【期間限定】高木珈琲から、春限定！コーヒー好きに送る、オリジナルブレンド『春風ブレンド』が本日より販売開始！

写真拡大 (全3枚)

株式会社サンパーク


株式会社サンパーク（本社：吹田市岸部北、社長：高木 健）が運営する『高木珈琲』より、


期間限定メニューが登場します。



商品詳細

「春風ブレンド」



エチオピアスペシャリティ
「イルガチェフェ」を贅沢に使用した春を感じるさわやかなコーヒー。
柔らかく長く続く甘い余韻が特徴です。

春のひとときに寄り添う「春風ブレンド」
今だけの味わいをぜひお楽しみください！！



価格：540円（税込594円）


※【持ち帰りコーヒー豆価格】1,700円(税込1,836円)/200g
販売開始：2026年3月11日(水)
取扱店舗：茨木本店、M’av行徳店、須磨離宮公園前店、イオンタウン松原店、フォレストモール取手店、高木珈琲オンラインショップ




高木珈琲について



高木珈琲は、大阪で行列のできるパンケーキカフェ「belle-ville pancake cafe(ベルヴィル) 」の、コーヒーにこだわるスペシャリティ店舗として誕生した自家焙煎珈琲カフェです。


『私の日常をちょっぴりスペシャルに』をコンセプトに各店地域に根付く憩いの場となっております。
パンケーキとパンケーキに最も合うようにブレンドされた高木珈琲オリジナルブレンドコーヒーはほのかな酸味をもち、自家焙煎ならではのフレッシュな香りをお楽しみいただけます。
店頭での持ち帰り商品も充実しており、持ち帰り商品の購入のためにご来店いただくお客様も多くいらっしゃいます。
現在、国内11店舗、海外1店舗を展開。


高木珈琲　国内店舗情報



茨木店
大阪府茨木市畑田町5-5



須磨離宮公園前店
兵庫県神戸市須磨区高倉台1-1-6

M'av行徳店
千葉県市川市行徳前2丁目4-3



フォレストモール京田辺店
京都府京田辺市同志社山手1-1-1



イオンタウン松本村井店


長野県松本市村井町南2丁目21番45-1号



イオンタウン松原店


大阪府松原市新堂4丁目1154



しずてつストア沼津大岡店


静岡県沼津市大岡2277-2



川越クレアモール店


埼玉県川越市脇田町6-19



益田店


島根県益田市中吉田町256-1



フォレストモール取手店　


茨城県取手市戸頭７丁目７－３



盛岡MOSSビル店


岩手県盛岡市大通２丁目８－１４ MOSSビル 4階



VITA MALL SEISEKI 店


東京都多摩市関戸4-72 VATA MALL SEISEKI 2F



松山店


愛媛県松山市空港通り２丁目１０－５



公式 HP：https://takagicoffee.com/


公式 Instagram：https://www.instagram.com/takagi_coffee_official/


公式 X：https://x.com/takagicoffee/



【オンラインショップ】


https://takagicoffee-shop.com/



高木珈琲に関する質問、取材のお申し込み先について
Email：shikada@sunpark.ne.jp