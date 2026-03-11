ローズホテル横浜、プレミアムいちご「あまりん」「かおりん」と桜が彩る「いちごフェア」を開催

株式会社 重慶飯店

ローズホテル横浜（横浜市中区山下町77／総支配人 渡部一樹）1階「ブラスリー ミリーラ・フォーレ」では、春限定の「いちごフェア」を開催いたします。所沢北田農園が育てた、鮮やかな赤色と強い甘みが魅力の「あまりん」、豊かな香りと濃厚な味わいが特長の「かおりん」を楽しめるアフタヌーンティーをはじめ、苺と桜をテーマにした週末限定のスイーツブッフェ、さらに「あまりん」をあしらった華やかな春のローズパフェまで、春のいちごをお好みのスタイルでご堪能いただけます。アフタヌーンティーとパフェは2026年3月1日（日）～4月30日（木）、スイーツブッフェは2026年3月14日（土）からの週末6日間限定で提供します。




こだわり苺の桜アフタヌーンティー ～あまりん＆かおりん～


アフタヌーンティー「こだわり苺の桜アフタヌーンティー ～あまりん＆かおりん～」は、フレッシュ苺「あまりん＆かおりん」を主役に、桜のモンブラン、桜と抹茶のヴェリーヌ、苺のミルフィーユなど、春らしい彩りのスイーツをラインアップ。セイボリーにも苺と桜の要素を取り入れ、見た目の華やかさと味わいの奥行きを両立した、春のご褒美にふさわしい内容です。


苺と桜のスイーツブッフェ

週末限定開催の「苺と桜のスイーツブッフェ」は、2026年3月14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日）・28日（土）・29日（日）の6日間限定。搾りたてモンブラン～苺～、桜のシュークリーム、苺のショートケーキ、桜のチーズケーキなど、苺と桜をテーマにした多彩なスイーツに加え、春野菜のホワイトカレーやしらすと春キャベツのトマトピザなどのフードも楽しめます。


ローズパフェ ～あまりんと桜～


「ローズパフェ ～あまりんと桜～」は、桜ゼリーや北海道産純生クリーム、カスタード、ミックスベリーに苺のモンブランクリームを重ね、ローズの形をした苺ムースと「あまりん」をあしらった春限定の一品。思わず写真に収めたくなる華やかなビジュアルと、苺と桜が織りなす季節感を一度に楽しめるパフェに仕上げました。提供期間は2026年3月1日（日）～4月30日（木）、価格は3,200円です。



春の訪れを感じる苺と桜の競演を、アフタヌーンティー、ブッフェ、パフェという3つのスタイルでご提案するローズホテル横浜の「いちごフェア」。ご家族やご友人とのおでかけはもちろん、自分へのご褒美時間にもおすすめです。


詳細は下記の通りです。





こだわり苺の桜アフタヌーンティー ～あまりん＆かおりん～



期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）


時間：平日 10:00～18:00／土日祝 15:00～19:00


料金：お一人様 7,000円～


場所：ローズホテル横浜 1階「ブラスリー ミリーラ・フォーレ」


URL：https://www.rosehotelyokohama.com/restaurant/04/plan/detail/12217/



■メニュー詳細


スイーツ


・フレッシュ苺“あまりん&かおりん”　


・こだわり苺のショートケーキ


・あまおうのムース


・桜のモンブラン


・桜と抹茶のヴェリーヌ　


・こだわり苺のシュークリーム


・苺のミルフィーユ　


・スコーン2種(プレーン、苺とチョコレート)


・自家製無添加ストロベリージャム、クロテッドクリーム


※こだわり苺は入荷状況により品種が異なります。




セイボリー


・苺と生ハム 桜寒天　サワーレモンタルト


・苺 新玉葱のムース サーモンマリネ 桜ジュレ


・苺と桜カマンベールチーズの温製ミニクロックムッシュ


・苺のピクルス 桜薫クリームチーズと鴨のリエット グジェール








苺と桜のスイーツブッフェ



開催日：2026年3月14日（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）


時間：14:30～16:00［90分制］


料金：大人 7,000円／子供（7～12歳）3,500円／幼児（4～6歳）2,100円


場所：ローズホテル横浜 1階「ブラスリー ミリーラ・フォーレ」


URL：https://www.rosehotelyokohama.com/restaurant/04/plan/detail/4220/



■メニュ―詳細



ライブキッチン　絞りたてモンブラン　～苺～


スイーツ


桜のモンブラン


桜と抹茶のヴェリーヌ


桜のシュークリーム


苺のショートケーキ


苺のムース



苺のミルフィーユ



桜のマカロン


桜のチーズケーキ


苺のフレジェ


苺マスカルポーネとライチのヴェリーヌ


桜のロールケーキ


桜ブランマンジェ


苺とホワイトチョコレートのムース


苺のシフォンケーキ


クレームブリュレ


苺のマドレーヌ



フード


桜塩のフライドポテト


しらすと春キャベツのトマトピザ


ミックスサンド


春野菜のホワイトカレー



ドリンク各種　










ローズパフェ ～あまりんと桜～



期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）


料金：3,200円


場所：ローズホテル横浜 1階「ブラスリー ミリーラ・フォーレ」


URL：https://www.rosehotelyokohama.com/restaurant/04/plan/detail/1580/



桜ゼリーや北海道産純生クリーム、カスタードやミックスベリーを重ね苺のモンブランクリームをのせた春らしいローズパフェ。ローズの形をした苺ムースと散りばめられた「あまりん」が可愛らしい一品です。






ブラスリーミリーラ・フォーレ


〒231-0023 横浜市中区山下町77番地 ローズホテル横浜 1F


営業時間：日～木 7:00～21:00(L.O.20:00) / 金・土 7:00～22:00(L.O.21:00)


お問い合わせ：045-681-2916


HP：https://www.rosehotelyokohama.com/restaurant/04/brasserie/




ブラスリーミリーラ・フォーレ

レストラン内観


ローズホテル横浜について

1959年に横浜中華街に重慶飯店本館を創業以来、横浜中華街のランドマークでもある「ローズホテル横浜（旧ホテルホリデイ・イン横浜）」をオープン。「食」「泊」をテーマに、全国に展開しております。客室数184室、3つのレストランのほか、大小様々な宴会場を有し、館内はいたるところに飾られた中国絵画や調度品が目を引くノスタルジックなホテルです。





※画像はイメージです。


※諸般の事情により、リリースの内容に変更が生じる場合がございます。最新情報はホームページよりご確認ください。