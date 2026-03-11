「私」を象徴するシグネチャーアイテムに。【e.m.梅田店】にて、ラグジュアリーな限定アイテムが集結。

イー・エム・デザイン株式会社

ジュエリーブランド【e.m.】を運営するイー・エム・デザイン株式会社は、2026年3月18日(水)～3月31日(火)の期間中「My signature」と題し、ブランドのアイコニックなデザインをラグジュアリーに再構築したジュエリーを限定で取り扱います。

身に纏うたびに自分らしさが研ぎ澄まされる、自分だけのスタイルを確立するジュエリーをご提案します。

商品ラインナップ

e.m.梅田店「My signature」リング(シルバー925、キュービックジルコニア、淡水パール)\475,200 税込

ブランドのシグネチャーライン"e.m.eternal"。その中でも発売当初から絶大な人気を誇るリング「0001-R008」が、ゴージャスな特別仕様で登場します。

シルバーの地金部分を覆い尽くすようにキュービックジルコニアをパヴェセッティング。

眩い光を放つリングは、まるでアートを纏うような贅沢な感覚をもたらします。

在庫限りの販売となります。

リング(シルバー925、キュービックジルコニア、淡水パール)\158,400 税込

こちらも"e.m.eternal"シリーズから「0001-R008」のデザインをベースに、キュービックジルコニアでラグジュアリーにアレンジ。

同じく"e.m.eternal"シリーズの名品リング「0001-R013」を彷彿とさせる、アーム側面にキュービックジルコニアがセットされたデザインです。

e.m.の2大人気リングがドッキングしたような、ブランドファンなら見逃せないジュエリーです。

在庫限りの販売となります。

0001-R008

\42,900 税込

0001-R013

\72,600 税込

上・下 カレッジリングピアス(シルバー925、オニキス/ルチルクオーツ、キュービックジルコニア)各\37,400、中 女の一生リングイヤーカフ※３点セット(シルバー925、キュービックジルコニア)\97,900 すべて税込

ブランド初期から愛され続けている、通称「女の一生リング」やカレッジリング。

それらがミニマルなサイズのイヤージュエリーとなって登場します。

女の一生リングをモチーフとしたイヤーカフは、リングと同じく3連デザイン。エンゲージリング・マリッジリング・代々受け継がれるリング がモチーフのレディなムードが顔周りを華やかに演出します。

カレッジリングデザインのピアスは、オニキスとルチルクオーツの2種をご用意。特徴的なサイドのレリーフまで再現した、細部までこだわりのデザインです。

女の一生リングイヤーカフはオーダーのみ、カレッジリングピアスは在庫のみの販売です。

女の一生リング(0202-AR23)

\112,200 税込

カレッジリング(0502-AR121)

\130,900 税込

上から ピアス(シルバー925、グラデーションクリスタル)\23,100、イヤーカフ(シルバー925、グラデーションクリスタル)\18,700、ピアス(シルバー925、グラデーションクリスタル)\18,700、チャーム(シルバー925、グラデーションクリスタル)\19,800、イヤーカフ(シルバー925、グラデーションクリスタル)\18,700、ピアス(シルバー925、グラデーションクリスタル)\23,100 ※すべてシングル すべて税込

ユースフルな一粒ストーンのイヤージュエリーは、今回特別なカラーをご用意。幻想的なグラデーションクリスタルをセッティングしたピアスやイヤーカフは、これからのシーズンにぜひ取り入れたい華やかなジュエリーです。

シンプルなデザインだからこそカラーリングが映え、スタイリングのポイントに。

また、お手持ちのネックレスやブレスレットなどに通して使用できるチャームも登場。プラスワンでのアレンジも楽しんで。

在庫のみの販売です。

開催スケジュール

e.m.梅田店(https://www.instagram.com/em_umeda/)

3月18日(水)～3月31日(火)

〒530-8350

大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急百貨店 うめだ本店 1F

TEL：06-6313-7458

ブランドについて

e.m.デザイナー 仲谷英二郎/飛田眞義

公式Instagram：e.m.__official(https://www.instagram.com/e.m.__official/)

ブランドサイト：https://www.em-grp.com/

カンパニーサイト：https://em-grp-company.com/

1996年、仲谷英二郎、飛田眞義によって設立されたジュエリーブランド 『e.m.』。

「“想像（Imagination）”と“創造（Creation）”で世界中をHAPPYにする」というビジョンのもと

企業理念にはブランド設立から変わらず“みんながよろこぶモノづくり”“ありそでなさそなモノづくり”を掲げています。

ジュエリーは形のあるモノですが、それを手に入れることで得られる「気持ち」は形のないモノ。

形ある最高のモノを作りながら、形にはならない「あなたのよろこび」も作りたい。

それが、e.m.の考えるモノづくりです。日本のクリエーターブランドとして 永続的に存在することで、時代、世代を超え目標とされるブランドとして日本のモノづくりに貢献し、世界中に幸せの象徴を提供し続けます。