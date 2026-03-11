【年収944万円】Pythonエンジニア案件2026年3月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「Pythonエンジニア案件の調査レポート」を発表します。

44,415件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・Python案件の平均年収944万円

・リモート案件は86.5%

・Python案件の占有率は全体の9.72%

■目次

Pythonの案件別平均年収ランキングは8位（944万円）

Pythonの案件数ランキングは3位（案件比率 9.72%）

Python案件のリモートワーク比率

Python案件のフレームワーク別動向

Python案件の多い業界

Python案件の職種

Pythonの特徴

Pythonで作れるもの

Pythonスキルの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-3）に掲載されたPython求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年3月11日

・対象件数：

44,415件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/skills-3）

Pythonの案件別平均年収ランキングは8位（944万円）

Python案件の平均月額単価は78.6万円、平均年収は944万円で、プログラミング言語別の年収ランキングでは8位に位置しています。

PythonはDjangoやFlaskといったWebフレームワークに加え、TensorFlow・PyTorchなどの機械学習ライブラリにより、Web開発からAI・データ分析まで幅広い領域をカバーできます。

産業面ではAI・フィンテック・SaaS系サービスなどテック企業での採用が非常に多く、データ基盤構築やMLOps関連の案件も増加しています。単価はトップクラスの言語にはやや及ばないものの、AI・DX需要の拡大と汎用性の高さから、今後も安定した成長が見込まれています。

Pythonの案件数ランキングは3位（案件比率 9.72%）

2026年3月時点でPythonの案件は市場全体の9.72%を占め、案件数は3位、平均月額単価は78.6万円と高水準を維持しています。

DjangoやFlaskを中心に、AI・データ分析・SaaS系サービスなどテック業界で幅広く採用されており、機械学習やデータ基盤構築に関連する開発案件も根強い需要があります。

近年は生成AIの普及に伴うLLM関連開発やMLOpsの整備、データパイプライン構築といった案件も増加しており、TensorFlow/PyTorch、Docker、AWS/GCP、CI/CDなどの実務スキルを備えることで高単価案件の獲得につながります。

Python案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-3)

2026年3月時点のPython向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが32％、一部リモートが54.5％、常駐が13.5％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると86.5％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が主流といえるでしょう。

前月比ではフルリモートが0.8%増加し、一部リモートが0.5%減少しました。PythonはAI・データ分析・SaaS系サービスなどテック企業での採用が多く、開発環境のクラウド化やリモートでの分析基盤構築が進んでいるため、フルリモート比率が他言語と比べて高い傾向にあると考えられます。

前年同月比ではフルリモートが1.9%増加し一部リモートが10.5%減少、常駐が8.6%増加しており、一部の企業でオフィス回帰の動きが見られるものの、フルリモートの需要は堅調に推移しています。Python案件では引き続きリモート中心の働き方が主流として定着していくでしょう。

Python案件のフレームワーク別動向

（案件数：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-3)

2026年3月時点のPythonフレームワーク別案件数では、1位がDjangoで1,963件、2位がFastAPIで877件、3位がFlaskで758件、4位がPyTorchで406件、5位がTensorFlowで333件です。

Djangoはフルスタック構成でSaaSや業務系システムなど幅広い開発に採用されており、案件数が突出しています。FastAPIはAPI開発を中心に急成長中で、Flaskは小規模開発で安定した需要があります。

PyTorchやTensorFlowはAI・機械学習特化型で、市場拡大に伴い今後の増加が見込まれます。フリーランスエンジニアとしては、DjangoやFastAPIに加え、クラウド技術やAIの基礎知識を習得することが単価向上につながるでしょう。

（月額単価：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-3)

2026年3月時点のPythonフレームワーク別の月額単価は、1位がPyTorchで89.8万円、2位がTensorFlowで85.2万円、3位がTornadoで83.0万円、4位がFastAPIで82.0万円、5位がKerasで81.0万円です。

上位にはAI・機械学習系やリアルタイム通信向けなど専門性の高い技術が並んでおり、高度なアルゴリズム設計やモデル構築に対応できるエンジニアが限られることが高単価の要因です。

今後はAI活用の拡大に伴いPyTorchやTensorFlowの需要は堅調に推移する見込みです。一方、FastAPIはAPI開発やマイクロサービス領域での採用増加により案件数が拡大する一方で、参入するエンジニアも増えるため単価は横ばいが予想されます。

Python案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-3)

2026年3月時点のPython案件は、サービスが6.86%（3,047件）で1位、WEBサービスが6.30%（2,798件）で2位、toBが4.40%（1,954件）で3位、通信が2.40%（1,065件）で4位、SaaSが2.32%（1,029件）で5位となり、上位5業界で全体の約22.3%を占めます。

サービスやWEBサービスが上位を占めるのは、DjangoやFastAPIなどのフレームワークによる効率的なAPI開発やデータ処理基盤の構築がWeb系サービスと相性が良いためです。toBや通信が続く背景には、業務自動化やデータ分析基盤の構築にPythonが広く採用されている点があります。

今後はAI・機械学習の普及に伴い、SaaS領域だけでなくヘルスケアや金融、製造業などの業界でもPython案件の増加が見込まれます。フリーランスとしては特定の業界に偏らず、データ分析やAI活用の知見を広げておくことで案件の選択肢を増やせるでしょう。

Python案件の職種

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/skills-3)

2026年3月時点のPython案件の職種は、インフラエンジニア19.53%（8,675件）が最多、次いでバックエンドエンジニア19.15%（8,505件）、サーバーサイドエンジニア14.99%（6,656件）、AIエンジニア11.77%（5,226件）、アプリエンジニア6.68%（2,966件）です。

インフラエンジニアが最多である理由は、クラウド基盤の構築や運用自動化にPythonが広く使われているためです。加えて、PyTorchやTensorFlowを活用した機械学習開発の需要拡大を背景に、AIエンジニアの案件も目立つのはPythonならではの傾向といえます。

今後はバックエンド/サーバーサイドの需要が引き続き中心となる一方で、AI・機械学習やクラウドインフラ領域まで横断的に担えるエンジニアの価値が高まると見込まれます。フリーランスとしては単一の職種にとどまらず、AI開発やインフラ自動化のスキルも掛け合わせることで、より高単価な案件を獲得しやすくなるでしょう。

Pythonの特徴

Pythonはシンプルで可読性の高い汎用プログラミング言語で、直感的な文法により学習コストが低く、Web開発からAI・機械学習まで幅広く活用されています。

主要フレームワークであるDjangoやFlaskにはORM、認証機能、REST frameworkなどが備わっており、データ操作からAPI開発まで一貫した実装が可能です。

特にAI、データサイエンス、フィンテック（FinTech）、SaaS領域での採用実績が豊富で、NumPyやPandas、PyTorchといったライブラリの充実により、研究機関から事業会社まで標準言語として広く定着しています。

こうした背景から、PythonエンジニアはAI・データ活用領域を中心に需要が高く、Web開発に加え機械学習にも対応できる人材が市場で評価されやすいです。

Pythonで作れるもの

PythonはWeb開発にとどまらず、AI・機械学習、データ分析、自動化ツールなど幅広い領域で活用されており、DjangoやFlaskといったフレームワークを用いることで業務システムやAPI基盤、管理画面付きのWebサービスまで一貫して開発できます。

DjangoにはORMによるDB操作や認証・認可機能、REST frameworkが標準で備わっており、効率的な開発が可能です。さらにNumPyやPandas、scikit-learnなどのライブラリを組み合わせることで、データ分析基盤や機械学習モデルの構築にも対応できる点がPython特有の強みです。

こうした汎用性の高さから、SaaSプロダクトやフィンテック、ヘルスケア領域のシステム開発に多く採用されており、特にAIスタートアップや研究機関での利用率が高く、プロトタイプからプロダクション環境まで一気通貫で対応できる言語です。

Pythonスキルの市場価値

PythonはAI・データ分析・SaaS系サービスなどテック企業で幅広く採用されており、DjangoやFastAPIによるWeb開発からTensorFlow・PyTorchを活用したAI・データ基盤構築まで幅広い領域をカバーできるため根強い需要を維持しています。

平均年収は944万円でプログラミング言語別ランキング8位、平均月額単価は78.6万円と高水準の報酬を維持しています。案件比率は9.72％で案件数ランキング3位と、テック業界を中心に多くの現場で採用されています。

働き方ではフルリモート32％、一部リモート54.5％と在宅を含む案件が合計86.5％に達しており、開発環境のクラウド化やリモートでの分析基盤構築が進んでいるためフルリモート比率が他言語と比べて高い傾向にあります。

市場価値が高い背景には、DjangoやFastAPIを用いたWebサービスやAPI開発の経験に加え、AI・機械学習やクラウドインフラ領域まで横断的に担えるエンジニアが求められている点があります。さらにAI・DX需要の拡大に伴いLLM関連開発やMLOpsの整備に対応できるエンジニアへの評価が高まっています。

高単価を獲得するには、DjangoやFastAPIに加えPyTorch・TensorFlowなどのAI関連スキルやDocker・AWS/GCPなどのクラウド関連スキルを備え、設計から運用まで一貫して担えるスキルセットを構築することが大切です。

■「フリーランスボード」について

「フリーランスボード」は2024年より展開するフリーランスエンジニア・ITフリーランス向け求人・案件が掲載されている、国内最大級の案件検索サイトです。

現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と業務提携を行っており、検索可能な求人・案件数は45万件以上で国内最大規模となっております。

※1：案件掲載準備中エージェントを含みます。

フリーランスエンジニアやITフリーランスの皆様はフリーランスエージェントや案件サイトごとに案件検索や会員登録を行うことなく、フリーランスボード上で案件・求人情報（https://freelance-board.com/jobs）を検索しワンストップで仕事探しができます。

また、2026年1月にはAIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースし、2月にはアルゴリズムを刷新しています。今後もAIを活用した機能開発に積極的に取り組み、フリーランスの皆様が効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めてまいります。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

▼iOSアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://apps.apple.com/jp/app/フリーランスボード-エンジニアの求人-案件-副業検索アプリ/id6740894216(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%B1%82%E4%BA%BA-%E6%A1%88%E4%BB%B6-%E5%89%AF%E6%A5%AD%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6740894216)

配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

▼Androidアプリの無料ダウンロードはこちらから

（QRコードからもアプリがダウンロードいただけます）

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instantroom.freelanceboard

配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 曽根弘介

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットホーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）