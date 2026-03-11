山梨県の委託事業「ビジネスコアスキル養成講座＠山梨キャリアアップ・ユニバーシティ」を開始── 非正規雇用者等を対象に、ビジネス基礎力の習得から就労支援までを一貫提供 ──

株式会社ユデイモニア

株式会社ユデイモニア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：玉置真理、以下「当社」）は、山梨県から「キャリアアップ・ユニバーシティ人材育成・就労支援モデル事業」を受託し、2026年3月より事業を開始いたします。

事業の背景

山梨県内には、就労意欲はあるものの、業務を円滑に進めるための基礎的なビジネススキルが十分に身についていないことで、就労の定着やキャリアアップに困難を抱える非正規雇用者等が数多く存在します。

専門的な職業スキルは、報連相・タスク管理・論理的思考といったビジネスの基盤が整ってはじめて有効に機能するものです。本事業は、こうした「仕事のOS」とも言える基礎スキルの習得を起点に、就労・キャリアアップの実現を目指す山梨県のモデル事業です。

事業概要

事業名：キャリアアップ・ユニバーシティ人材育成・就労支援モデル事業

講座名："できる"が増える大人のしごと学び直し 3ヶ月集中講座 伴走サポート付き＋職業紹介

委託元：山梨県

受託者：株式会社ユデイモニア

対象者：山梨県内在住の18歳以上（最大50名）

受講料：2万円（税込）全講座修了時に1万円キャッシュバック

受講形式：オンデマンド動画講座（オンライン完結）

受講期間：約3か月（申込日から受講開始可能）

総学習時間：約30時間（1日30分・週5日を目安に設計）

講座内容

本事業では、業種・職種を問わず活用できる4つのビジネス基礎力講座を提供します。

1. ロジカルシンキング講座

事実に基づいて考え、筋道立てて説明・提案できる力を養成。抽象的な理論ではなく、業務で再現可能な「作業手順」として習得します。

2. タスクマネジメント講座

計画・実行・確認・修正のループを具体的な手順として身につけ、期限と品質を安定させる力を養成。Googleスプレッドシートを活用した実践的なタスク管理も学びます。

3. コミュニケーション講座

報告・連絡・相談を「迷わず・的確に・伝わる形」で行うスキルを習得。判断基準と行動ルールとして体系化し、職場でそのまま使える実務力を養成します。

4. IT活用・生成AI講座

生成AIの業務活用からデジタルリテラシー、情報セキュリティまでを体系的に学習。特定のツールに依存しない、汎用的な活用スキルを習得します。

講座設計の特長

当社が実施した独自アンケート（n=51）の分析に基づき、受講想定層の特性に合わせた講座設計を行っています。

- ケースベース学習：抽象的な理論からではなく、実際の業務場面を起点に学ぶ「体験先行型」のアプローチ

- マイクロラー ニング： 1回あたり10分前後で完結する構成。「次の業務で何を変えるか」という行動指針を明確にする

- 未来志向のフィードバック：「なぜできなかったか」ではなく「次にどう修正するか」に焦点を当てた伴走支援

伴走支援・就労支援

学習から就労までを分断しない一貫した支援体制を構築しています。

- 個別面談（週1回）：学習状況の確認に加え、受講開始時からキャリア相談を並行実施

- LINE伴走：質問対応、フィードバック、行動促進の声かけを日常的に実施

- 就労支援：単なる求人紹介ではなく、参加者の希望・強み・制約を踏まえた就労機会の設計。企業風土や職場環境を含めた多面的なマッチングにより、定着を重視

地域連携施策「キャリアアップ応援団」

本事業の独自施策として、地域企業・店舗による任意参加型の協力ネットワーク「キャリアアップ応援団」を形成します。

講座を修了した参加者が修了証を提示すると、応援団参加企業が設定した特典（割引・サービス等）を受けられる仕組みです。参加者にとっては「学びが社会に認められる実感」と行動継続の動機づけとなり、企業にとっては意欲ある人材との早期接点や地域貢献の機会となります。

開講記念イベント「学んで広がるキャリアDAY」開催

本事業の開講を記念し、キャリアアップに関心のある方を対象としたリアルイベントを開催いたします。

── "普通の仕事"しかしてこなかったあなたへ ── 今の経験は、武器になる。

工場勤務から上場企業への転職成功者が登壇。あなたの経歴を「市場価値」に変えるヒントが見つかるイベントです。

日時 |：2026年3月20日（金） 13:00～15:00 ＋個別相談会

会場 ：やまなしプラザ オープンスクエア

住所 ：400-0031 山梨県甲府市丸の内１丁目6-1

アクセス ：甲府駅南口から平和通りを南へ進み、紅梅北通りの交差点の角です。

定員：先着50名

参加費：無料

イベントページ：https://yamanashicaree.studio.site/event

第1部 講演「"普通の経験"が武器に変わる瞬間」

未経験者を上場企業の最前線に送り出してきた玉置真理が、あなたの中に眠る才能の見つけ方を語ります。

登壇：キャリア逆転塾ヒトハタ塾長 玉置真理

起業した会社を東証一部上場企業に成長させた経営者。 社員育成に情熱を注ぎ、未経験者・ブルーワーカー・非正規雇用者を採用、上場企業の第一線で活躍する人材へ育て上げる。その人の才能を見抜き、適切なアドバイスに定評がある。

第2部 対談「山梨で私らしくキャリアを築く」

山梨にUターン就職して会社を立ち上げた経験から地元でキャリアを築くことについてお話しいただきます。

登壇：株式会社DEPOT 代表取締役／プランナー／クリエイティブディレクター宮川史織

山梨県甲府市出身。京都工芸繊維大学で建築を学び、「衰退する山梨をクリエイティブの力でなんとかしたい！」と地元山梨のプロデュース会社にUターン就職。「社会を豊かにする仕事×クリエイティブな力」をテーマに精力的に活動。



第3部 対談「ベルトコンベアの前から、上場企業へ」

工場勤務から上場企業への転職を実現した方が登壇。何が転機になったのかリアルな体験談。

第4部 公開キャリア相談「あなたの経歴、こう言い換えられます」

参加者のお悩みにその場で回答。今の経験が企業にどう伝わるか、ライブ実演します。

第5部 講座紹介

第6部 個別キャリア相談会（参加自由）

同時開催「プロによるメイクアップアドバイス」

面接において見た目の印象も大切。TVやCMを手がけるプロのメイクアップアーティストがあなたに合った好感度メイクを伝授します。お一人様 15分1000円（税込）

お申し込み方法：下記LINEのQRコードから友達登録後、メッセージより参加申込

当社について

株式会社ユデイモニアは、代表取締役の玉置真理が、自ら設立し東証一部にも上場した企業において約20年間・延べ約600名の人材育成を統括してきた実践知を基盤に設立した人材育成企業です。未経験層を対象とした基礎スキル教育と伴走支援を専門とし、育成した人材は株式会社NTTドコモ、LINEヤフー株式会社、株式会社ディー・エヌ・エー、株式会社リクルート、株式会社メルカリ等の企業へキャリアアップを実現しています。

会社概要

会社名：株式会社ユデイモニア

所在地：東京都渋谷区神泉町10番15号 アネックス神泉301

代表者：代表取締役 玉置真理（登記上は川嶋真理）

事業内容：人材育成事業、就労支援事業、研修・伴走支援事業

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ユデイモニア

キャリアアップ・ユニバーシティ事業 運営事務局

Email: yamanashi@eudaemonia.jp