【3/13（金）開催】スカイディスクが「COI Conference 2026 - Corporate Intelligence Conference 2026 -」に登壇します

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2026年3月13日（金）にオンライン開催される「COI Conference 2026 - Corporate Intelligence Conference 2026 -」に登壇いたします。

本イベントは「部分最適に陥らない生産性向上DXとは ― 製造業・経営企画のための全社DX設計と推進のリアル」をテーマに開催されるオンラインカンファレンスです。製造業の経営企画部門やDX推進部門を対象に、生産性向上DXを全社視点でどのように設計・推進すべきかについて、各分野の専門企業が知見を共有します。

スカイディスクは本イベントに登壇し、AIによる生産計画最適化クラウド「最適ワークス」を中心に、現場データと経営判断をつなぐ生産計画DXの実践事例をご紹介します。

COI Conference 2026は、製造業の経営企画部門やDX推進部門を対象に、生産性向上DXを「全社視点」で捉え直すことを目的としたオンラインカンファレンスです。

製造業では、業務単位や部門単位でのツール導入が先行し、DX施策が部分最適にとどまってしまうケースが少なくありません。その結果、施策の成果が点在し、経営全体としての生産性向上が見えにくいという課題が生じています。

本イベントでは、戦略設計・データ活用・業務実装・人材活用といった複数領域の専門企業が登壇し、経営企画の視点でDXをどのように設計し、企業の「稼ぐ力」を最大化していくべきかについて議論します。

スカイディスクのセッションでは、 「現場と経営をつなぐ生産DX ― AI生産計画で“判断できる工場運営”を実現するには ―」 をテーマに、AIを活用した生産計画最適化の取り組みをご紹介します。

AIが生産計画・実績・評価データを一気通貫で可視化することで、現場の状況をリアルタイムに把握し、経営層が迅速に判断できる生産管理DXの実践手法について解説予定です。

製造業の生産性向上やDX推進をご検討中の皆様にとって、現場と経営をつなぐ新しい意思決定のあり方を考える機会となる内容になっておりますので、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■イベント概要

名称： COI Conference 2026 - Corporate Intelligence Conference 2026 -

テーマ： 部分最適に陥らない生産性向上DXとは ― 製造業・経営企画のための全社DX設計と推進のリアル

開催日時： 2026年3月13日（金） 13:00～16:30

開催形式： オンライン開催（Zoomウェビナー）

参加費： 無料（事前登録制）

主催： 株式会社RYODEN

共催： 株式会社ログラス、株式会社SIGNATE、株式会社スカイディスク、株式会社Zenport

申し込み： https://withpro.ryoden.co.jp/lp/coi-conference2026

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通5-10-18

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331

公式サイト：https://www.skydisc.jp

オンライン個別相談受付中（無料・事前予約制）：https://meetings.hubspot.com/y-yahaba/inquiry?uuid=71584794-0b88-4e0f-913c-b7fc4e394c06