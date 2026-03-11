AIデータ社、AIファクトリー「AI ContactPro on IDX」多チャネル統合分析支援機能を強化　― 電話・メール・チャット・SNSの問い合わせを一元分析 ―

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、「AI ContactPro on IDX」の多チャネル統合分析支援機能を強化。

各チャネルからの問い合わせ内容をIDXに集約し、複数の情報源から包括的な分析・回答案作成を支援します。

▼カスタマーサポート特化型AIプラットフォーム「AI ContactPro on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/contact/)

■チャネル分散による情報の断片化問題

現代の顧客は、電話・メール・チャット・SNSなど複数のチャネルを使い分けて企業とコミュニケーションを取ります。しかし、多くの企業では各チャネルが独立して運営されており、顧客の声が分散・断片化。全体像の把握が困難で、真の顧客ニーズや課題の発見が遅れがちでした。また、同一顧客が複数チャネルで同様の問い合わせを行うケースも多く、重複対応による非効率や、チャネル間での回答の不整合による顧客混乱も深刻な問題となっていました。

■統合分析による包括的な顧客理解

■強化ポイントと効果

- チャネル横断での問い合わせ傾向分析 → 真の顧客ニーズを発見し、プロアクティブな改善施策を立案

- 顧客の声の統合的な把握と分析 → 断片化した情報を統合し、顧客体験の全体像を可視化

- 経営インサイトレポート作成支援 → データドリブンな意思決定を支援する戦略的レポートを自動生成

- 問い合わせパターンの可視化 → 季節性や時系列変化を把握し、リソース配分を最適化

■戦略的カスタマーサポート運営の実現

これにより、チャネルごとに分散していた顧客の声を統合し、より戦略的なカスタマーサポート運営を実現。顧客満足度向上と業務効率化を同時に達成し、競合優位性を確立します。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています