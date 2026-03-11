【FC大阪】廃食油回収の協働取り組みが評価 令和7年度「おおさか環境賞」にてFC大阪が「協働賞」を受賞

株式会社F.C.大阪表彰式の様子（2026年3月10日／大阪府庁）

このたびFC大阪は、プラチナムパートナーである 植田油脂株式会社と協働で実施してきた「廃食油回収の取り組み」が評価され、大阪府が主催する環境表彰制度「おおさか環境賞」において、植田油脂株式会社が「大賞」、FC大阪が「協働賞」を受賞しましたのでお知らせいたします。

「おおさか環境賞」は、大阪府内において環境保全や持続可能な社会づくりに資する優れた取り組みを行う個人・団体・事業者を表彰する制度で、他の模範となる環境活動を顕彰することを目的として実施されています。

今回の受賞は、家庭などから排出される使用済み天ぷら油（廃食油）を回収し、バイオディーゼル燃料やリサイクル製品として再資源化する取り組みを、スポーツクラブと企業が連携して推進してきた点が評価されたものです。

FC大阪では、ホームゲーム会場などを活用し、市民の皆さまが気軽に参加できる形で廃食油回収の取り組みを実施。

スポーツを通じて地域の環境活動への参加機会を広げるとともに、資源循環やCO2排出削減への意識啓発を進めてきました。

なお、表彰式は2026年3月10日、大阪府庁本館にて開催され、大阪府知事より表彰状が授与されました。

FC大阪は今後も、植田油脂株式会社をはじめとするパートナー企業や地域の皆さまと連携し、スポーツの力を通じて持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

参考

大阪府報道発表

https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/chikyukankyo/room/prize.html

【植田油脂株式会社 会社概要】

■会社名：

植田油脂株式会社

■所在地：

〒574-0072 大阪府大東市深野5丁目4-22

■代表者：

代表取締役 植田 良次

■事業内容：

・廃食用油（天ぷら油、ラード）のリサイクル及び販売

■URL：

https://www.uedayushi.com

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。