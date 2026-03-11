ハウディ、ステーブルコイン事業会社「株式会社ハウディ・クリプト」を設立

株式会社ハウディ

株式会社ハウディ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：浅田 風太、以下「ハウディ」）は、ステーブルコインの普及に備え、ブロックチェーンや暗号技術を活用した製品・サービスの開発を目的とした100%子会社、株式会社ハウディ・クリプト（本社：東京都中央区、代表取締役社長：浅田 一憲、以下「ハウディ・クリプト」）を設立しました。

近年、ブロックチェーン技術は暗号資産に限らず、デジタル資産管理やスマートコントラクトなど、さまざまな分野での活用が急速に進んでいます。中でも、2023年6月に施行された改正資金決済法において法定通貨を裏付けとする「電子決済手段」として公式に定義されたステーブルコインは多くの注目を集めており、今後爆発的に普及するものと予想されています。

ハウディ・クリプトの代表を務める浅田 一憲（ハウディ会長）は、1997年に情報セキュリティ技術企業「株式会社オープンループ」を創業し2001年に上場させた実績を持つ暗号技術のエキスパートです。ハウディグループでは、ハードウェアおよびAI技術で培ってきた開発力を背景に、暗号・セキュリティ事業を専門的に推進する会社としてハウディ・クリプトを設立しました。

ハウディ・クリプトでは、ステーブルコインをはじめとしたブロックチェーンおよび暗号関連技術を活用した事業開発を行うとともに、デジタル資産管理技術やセキュリティデバイスの研究開発を進めています。その取り組みの一つとして、ブロックチェーン上のトランザクション署名を安全に行うクリプトウォレット・サイナー「Openloop」を開発しました。Openloopは、国内で企画開発された専用デバイスで、EAL6+認証セキュアエレメントを搭載し、秘密鍵の生成・管理と署名処理をデバイス内で完結させます。AI時代において、さまざまなブロックチェーン利用シーンにおける人間の最終承認デバイスとしての活用を想定しています。

ハウディグループでは、ハウディ・クリプトを中心にブロックチェーンおよび暗号関連技術の領域における研究開発を進めるとともに、新しいプロダクトやサービスについて今後順次発表していく予定です。

■ 株式会社ハウディ・クリプト 概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/83225/table/14_1_c32fc744a4dc4a76de633bf4740eb635.jpg?v=202603120151 ]

■ 株式会社ハウディ 概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/83225/table/14_2_f970e469a4f1e86fca270bba14db8c93.jpg?v=202603120151 ]

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ハウディ 広報担当 石原麻貴子

Email：info@haudi.jp

TEL：03-3527-2080

クリプトウォレット・サイナー「Openloop」