WELLBEING AWARDS 2026 モノ・サービス部門でウェルビーイング発想のマーケティング指標「TOTONOID」がGOLDを受賞

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、朝日新聞社を中心に構成するWELLBEING ACTION（ウェルビーイングアクション）実行委員会が主催する「WELLBEING AWARDS 2026（ウェルビーイングアワード2026）」モノ・サービス部門で、LMが提供するウェルビーイング発想のマーケティング指標「TOTONOID（ととのい度）」が、GOLDを受賞したことをお知らせいたします。2026年3月10日（火）に開催された最終審査（決勝プレゼン）・授賞式に参加しました。

「WELLBEING AWARDS」は、あらゆる「商品・サービス」「活動」「組織」の中で、人々が自分らしく、健康に幸福に生きる社会づくりに特に貢献した事例に光を当て、世の中に広めていくことで、ウェルビーイングな社会を推進する取り組みです。

このたび受賞した「TOTONOID」は、Ponta会員約13万人規模の調査パネルを活用し、人々の主観的ウェルビーイングを「ととのい度」という独自指標として可視化するサービスです。ポジティブ・ネガティブ要因を細分化して把握し、Ponta会員データと掛け合わせることで、地域や年代などのさまざまな切り口でウェルビーイングを定点観測できる点などが評価され、受賞に至りました。

LMは今後も、TOTONOIDの提供を通じて、企業や自治体などとともに、ウェルビーイングを起点としたサービスづくり・まちづくりを推進し、生活者の幸福度向上に貢献してまいります。

「TOTONOID（ととのい度）」の概要

LMは2025年7月、Pontaリサーチを活用して、幸福度を可視化する新しいマーケティング指標として「TOTONOID（ととのい度）」のサービス提供を開始しました。Ponta会員13万人規模の調査パネルを基盤に、生活者のウェルビーイングを独自指標「ととのい度」として可視化します。「知る」「探る」「届ける」のサービスを展開しています。

・「知る」

Ponta会員への調査で聴取した全72項目の集計データを、ダッシュボードや資料として提供します。性年代・居住地・年収・性格など多様な切り口で「ととのい度」を把握できます。毎月1万人規模のアンケートを実施しており、結果をまとめたダッシュボードを無料で公開しています。

・「探る」

全72項目の基本設問に加え、個別の目的に応じた追加アンケートを実施し、特定商品の購買などの任意の条件で「ととのい度」を分析できる他、仕事・子育てなど特定領域の「ととのい度」も深掘りできます。



・「届ける」

継続的に聴取するアンケート結果を基に、1億人超のPonta会員それぞれの「ととのい度」を拡大推計し、要望に沿ったターゲティングから、郵送DMやPontaアプリなどのオウンドメディア、外部メディアでのプロモーションまで一気通貫で支援します。

＜ご参考：LMのウェルビーイングへの取り組み＞

LMは、企業理念「無駄のない消費社会構築に貢献する」の実現に向けて、サステナビリティ活動に取り組んでいます。2024年度には、事業を通じた社会課題の解決の注力テーマとして、「データを活用した企業活動の無駄の削減」「パートナーシップによる環境負荷削減への貢献」、そして「人と社会のウェルビーイング」を策定し、コーポレートサイトに掲出しています。



・関連URL

サステナビリティページ：https://www.loyalty.co.jp/sustainability

TOTONOID（ととのい度） 紹介ページ：https://biz.loyalty.co.jp/column/105/

TOTONOID（ととのい度） ダッシュボード：

https://public.tableau.com/app/profile/loyaltymarketing/viz/TOTONOID_Dashboard/sheet0