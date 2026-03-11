【実施報告】あっとほぉーむカフェが神田消防署と連携して「春の火災予防運動」防災訓練・啓発活動を実施

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）が運営するメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」は、2026年3月1日（日）～3月7日（土）に実施された「春の火災予防運動」において、東京消防庁神田消防署と連携し、火災予防の呼びかけおよび防災訓練の啓発活動を行いました。

期間中、あっとほぉーむカフェ秋葉原の各店舗では、神田消防署予防課 広報担当キャラクター「神田よくみ」さんのイラストと「火災予防運動実施中」と記載されたオリジナル缶バッジをメイドの制服に着用し、お給仕（接客）を通じてご来店のお客様へ火災予防の意識向上を呼びかけました。

防災訓練はあいにくの雨模様でしたが、元気いっぱいに活動するメイドたち。会場には沢山の方にご来場いただきました。

また、3月3日（火）には秋葉原電気街口駅前広場にて、神田消防署主催の防災イベントが開催され、あっとほぉーむカフェのメイドスタッフも広報活動や来場者案内などのサポートスタッフとして参加しました。

当日は雨天のため、予定より規模を縮小しての実施となりましたが、多くの来場者が防災訓練に参加しました。会場では以下の訓練・展示が行われました。

■当日稼働ブース

・VR防災体験車

VR技術を活用し、地震や災害の状況を疑似体験できる装置

・起震車（地震体験車）

実際の地震の揺れを再現し、災害時の行動を学ぶ体験車

・広報ブース

火災予防や防災知識を紹介する展示やスタンプラリー

メイドもイベント前にVR防災体験車で訓練かなりのリアルさに驚きが止まらない様子火災を止めるにはどうしたら良いかと左右をキョロキョロ最後はリアルで思わずゴーグルを抱える場面も。防災意識がかなり高まったとコメント（みゆな）

中でもVR防災体験車は、日本国内でも導入数が少ない貴重な車両として来場者の関心を集めました。開始から約20分で長蛇の列ができるほどの人気となり、多くの方が体験を希望。安全確保のため、途中で入場規制が行われる場面も見られました。

あっとほぉーむカフェのメイドスタッフも、雨の中、広報活動や体験車の案内などに協力し、神田消防署および消防団の皆さまとともに地域防災の啓発活動に取り組みました。メイドならではの親しみやすい呼びかけにより、来場者の方々が楽しみながら防災について学ぶ機会となりました。

本取り組みは、神田消防署からの依頼を受けて実現したもので、地元・秋葉原で事業を行う企業として地域防災への意識向上に貢献することを目的としています。

広報ブースで、スタンプラリーの景品をお渡しするメイド体験したお子様にも、オリジナルグッズをプレゼント起震車の体験の列で、スタンプラリーのスタンプを押しながらご案内寒くても笑顔で、防災の呼びかけとご来場の感謝をお伝えします

また、店舗でメイドが着用した大きなオリジナル缶バッジはお客様の目を引き、多くの方に火災予防についてお声がけすることができました。過去の活動を覚えてくださっているお客様も多く、地域に根ざした取り組みの意義を実感する機会となりました。

お嬢様に缶バッジの説明をするももちゅん秋に続き呼びかけ隊長のちあきゃん

今後もあっとほぉーむカフェは、地域と連携しながら、安心・安全なまちづくりに寄与する活動を継続してまいります。

■あっとほぉーむカフェ実施概要

実施期間：２０２６年３月１日（日）～３月７日（土）

実施店舗：あっとほぉーむカフェ 秋葉原 全８店舗

内容：神田消防署との連携による「春の火災予防運動」啓発活動

東京消防庁 神田消防署、インフィニア株式会社

■神田消防署イベント実施概要

実施日時：２０２６年３月３日（火）１０：００～１２：００

場所：秋葉原電気街口駅前広場

内容：VR防災体験車・起振車体験、スタンプラリー、神田消防署オリジナルグッズが当たるおたのしみ広報ブースなど。あっとほぉーむカフェのメイドもサポートスタッフとして参加させていただきました。

本取り組みは、神田消防署からの依頼を受けて実現したもので、地元・秋葉原の事業者として地域防災への意識向上に貢献することを目的としています。



今後もあっとほぉーむカフェは、地域とともに安心・安全なまちづくりに寄与する活動を続けてまいります。

＜あっとほぉーむカフェ>

ご主人様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

メディアでおなじみの美味しくなるおまじない「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴20年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に700名近いメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

■あっとほぉーむカフェ公式HP

https://www.cafe-athome.com

■あっとほぉーむカフェグローバルサイト

https://www.maidcafe-athome.com/

■あっとほぉーむカフェ公式X

https://twitter.com/athome_cafe

■あっとほぉーむカフェ公式Instagram

https://www.instagram.com/athome__cafe

■あっとほぉーむカフェ公式TikTok

https://www.tiktok.com/@at_home_cafe