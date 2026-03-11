「IT部門の工数ゼロ」でClaudeを即戦力化。AAIP、大手企業の部門導入に特化した「Claude 導入支援パック」の提供開始

株式会社Advanced AI Partners

生成AI活用の実務実装を支援する株式会社Advanced AI Partners（本社：東京都港区、代表取締役：麹池貴彦、以下AAIP）は、2026年3月11日、Anthropic社のAIモデル「Claude」の法人導入を最短2週間で完了させる「Claude 導入支援パック」の提供を開始いたします。本サービスは、世界的に需要が急増するClaudeを、特定の事業部門や中堅・中小企業へ迅速に実装することに特化したパッケージです。高度なセキュリティ設定から利用ガイドラインの策定、実践的なトレーニングまでを一気通貫で提供し、導入時に発生しがちな「情シスの工数不足」というボトルネックを解消します。

背景：Claudeへの需要急増と「導入の空白」

2026年、ビジネス現場のAI活用は「チャット」から「エージェント（自律動作）」へと進化しています。特にAnthropic社のClaudeは、自律的にタスクを処理する「Claude Cowok」や外部連携機能の実装により、実務性能で他社を凌ぐ勢いで法人需要が急増しています。米国の最新調査では法人支出シェア40%を獲得し首位に立つなど、「仕事で使うならClaude」という選択が定着しました（※1）。

しかし、導入現場では「情シスの工数不足」が深刻な壁となっています。SSO連携やログ監視、安全な利用のためのガイドライン策定には通常10～15人日の専門工数が必要であり、これが原因で現場のニーズが数ヶ月単位で停滞する「導入の空白」が多発しています。AAIPはこの空白を埋めるべく、IT部門の負担をゼロにする一気通貫の支援パックを提供します。

「Claude 導入支援パック」の4つの柱（サービス詳細）

本サービスは、単なる設定代行にとどまらず、組織が「安全に」「迷わず」「成果が出るまで」使いこなすための全行程を網羅しています。

1. AIガバナンス構築（ポリシー策定）

安全に使える土台を作ります。入力禁止情報の定義、利用ルール、インシデント対応フローを整備。

主な成果物： そのまま社内通知可能な「AI利用ガイドライン」「運用ルール管理表」

2. テクニカル実装代行（IT部門の工数削減）

SSO/SCIM連携、管理者画面の最適化、監査ログの出力設計をプロが代行。

主な成果物： セキュリティ要件を満たした「セキュア利用環境」「設定済み管理コンソール」

3. 実務定着トレーニング（マニュアル・勉強会）

全利用者向けガイドの提供と、1.5時間の実践型ハンズオン勉強会を開催。

主な成果物： 自社専用の「利用者マニュアル」「勉強会アーカイブ動画・解説資料」

4. 自走支援伴走（スタンダードプラン限定）

最大3ヶ月間の定着支援。週次MTGでのプロンプト改善提案、利用状況の分析を実施。

主な成果物： 投資対効果を可視化する「定着レビューレポート」「社内活用事例集」

詳細ページ https://www.timetovalue.consulting/claude-pack(https://www.timetovalue.consulting/claude-pack)

プラン・価格一覧（すべて固定価格・税別）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171717/table/6_1_1e08fc2b8244dc16a937922f9150d4a9.jpg?v=202603120151 ]

オプション： 議事録要約や契約書レビューなど、特定の業務を自動化する「業務プロセス スキル化パック」（\300,000/1プロセス）も追加可能です。

（※1）出典：米調査会社Menlo Ventures『State of Generative AI in the Enterprise』（2026年発表）

企業におけるLLMのAPI支出シェアにおいて、Anthropicが40%を獲得し首位（OpenAIは27%）。

ROIが高い「コーディング・開発支援」領域において、Anthropicは54%のシェアを占める。

会社概要

株式会社Advanced AI Partners（アドバンスド・エーアイ・パートナーズ）は、生成AIを単なる導入で終わらせず、組織に根づく「活用文化」へと変えていくことを使命としています。私たちは、生成AI時代における“人の価値を再定義する”ことを掲げ、AIに置き換えられるのではなく、AIと共に新しい価値を生み出す人材を育みます。生成AIアンバサダー育成、AI活用プロトタイピング、人材シェアリングを通じ、社員一人ひとりが「AIを使う存在」から「AIで進化を生み出す存在」へと成長し、企業が「AIを導入した会社」から「AIで進化し続ける会社」へ歩みを進めることを支援します。

社名: 株式会社Advanced AI Partners

設立: 2025年4月8日

代表者: 代表取締役 麹池貴彦

所在地: 〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33

Web: https://aaip.co.jp/