「ショーメ 阪急うめだ本店」ブティック リニューアルオープン

LVMH ウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社

245年に亘る歴史を持つパリのハイジュエリーメゾン ショーメ 。創業以来、長きに亘り受け継がれるサヴォワールフェールと、作品の一つ一つに込めたストーリーで、最初の顧客であったナポレオン1世とジョゼフィーヌ皇后をはじめ、世界のロイヤルファミリーや、多くの人々を魅了し続けているショーメが2026年3月20日（金・祝）、阪急うめだ本店6階「HANKYU LUXURY」にブティックをリニューアルオープンいたします。

エントランス

印象的なサファイアブルーのファサードがブティック全体を優雅に、そして力強く包み込み、解放感に満ちた輝く空間を演出します。ショーメのアイデンティティを象徴するこのブルーは、メゾンが紡ぐ物語を表現しています。光の柔らかな触れ合いによって、繊細な輝きが空間を満たし永続的な美しさを湛えます。店内には個室も兼ね備え、ゆったりとくつろぎながら商品をお選びいただくこともできます。

店内個室

店内のインテリアは、自然主義のジュエラーとしての哲学を反映し、人と自然の永続的かつ根源的な関係性から着想を得てデザインされています。柔らかく有機的なフォルムと、しっかりとした硬質な形状を巧みに組み合わせることで、自然が持つダイナミズムと、秩序ある調和の美しさを表現しています。また、壁面を彩るフレスコ画は、ショーメの象徴的なブルーや豊かな自然のモチーフといった伝統的な要素を、現代的な感性で鮮やかなデザインへと昇華させました。古き良き遺産に現代の息吹を吹き込み、未来へと繋ぐかのように、メゾンの伝統を再構築した空間を演出します。

「ジョゼフィーヌ」コレクション エグレット ウォッチ (ステンレススティール、ピンクマザーオブパール、ダイヤモンド)\1,375,000（税込）

ショーメ 阪急うめだ本店ブティックのリニューアルオープンを祝し、メゾンのアイコンコレクション「ジョゼフィーヌ」コレクションから、桜を彷彿とさせるピンクマザーオブパールのダイヤルが春の訪れを感じさせる新作のエグレットウォッチを世界に先駆け先行販売致します。

ショーメ 阪急うめだ本店

2026年3月20日（金）オープン

住所：大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店6階

電話番号：06-6313-7736