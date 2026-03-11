「い草」が主役のサステナブルブランド《Look into Nature》「SAKYU CHAIR」がiF DESIGN AWARD 2026を受賞

株式会社アダル

株式会社アダル（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：武野 龍、以下「アダル」）が展開するサステナブルブランド《Look into Nature》は、デザインスタジオ「MUCNYC（ムクニク）」と手がけた「SAKYU CHAIR」により、世界的に権威ある国際デザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞しました。

2024年に同ブランドのシェーズロングが同アワードで評価されたことに続く快挙となります。

iF Design Award 2026 Winner: SAKYU CHAIR(https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/sakyu-chair/755260)■ 受賞について

iF DESIGN AWARDは、ドイツを拠点とするiF International Forum Designが主催する、世界で権威ある国際デザイン賞です。世界三大デザイン賞の一つと言われ、デザインとイノベーションの両面から優れたプロダクトを選出しており、受賞はブランドの国際的な品質・審美性の証明となります。

今回受賞した「SAKYU CHAIR」は、い草による座面の自然な質感と完成度の高さ、そして機能面と審美性の両立が審査員から高く評価されました。

iF DESIGN AWARD 受賞ページ：https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/sakyu-chair/755260

■ SAKYU CHAIRについて

SAKYU CHAIRは、《Look into Nature》の哲学を体現する一脚です。無駄を削ぎ落としたフォルムと、畳の素材として長年用いられてきた日本の伝統素材「い草」による立体的かつ繊細な編み構造を融合。コンテンポラリーデザインの中にクラフツマンシップを内在させています。

フレームにはミニマルなスチール構造を採用し、アームレストの有無が選択可能です。ブラック・グレー・ブラウンの3色展開による細身のレッグに、光沢感と快適性に優れた6種類のい草座面仕上げを自由に組み合わせることができます。

住宅空間のみならず、ホテルや飲食店などのホスピタリティ施設、公共空間にも対応。自然素材がもたらす静けさと心地よさを、あらゆる空間に届けます。

■ 《Look into Nature》について

《Look into Nature》は、株式会社アダルが展開するサステナブル家具ブランドです。自然との調和をテーマに、日本の伝統素材である「い草」を主役とした製品を開発。人とモノと空間が自然の一部として溶け合うような「親和する風景」の創出を目指し、国内外へ提案しています。

2019年よりミラノデザインウィークで世界に向けて発表、2024年・2025年にはミラノサローネ国際家具見本市に出展。2025年、イタリア・ミラノに現地法人「ADAL EUROPE SRL」を設立し、ブランドを通して「い草のある生活」を世界の日常へと広げる活動を本格化させています。

■デザイナー：MUCNYC（ムクニク）についてhttps://www.nycmuc.com/

MUCNYCは、シュテファニー・クバネクとミヒャエル・ゲルトマッハが2019年に設立したデザインスタジオ。ミュンヘンとニューヨークを拠点に、国際的・多文化的な視点を活かしたデザインを展開しています。Maharam、Steelcaseなどグローバル企業との協働実績を持ち、誠実で責任あるデザインソリューションの創出を目指しています。

クバネク氏はロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで修士号を取得し、コーネル大学大学院でも教育活動を行うデザイナー・教育者。

ゲルトマッハ氏はMDF Italia、Magisなど国際的なブランドのプロダクトデザインを多数手がけ、数々の国際デザイン賞を受賞し、現在は教育者としてもデザインの知見を共有しています。

会社概要

「家具を通して人の営みを支え、より豊かで快適に過ごせる空間を提供する」をミッションに掲げる、創業73年の業務用家具メーカー。レストラン・ホテル・オフィスなど多様な空間に対応し、社名は「ADviser for Amenity Life（快適な生活空間のアドバイザー）」に由来。福岡本社を含む全国14拠点と、80名超の職人が働く業界最大級の工場を有する。

自社ECサイト（https://adal-online.shop/）や福岡・東京・大阪のライブ型ショールームを通じて、全国のニーズに応える。