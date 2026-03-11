「Hyundai Mobility Japan 2026 モータースポーツ活動計画発表会」を開催　レーシングドライバー織戸茉彩選手が公式アンバサダーに就任、EVレースへの参戦に意気込みを語る

Hyundai Mobility Japan 株式会社- Hyundai Mobility Japanが2026年の国内モータースポーツ戦略を発表。「EVの愉しさ」を日本のカルチャーにするための新たな挑戦を始動- 2026年の取り組みとして、「レース現場での走りの披露」「熱量のリアルタイム発信」「人を通じた発信」の3本柱を発表- レーシングドライバーの織戸茉彩選手が「HMJモータースポーツアンバサダー」に就任- ハイパフォーマンスEV「IONIQ 5 N」で全日本EVグランプリへ参戦決定「たくさんの可能性を秘めている車なので、存分に楽しんでいきたい」

Hyundai Mobility Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：七五三木 敏幸、以下ヒョンデ）は、2026年3月11日（水）に代官山T-SITE GARDEN GALLERYにて、「Hyundai Mobility Japan 2026 モータースポーツ戦略発表会」を開催しました。



本発表会では、日本市場への長期的かつ本格的なコミットメントの証として、クルマを操る楽しさの提供や日本のEVレース発展に寄与するための新たな取り組みを発表しました。

Hyundai Mobility Japan マーケティング室 ディレクター 石澤 信Hyundai Mobility Japan マーケティングチーム 澤村 浩一

■ 2026年 モータースポーツとしての3つの取り組み

ヒョンデは2026年の具体的な取り組みとして、以下の3項目を推進してまいります。

１. レースの現場で“走り”をお見せすること

WRC（Rallyジャパン）での「i20 N（アイ トゥエンティ エヌ）」参戦、ならびにスーパー耐久シリーズへの「Elantra N（エラントラ エヌ）」の参戦（WIMARAMA Racing）を予定しています。さらにWEC富士ラウンドへは、グループブランドである「Genesis（ジェネシス）」よりGenesis Magma Racingが参戦し、大会を盛り上げます。 また、国内唯一のEVレースシリーズである「全日本EVグランプリ」のスポンサードを継続・強化いたします。シリーズチャンピオンには、副賞「ヒョンデN賞」として、韓国で開催される「Hyundai N Festival eN1カップ 2027」へのスポット参戦を、ヒョンデが全面的にサポートいたします。

２. “熱量”をリアルタイムで届けること

モータースポーツ専用のWebサイトおよび公式SNS（X・Instagram）を正式オープンいたしました。参戦情報に加え、レース車両の開発の様子、メカニックの挑戦、ドライバーの声など、現場の”リアルな熱量”が伝わるコンテンツを発信してまいります。

HMJモータースポーツサイト

https://www.hyundai.com/jp/motorsport

X

@HyundaiMS_JP

Instagram

@hyundaimotorsport_jp

３. “人”を通じて広げること

「HMJモータースポーツアンバサダー」としてレーシングドライバーの織戸茉彩選手を迎え、全日本EVグランプリ第2戦（茂木）から「MAX ORIDO RACING」として参戦いたします。

また、この挑戦をともに盛り上げるパートナーとして、レーシングドライバーの織戸茉彩選手が「HMJモータースポーツアンバサダー」に就任することを発表しました。アンバサダー活動を通じて、ヒョンデNブランドが掲げる”電動化時代においてもドライビングの愉しさを追求する”という理念「Never just drive.」を、日本の皆さまにお届けし、今後も挑戦を続けてまいります。

さらに、特別ゲストとして登壇した2025年スーパー耐久チャンピオンのリ・ジョンウ選手も交えたトークセッションでは、モータースポーツへの思いを熱く語りあう様子がみられました。

2025年スーパー耐久ST-TCRクラスチャンピオン リ・ジョンウ 選手Hyundai Mobility Japanモータースポーツアンバサダー 織戸 茉彩 選手

■ 各登壇者によるコメント

Hyundai Mobility Japan マーケティング室 ディレクター 石澤 信

「モータースポーツの楽しみ方の多様性は、日本の自動車文化の特徴でもあり、そういった日本の自動車文化により積極的にかかわりながら、その喜びを大きく広げたいと考えています。2026年、私たちは日本のモータースポーツ文化を日本のモータースポーツファンの皆様と共に育てるブランドとして、さらに深く根を下ろします。EVの愉しさを日本のカルチャーにしていくための新たな挑戦に、ご期待ください。」

Hyundai Mobility Japan マーケティングチーム 澤村 浩一

「ヒョンデの本気の挑戦と、EVレースの愉しさを日本のクルマ好きの皆様に感じていただきたいと考えています。Nブランドで掲げる「Never just drive.」を合言葉に、ただ走るだけでは終わらせない、ヒョンデが提供する運転することの愉しさを、お届けしてまいります。」

Hyundai Mobility Japanモータースポーツアンバサダー 織戸 茉彩 選手

「EVに乗ったことがなかったので、すべてが初めての経験でドキドキでしたが少し乗っただけでも魅力が伝わってきました。乗り心地がすごく良くて、加速感がたまらないです。またEVの特性でもある“音の静かさ”にも魅力を感じていて、一人の長距離ドライブで海沿いなど行きたいなと思っています。」

「今までのレースではボタンの操作はなかったので難しい部分もあるかもしれませんが、EVはたくさんの可能性を秘めていて、これから走れるのが本当にうれしいです、存分に楽しみたいと思います。」

2025年スーパー耐久ST-TCRクラスチャンピオン リ・ジョンウ 選手

「はじめて乗らせていただいたとき、僕も加速感に驚きました。IONIQ 5 Nは様々な設定ができて、トルク配分を変えたり、ドライバーのレーシングスタイルによってさまざまな仕様に設定できるのが面白いと思いました。公道でもレースでもスタイルを自由に変えられるとても面白いクルマだと思います。

去年に引き続き、今年もスーパー耐久にエラントラN TCRで出場する予定です。出場するチームのみんなと一緒に走ることができるのを楽しみにしています。」

■織戸 茉彩アンバサダー就任記念SNSキャンペーン

レーシングドライバー 織戸 茉彩（@MaayaOrido） のヒョンデ モータースポーツアンバサダー就任を記念し、「IONIQ 5 N ミニ四駆」 や 「N ライトダウン」 など、Hyundai N オリジナルグッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

キャンペーン名

【Hyundai × 織戸 茉彩】始動キャンペーン

応募受付期間

3月11日（水）～3月25日（水）

キャンペーンハッシュタグ

#キャンペーン #Hyundai #ヒョンデ #IONIQ5N #アイオニック5N #織戸茉彩 #NeverJustDrive #HMSJ #Motorsport #モータースポーツ

応募方法

１.Instagram からの応募

公式アカウント @hyundaimotorsport_jp をフォロー

プロフィール掲載の応募フォームリンク（ハイライト）からエントリー

２.X（旧 Twitter）からの応募

公式アカウント @HyundaiMS_JP をフォロー

下記の応募フォームよりエントリー

https://forms.cloud.microsoft/r/X3N4P8e0RY

注意事項

本キャンペーンの応募期間は、2026年3月11月日（水）～2026年3月25日（水）23:59までです。

当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

応募に際して取得する個人情報は、賞品発送およびキャンペーン運営の目的でのみ使用します。

応募は日本国内在住の方に限ります。

本キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合があります。

IONIQ 5 Nについて

「IONIQ 5 N」は、2015年にローンチしたHyundaiの高性能ブランド「N」初のEVモデルとして、2023年7月に英国で行われたグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードにて発表され、2024年6月5日より日本での販売を開始しました。2024年3月には「ワールド・カー・アワード」において「2024年ワールド・パフォーマンス・カー・アワード」を受賞し、世界中から高い評価を受けています。

ヒョンデがモータースポーツで培ったテクノロジーを兼ね備えた本モデルは、「Corner Rascal（コーナリング性能）」、「Racetrack Capability（サーキットを本気で走れる能力）」、「Everyday Sportscar（日常もドライビングを愉しむ）」を3つの柱とし、電動化時代においても変わらないドライビングの愉しさやエモーショナルな走行体験を提供することで、高性能EVという新しいカテゴリーを開拓しています。

Hyundai Nについて

ヒョンデは2015年のフランクフルト・モーターショーにおいて、R&D拠点の所在地の韓国・南陽（ナムヤン）と、開発テストの舞台であるドイツ・ニュルブルクリンクに由来する「Nブランド」の立ち上げを発表しました。

「Corner Rascal」、「Racetrack Capability」、「Everyday Sportscar」を3つの柱に持つNブランドは、Hyundaiモータースポーツが2012年から参戦したワールドラリーチャンピオンシップ（WRC）やツーリングカーレース（TCR）、ニュルブルクリンク24時間耐久レ-スなどで数々の勝利を挙げ、2019年と2020年にWRCチャンピオンを、2018年と2019年、2022年にはWTCRチャンピオンを獲得。ニュルブルクリンク24時間耐久レ-スでは2021年-2023年にクラスウィンを獲得。またそこで培った技術と経験を種に市販車にフィードバックするなど、ともに成長してきました。

競争が激化するモ-タ―スポ-ツの分野で、目覚ましい勝利を重ねてきたNブランドは、モ-タ―スポ-ツで磨かれたテクノロジーを量産車両にフィ-ドバックさせ、最高のエンジニアリング・クオリティとドライビングの楽しさを感じる、エモーショナルかつ魅力的な経験を提供します。

Hyundai（ヒョンデ）について

1967年に設立されたHyundai Motor Companyは、世界200ヵ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を雇用しており、世界中のモビリティに関する現実的な課題に取り組んでいます。ブランドビジョンである「Progress for Humanity」に基づき、Hyundai Motorはスマートモビリティ・ソリューション・プロバイダーへの転換を加速しています。Hyundaiは、革新的なモビリティソリューションを実現するために、ロボティクスやAdvanced Air Mobility（AAM）などの先進技術に投資し、未来のモビリティサービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しています。世界の持続可能な未来のために、Hyundai Motorは業界をリードする水素燃料電池と電気自動車技術を搭載したゼロエミッション車を導入するための努力を続けていきます。

Hyundai Motor Companyとその製品に関するより詳しい情報は、以下をご覧ください。

https://www.hyundai.com/worldwide/en/