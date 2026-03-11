【ＢＳ日テレ】昭和の名曲と当時の世相を噛みしめる 2時間SP！今陽子・麻倉未稀ら「歌のレジェンド」が登場『そのとき、歌は流れた』
式会社ＢＳ日本（ＢＳ日テレ）では、2026年3月12日（木）よる8時より、『そのとき、歌は流れた～時代を彩った昭和名曲～』を放送いたします。本番組は、昭和が生んだ「歌のレジェンド」をゲストに迎え、人々の記憶に刻まれる名曲の数々を、当時の世相とともに振り返る音楽番組です。今回はレジェンド歌手として、今陽子さん、麻倉未稀さんが登場します。
■今陽子が明かす、作曲家・いずみたくとの師弟の絆
1967年、15歳で歌手デビューした今陽子さん。自身の恩人である作曲家・いずみたく氏とのエピソードを振り返り、「先生がいなければ、現在の歌手・今陽子はいない」と、今だからこそ語れる深い絆を明かします。
■麻倉未稀、デビュー45周年。名曲「ヒーロー」に込めた想い
当時「都会派美人シンガー」として一世を風靡した麻倉未稀さんは、当時のイメージの裏側を赤裸々に告白。ラグビー界でも受け継がれる魂の応援歌「ヒーロー～HOLDING OUT FOR A HERO～」への想いや、シンガーとしての覚悟が語られます。
■時代を彩った名曲ラインナップ
番組内では、昭和43年から59年にかけてのヒット曲を、レジェンド本人や実力派アーティストたちが披露します。
昭和43年・44年： 「恋の季節」「涙の季節」（今陽子）、「白いブランコ」（ベイビーブー）ほか
昭和56年： 「ミスティ・トワイライト」（麻倉未稀）
昭和58年・59年： 「ヒーロー」（麻倉未稀）、「ノーサイド」（山田姉妹）、「ラヴ・イズ・オーヴァー」（田中あいみ）ほか
【MC】太川陽介、吉川美代子
番組概要
番組名： そのとき、歌は流れた～時代を彩った昭和名曲～
放送日時： 2026年3月12日（木）よる8時～9時54分
出演者：【MC】太川陽介、吉川美代子
【解説】富澤一誠
【ゲスト】今陽子、麻倉未稀
【出演】神園さやか、田中あいみ、藤井香愛、ベイビーブー、山田姉妹
番組HP： www.bs4.jp
