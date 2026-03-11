公益財団法人 日本対がん協会へ寄付金を贈呈

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：高橋 薫、以下「当社」）は、「がんで苦しむ人や悲しむ人をなくしたい」という目標を掲げて様々な活動に取り組んでいる公益財団法人 日本対がん協会（会長：垣添 忠生、以下「日本対がん協会」）の理念に賛同し、300 万円の寄付金贈呈を行いました。

（左から）日本対がん協会の石田常務理事、当社執行役員 三上

日本対がん協会は、1958 年から60 年以上にわたり、「がんになっても希望をもって暮らせる社会」実現のために民間の立場でがん対策に取り組んでいます。今回の寄付は、「がん予防・がん検診の推進」「がん患者やそのご家族の支援」「がんに関する正しい知識の普及啓発」など、がん征圧とがん患者の方への支援を目的に広く活用される予定です。

また、日本対がん協会が日本でのライセンスを有する「リレー・フォー・ライフ」*1 の活動には、

2007 年以降、全国各地のライフプランナーをはじめとする当社社員が、ボランティアとして参加しています。

2025 年度は、当社社員1,783 名が、ソニー生命チームとして全国36 会場の活動に参加しました。

当社は、今後も日本対がん協会への支援を通じて、がんを恐れない社会、ともに生きる社会の実現を目指してまいります。

*1リレー・フォー・ライフは、がん患者やそのご家族を支援し、地域全体でがんと向き合い、がん征圧を目指して1 年間を通じて取り組むチャリティ活動です。

◆日本対がん協会公式HP：https://www.jcancer.jp/

◆当社のリレー・フォー・ライフについて：https://www.sonylife.co.jp/land/sustainability/community/relayforlife

