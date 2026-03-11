本社移転決定に関するご案内

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：浜野敬一「以下：当社」）は、現在建て替えプロジェクトが進む「世界貿易センタービルディング本館」へ本社を移転することを決定しましたので、下記のとおりご案内いたします。

１．移転の背景と意義

当社は中期経営計画2025を「変革の加速・成長期」と位置づけ、様々な構造改革に挑み、持続的な利益成長と企業価値の向上に取り組んでまいりました。

来年度からはじまる新中期経営計画2028では、これまでの成果を定着させ、成長戦略に挑む「飛躍期」と位置づけております。今回の本社移転は、その実現へ向けて事業基盤を一段と強化するための重要なプロジェクトです。

浜松町駅直結という優れた利便性を誇る「世界貿易センタービルディング本館」は、最新の設備と快適なワークスペース、また、最先端の耐震・防災性能と強固なセキュリティ環境を備えています。

当社はこの移転を機に、組織間および社員同士のコミュニケーションを一層活性化させるとともに、挑戦を促す企業文化の醸成、社員の生産性向上、エンゲージメント強化を図り、当社の持続的な成長を支えるオフィス環境を構築してまいります。この新たな拠点から、役員・社員が一丸となり、より高い視座を持って、お客さまの期待を超えるサービスの提供に努めてまいります。

移転日等の詳細が確定しましたら、改めてお知らせいたします。

２．移転先の概要

＜概要＞

＜世界貿易センタービルディング（完成予想図）＞

