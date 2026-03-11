【1周年】エシカルセレクトショップ「Ethical&SEA 川崎アゼリア店」が3月5日に1周年。感謝を込めた、ハズレなしの「エシカル抽選会」を3月1日より開催

株式会社Top

株式会社フラッグ（東京都港区 代表取締役：吹上直子）が展開するセレクトショップブランド「Ethical&SEA（エシカルシー）」の「Ethical&SEA 川崎アゼリア店」（運営：株式会社Top（東京都品川区 代表：増井啓祐））は、2026年3月5日(木)にオープン1周年を迎えます。これを記念し、2026年3月1日(日)～3月31日(火)の1か月間、人気のエシカルアイテムが当たる「1周年記念エシカル抽選会」を実施いたします。

■ 川崎の街から、心地よいエシカルな暮らしを広げる

「Ethical&SEA 川崎アゼリア店」は、2025年3月のオープン以来、「Ethical」「Sustainable」「Tech」をキーワードに、川崎駅を利用される多くの方々に地球環境や自分に優しいライフスタイルを提案してまいりました。

駅直結という利便性を活かし、お仕事帰りやショッピングの合間に、手軽で便利なサスティナブルな選択肢を提案してきたこの1年。地域の皆様に支えられた感謝を形にするため、日常を彩る「Happyな選択」を体感いただける特別なキャンペーンをプロデュースいたします。

■ 【ハズレなし】何が当たるかはお楽しみ。3つの「エシカル・セレクション」

今回の抽選会では、Ethical&SEAで人気のオーガニックコスメやサスティナブルな雑貨など、スタッフが「今日からの暮らしを豊かにする」視点で厳選した3パターンの景品をご用意しました。

景品は、Ethical&SEAが大切にする「SEVEN STORIES」をクリアした、地球にも肌にも優しいアイテムばかりです。何が当たるかは、当日抽選を行うまでのお楽しみ。ハズレなしで、素敵なエシカルアイテムとの出逢いをお届けします。

■ 私たちが大切にする「SEVEN STORIES」

- 開催期間： 2026年3月1日(日) ～ 3月31日(火) ※景品がなくなり次第終了- 参加条件： 店内商品税込3,500円以上ご購入のお客様- 場所： Ethical&SEA 川崎アゼリア店 店内

Ethical&SEAでは、商品をチョイスする時にエシカル消費・サスティナブルを促進するために

わたしたちはこの7つのストーリーを大切にしています。今回の景品も、これらのストーリーを持つ地球に優しいアイテムを厳選しています。

■Ethical&SEAとは？

- OG：ORGANIC（オーガニック成分配合）- OF：OCEAN FRIENDLY（水質汚染防止）- PF：PLASTIC FREE（プラスチックフリー）- GR：GREEN RECOVERY（森林保護・CO2削減）- FT：FAIR TRADE（フェアトレード）- VG：VEGAN（ヴィーガン）- NT：NATURAL（自然由来成分配合）【店舗情報】- 店舗名： Ethical&SEA 川崎アゼリア店- 住所： 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2 川崎アゼリア- 営業時間： 10:00～21:00（施設に準ずる）- 公式HP： https://ethicalsea.com/- 店舗ページ： https://ethicalsea.com/shop-list/kawasaki-azalea/

「Ethical&SEA（エシカルシー）」は、その名の通り「エシカル」と「海」が大きなテーマ。アメリカ西海岸カルチャーにインスピレーションを受けた「オーガニック」や「オーシャンフレンドリー」をメインキーワードに、海や地球環境、SDGsに配慮した商品や各種環境系認証商品を多数取り揃えています。Ethical&SEAでのお買い物をきっかけに、見て・触れて・学んで・繋がって、「わたしたちを広げて」みんなが地球に寄り添う“STAND by EARTH”を生きていくブランドとして展開していきます。

