koto 1』：自由さと安定を両立させる3つの設計

『koto 1』は、フットシェイプのトゥボックス、ニュートラルなプラットフォーム、完全にアーティキュレートされたアウトソールを初めて組み合わせた“ナチュラル”コートシューズ。「ベアフットでは不安定では？」という懸念に対し、本モデルは以下の緻密な設計で、自然な接地感とプレーに必要な安心感を両立させています。

1. 高衝撃を吸収し、鋭く反応する「19mmスタックハイト」と次世代eTPU

テニスやピックルボールの激しいストップ＆ゴーに対応するため、ロードモデルより厚い19mmのスタックハイトを採用しました。ミッドソールには、他のモデルと同じく超軽量で高反発な次世代eTPUを使用。現代の硬いコート環境において必要な保護性能を確保しながら、エネルギーを無駄なく次の動作へ繋げる鋭い反応性を実現していま

す。

2. 多方向の動きを揺るぎなく支える「ロックイン・システム」

コートスポーツ特有のラテラルムーブメント（左右の激しい動き）に対し、足のブレを最小限に抑える独自のホールド構造を搭載。0mmドロップによる自然な接地感を損なうことなく、前足部からヒールにかけて配された補強パーツが、抜群の安定感（ロックドインフィット）を提供し、プレーヤーの自信を引き出します。

3. 関節のようにしなやかに曲がる「アーティキュレート・アウトソール」

通常のコートシューズは安定性のために剛性が高く、足の動きを制限しがちでした。『koto 1』は、解剖学的な知見に基づいた屈曲溝「アナトミカルグルーヴ」をソール全体に配置。厚みのあるミッドソールを備えながらも、まるでソール自体に関節があるかのような卓越した柔軟性を実現し、足指を自由に使った自然なフットワークを可能にします。また、アウトソールには、床面に汚れや跡を残さないノンマーキングラバーを採用しています。

『コト 1（コト・ワン）』製品情報

基本スペック- 価格：\25,300（税込）- サイズ：MEN'S US7-US13（25.0~31.0cm相当） / WOMEN’S US5.5-US9（22.5~26.0cm相当）- 重量：290g（メンズUS9）- ミッドソール：eTPU- スタックハイト：19mm- ドロップ：0mmカラー展開

MEN'S

WHITE/GREEN

TRIPLE BLACK

WOMEN'S

HEATHERED/RED

TRIPLE BLACK

取扱情報

Notace（ノータス）について

- 発売日：2026年3月12日（木）- 販売：全国のNotace取扱店、Notace公式WEBサイト

「少ないほど豊かである」という信念のもと、身体本来の自然な動きを追求する米国発のフットウェアブランドです 。バイオメカニクスの知見と日本独自の美意識を融合させ、過剰な保護（厚さ）と過度な刺激（薄さ）の間に、理想的な「接地感のバランス」を精密に設計 。日本の開発チームとの協業により、あらゆる「ノイズ」から自由になり、自らの感覚を研ぎ澄ませるための一足を提案しています 。

- ［Webサイト］https://notace.jp(https://notace.jp/)- ［Instagram］@notace_footwear_jp(https://www.instagram.com/notace_footwear_jp/)