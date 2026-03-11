新潟市・株式会社日本旅行　災害時における宿泊施設等の確保に関する災害時応援協定の締結について

株式会社 日本旅行

新潟市（市長：中原八一）と株式会社日本旅行（本社：東京都、代表取締役社⾧ 吉田圭吾、以下日本旅行）は、3月11日に災害時における宿泊施設等の確保に関する災害時応援協定を締結しました。

左から 日本旅行 代表取締役社長 吉田 圭吾 ・ 新潟市 市長 中原 八一（2026年3月11日 新潟市役所にて）

協定の目的

本協定は、市の災害対応にあたり、被難者や自治体間の相互応援職員のための宿泊施設及び移動手段等を、日本旅行の持つ旅行業のリソースを活用し迅速かつ円滑に確保できるようにすることで、市民の安全・安心の確保を図ることを目的としています。

主な協定内容

（１）災害対応及び災害復旧業務等に従事するため被災自治体へ派遣される新潟市の職員の宿泊施設等の予約、手配

（２）災害対応及び災害復旧業務等に従事する応援自治体からの応援職員の宿泊施設等の予約、手配

（３）災害時に避難者等へ提供する宿泊施設等の予約、手配