「学校に合わない＝才能が眠る」を変える英語才能発掘フリースクール「セカトビ」世田谷に開校

株式会社Touch Your Future

三軒茶屋インターナショナルスクールが開校するフリースクール「セカトビ」

三軒茶屋インターナショナルスクール(https://3chais.jp/)（株式会社Touch Your Future／東京都世田谷区、代表：和田麻里子）は、2026年4月より、自由な学びとバイリンガル環境を組み合わせたフリースクール「セカトビ」(https://3chais.jp/media/lp/sekatobi/)を開校します。

本スクールは小学生～中学生を対象とし、ネイティブ講師やバイリンガルスタッフが常駐。日本語で深く考えることを大切にしながら、日常のコミュニケーションや活動の中で自然に英語に触れられる環境を整えています。

英語を習得すること自体を目的にするのではなく、「苦手意識を持たないこと」や「外国語が身近にある環境」を大切にしています。これまで英語に多く触れる機会がなかった子どもでも安心して参加でき、興味や関心を広げながら自然な形で言語に親しんでいくことができます。

また、三軒茶屋インターナショナルスクールがこれまで培ってきた英語教育のリソースを活用し、ネイティブ講師との交流や海外の情報・教材などに触れる機会も提供します。英語は学びの目的ではなく、世界とつながるための一つの手段として活用していきます。

社会背景

文部科学省の調査によると、日本の小中学生の不登校児童生徒数は増加を続けており、令和6年度は小学生約13万7千人、中学生約21万6千人、合わせて約35万4千人と過去最多となりました。

一方で、学校に通えない理由は必ずしも学習意欲の低さではなく、授業の進度や評価基準、人間関係など、学校環境とのミスマッチである場合も少なくありません。そうした中、子どもの興味や才能を伸ばし、将来の可能性を広げる新しい学びの場へのニーズが高まっています。

「セカトビ」は、そのような子どもたちが自分のペースで学び、世界へ視野を広げるための“第三の居場所”として誕生しました。

セカトビ スクール 概要

開校日

平日10:00～14:00

週3日(月・水・木)の開校

※2026年4月スタート



対象

小学生～中学生

不登校・登校しぶりの有無を問わず、授業ペース・評価軸・人間関係などのミスマッチにより本来の力が発揮できていない子どもたちを対象としています。

所在地

東京都世田谷区上馬1-32-12 2F

（三軒茶屋インターナショナルスクール内）

三軒茶屋にある「三軒茶屋インターナショナルスクール」の外観

三軒茶屋インターナショナルスクールの教室の様子



料金

入学金： 33,000円 (税込)

月謝 （週3回）： 57,000円 (税込)

※ネイティブ講師による英語コミュニケーション、施設利用料、留学相談などを含みます。

セカトビの特徴

■英語ネイティブ・バイリンガル講師と日常的に交流

ネイティブ講師やバイリンガルスタッフが常駐し、日常的なコミュニケーションの中で自然と英語に触れます。小学生向けには、英語の歌を使って単語やフォニックスを学んだり、英語の絵本を読む時間を取り入れるなど、楽しみながら言葉に親しめる活動も行います。

■英語は「目的」ではなく「手段」

セカトビでは、英語を身につけること自体を目的にするのではなく、世界とつながるための「ツール」として活用します。日本語で深く考えることを大切にしながら、必要な場面で英語を使うことで、世界を視野に入れた視点を育てます。

■興味から始まる学び

セカトビでは、子ども自身の興味や関心から学びのテーマを見つけることを大切にしています。対話を通して考えを深め、「なぜ？」という問いを出発点に学びを広げていきます。

■三軒茶屋インターナショナルスクールの教育リソース

同校の英語教育リソースを活用し

・サマーキャンプ

・シーズンスクール

・留学相談

・英検準会場

など世界につながる学習機会を提供します。

代表コメント

三軒茶屋インターナショナルスクール代表

和田麻里子

三軒茶屋インターナショナルスクール（3cha）を運営する中で実感したのは、授業の速度や評価の物差し、周囲の環境とのミスマッチによって、才能や興味が見えにくくなっている子が少なくないこと。「もっと難しい課題に挑戦したい」「海外基準にも触れたい」という声、そして「このままでは可能性が閉ざされるのでは」という保護者の不安に、私たちは第三の居場所で応えます。

学校に戻ることだけより、“世界に進むこと”。

日本語で深く考え、必要な場面で英語教室としての強み-ネイティブ講師による自然な表現や海外資料-を取り入れ、探究・制作・発表へつなげます。子どもが自分のペースで学び、興味を広げ、やがて自らの意思で「行きたい場所」を選べるように。フリースクール セカトビは、その第一歩を共に踏み出す場所です。

三軒茶屋インターナショナルスクールについて

三軒茶屋インターナショナルスクール(https://3chais.jp/)は2013年創業。東京都世田谷区三軒茶屋にて英語学童・英会話スクールを運営しています。「遊びながら英語に慣れる」のではなく、きちんと英語を学び、生きた英語を身につける教育を重視し、多くの生徒を海外留学や世界のサマースクールへ送り出しています。英検準会場として高い合格実績を持つ英語教育スクールです。



