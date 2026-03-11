JOURNAL STANDARDが2026年春夏のシーズンルックを公開
株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード」（以下JS）より2026年春夏のシーズンルックが公開。
JSオリジナルと国内外から集められた商品による、ベーシックでスタンダードなアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクトを行い、カテゴリーに囚われないグローバルな商品と情報を常に提案してきたJOURNAL STANDARDが2026年春夏に掲げるテーマは”NEW IDENTIFY”。
伝統に根ざしながらも、決してクラシックに縛られない。
ルールや歴史への理解を土台にしつつ、あえて余白を残すことで形づくられたスタイル。
足すのではなく、不要な要素を削ぎ落とすことで洗練されたシンプルさの中にある心地よさと、さりげない”違和感”を織り交ぜることで“ゆるさ”、“自由さ”を定義。
静かな大人のムードをまといながらも、軽やかな変化を恐れない姿勢を示すコレクションとなっている。
“NEW IDENTIFY”は、今を生きる私たちの価値観に寄り添いながら、新たなスタンダードを提案する。
シーズンルック公開ページ
https://baycrews.jp/feature/detail/17644(https://baycrews.jp/feature/detail/17644)
【LOOK INFO】
【BRAND INFO】
JOURNAL STANDARD
ジャーナルスタンダードオリジナルと国内外から集められた商品による、ベーシックでスタンダードなアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクト。カテゴリーに囚われないグローバルな商品と情報を常に提案しています。
HP
https://journal-standard.jp
https://www.instagram.com/journalstandard.jp/
X（Twitter）
https://twitter.com/J_STANDARD_JP
【COMPANY INFO】
株式会社ベイクルーズ
創立年月日：1977年7月22日
代表取締役会長：杉村 茂
取締役社長：古峯 正佳
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック
HP：http://www.baycrews.co.jp/