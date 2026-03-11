中国武侠MMORPG『新・天上碑』サービス23周年記念イベント開催！全員に記念装備プレゼント＆復帰者支援キャンペーン実施

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明［シン・ジェミョン］）は、PC向け中国武侠MMORPG『新・天上碑』（配信プラットフォーム：Pmang）において、サービス開始23周年を記念したイベントおよびキャンペーンを、2026年3月11日（水）より開始したことをお知らせします。

『新・天上碑』は2003年3月14日にサービスを開始し、日本のオンラインゲーム黎明期から現在まで継続してサービスを提供しているMMORPGです。本周年企画では、ログインしたプレイヤー全員にステータス強化効果を持つ記念装備「23周年記念徽章」を配布するほか、モンスター討伐で特別なアイテムを入手できるイベントなどを実施します。

また、久しぶりにプレイされる方を対象に開催する「武林復帰キャンペーン」では、即時に1次仙人と同等の力を得られる「仙人カード」や専用装備などの支援アイテムを復帰プレイヤーに提供し、再び武林の世界で冒険を楽しめる環境を整えました。

◆『新・天上碑』サービス23周年記念イベント開催

『新・天上碑』は、2003年よりサービスを開始し、2026年3月14日（土）に23周年を迎えます。

長年プレイいただいているプレイヤーの皆様はもちろん、これまで本作を遊んでくださったすべての皆様への感謝を込めて、23周年記念イベント・キャンペーンを開催します。

■23周年ログインイベント

イベント期間中にゲームへログインしたプレイヤー全員に、イベント限定装備「23周年記念徽章」をプレゼントします。本装備は、《力+230／熟練+230》のステータス効果を持つほか、装着時には専用エフェクトが表示される特別仕様の記念装備となっています。

23周年を象徴する限定装備として、ログインするだけで獲得できます。

【イベント期間】

3月11日（水）メンテナンス後 ～ 3月25日（水）メンテナンス前

【イベント詳細】

https://tenjouhi.pmang.jp/new_notices/1297

■周年ドロップチャンス

イベント期間中、モンスターを討伐すると、特別アイテム「燦爛たる光」が極低確率でドロップします。期間限定で入手可能なアイテムとなっており、周年イベントならではの特別な挑戦要素としてお楽しみいただけます。

【イベント期間】

3月11日（水）メンテナンス後 ～ 3月18日（水）メンテナンス前

【イベント詳細】

https://tenjouhi.pmang.jp/new_notices/1294

■お帰りなさい！武林復帰キャンペーン

本キャンペーンでは、しばらくゲームから離れていたプレイヤーを対象に、キャラクター育成や冒険をサポートする復帰特典を提供します。

【対象プレイヤー】

・2026年1月1日以降ログインしていないアカウント

・名声900以上のキャラクターを1体以上所有

【キャンペーン期間】

3月11日（水）メンテナンス後 ～ 4月1日（水）メンテナンス前

【復帰者特典アイテム】

対象プレイヤーには、以下のアイテムをプレゼントします。

・ 復帰者専用アイテム「眞帰還箱」

・ 仙人カード（即時に1次仙人と同等の力を獲得）

・ 17周年逆天符×23個（24時間ステータス成長17倍）

・ 武林復帰精霊

【「眞帰還箱」から入手できるアイテム】

眞帰還封龍奇縁箱／眞帰還装備箱／復帰者衣装箱／天々守護牌／元亀守護牌／絹のカバン（30）／千里縮地図／復帰者地域入場券／優待権（特）／逆天符（幻）

【「眞帰還装備箱」から入手できる装備】

眞帰還之兜（火）／眞帰還之鎧（火）／眞帰還之上衣（火）／眞帰還之下衣（火）／眞帰還之具足（火）／眞帰還之靴（火）／眞帰還之外套（火）／眞帰還守護鈴（火）／眞帰還之肩甲／眞帰還之腰甲

さらに復帰者専用地域では、「力・熟練・耐性」のいずれかを1日1回、最大30回強化できるNPC「修練聖女」が登場します。懐かしい仲間との再会や、再び武林の世界を楽しむためのサポート環境を用意しています。

【イベント詳細】

https://tenjouhi.pmang.jp/new_notices/1286

■二十三桜箱キャンペーン

期間限定で、貴重なアイテム「精霊守護宝珠」や「翠煙霊」などの入手チャンスがある「二十三桜箱」が登場します。また、大当たりカテゴリーのみが出現する特別な確定箱が付属する「二十三桜特別セット」も販売します。

【キャンペーン期間】

3月11日（水）メンテナンス後 ～ 3月25日（水）メンテナンス前

【キャンペーン詳細】

https://tenjouhi.pmang.jp/new_notices/1295

■1回限り！お得なアイテム交換キャンペーン

期間中、1会員IDにつき1回限定で、「剛神技（1時間）×24個セット」を300JEWELで交換できます。

【キャンペーン期間】

3月11日（水）メンテナンス後 ～ 3月18日（水）メンテナンス前

【キャンペーン詳細】

https://tenjouhi.pmang.jp/new_notices/1292

■23周年記念キャラクター育成応援イベント

イベント期間中、力と熟練のサーバ成長倍率が7倍になります。

さらに、期間限定で『桃園修練場』『眞桃園修練場』もオープンし、キャラクター育成を支援します。

【イベント期間】

3月11日（水）メンテナンス後 ～ 3月25日（水）メンテナンス前

【イベント詳細】

https://tenjouhi.pmang.jp/new_notices/1290

■期間限定OPEN「桃園修練場」

期間限定で、利用時間無制限の修練エリア「桃園修練場」を開放します。

優待制度を利用しているキャラクターは、上位エリア「眞桃園修練場」へ入場可能です。

【イベント期間】

3月11日（水）メンテナンス後 ～ 3月25日（水）メンテナンス前

【イベント詳細】

https://tenjouhi.pmang.jp/new_notices/1289

■キャラクター育成応援「狼煙イベント」

イベント期間中、各地に1日1回・1時間ステータス成長倍率が23倍となる「狼煙」が出現します。

優待制度を利用している場合は26倍まで上昇します。

【イベント期間】

3月11日（水）メンテナンス後 ～ 3月25日（水）メンテナンス前

【イベント詳細】

https://tenjouhi.pmang.jp/new_notices/1287

『新・天上碑』では、今後も23周年にちなんだイベントやキャンペーンを順次展開する予定です。

23周年を迎える『新・天上碑』の冒険を、どうぞお楽しみください。

『新・天上碑』の最新情報は、公式メンバーサイトおよび公式Xアカウントにて随時発信しています。

■『新・天上碑』公式メンバーサイト

https://tenjouhi.pmang.jp

■『新・天上碑』公式X

https://x.com/tenjouhi_GM

◆『新・天上碑』とは

三国志や水滸伝に通じる、古代中国大陸を舞台に繰り広げられる壮大な物語。

「少林寺」「洛陽城」など実在する歴史的な建造物が立ち並ぶ世界で、主人公であるプレイヤーは一人の武人として生を受け、物語を進めていくことになります。

過酷な修行を乗り越え、強さの高みを目指す為、プレイヤーのそれぞれが協力し合って物語を紡いでいくオンラインゲーム。それが『新・天上碑』です。

◆『新・天上碑』について

タイトル：新・天上碑（しん・てんじょうひ）

ジャンル：MMORPG

開発：NEOWIZ

運営：株式会社G・O・P

対応OS：Windows 8.1以降

プラットフォーム：Pmang

サービス開始日：2003年3月14日

価格：基本無料（アイテム課金制）

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

●コピーライト表記

Copyright (C) NEOWIZ All rights reserved. (C)GOP Co.,Ltd. All Rights Reserved.

※本プレスリリースに記載のある会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。