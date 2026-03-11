【テクノア】株式会社草川精機様 TECHS-BKユーザー様見学会 開催レポート公開

株式会社テクノア

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治）は、当社が提供する生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product#anc1)をご利用中のユーザー様を訪問し、導入の経緯や実際の運用を共有いただく「TECHS見学会」の新たな開催レポートを、2026年3月6日（金）に公開いたしました。

本レポートでは、株式会社草川精機 様（京都府京都市南区、代表取締役社長：加古 万千香 様）での開催の様子を取り上げ、生産管理システム『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』の導入背景や運用のノウハウ、現場での活用ポイントなど、DXを現場に根づかせるための実践例をご紹介しています。

開催レポート：https://www.techs-s.com/media/show/378

■開催概要

「TECHS見学会」は、生産管理システム『TECHS』シリーズ(https://www.techs-s.com/product#anc1)を導入し、運用されているユーザー様から直接お話を聞くことができる特別なイベントです。本イベントでは、『TECHS』を導入した企業様がどのようにシステムを運用し、具体的な成果を上げているのか、また、導入プロセスで直面した課題やその克服方法など、現場のリアルな声に触れることができます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/268_1_5e1e2ebec53fbf124dd9a479ad2664f2.jpg?v=202603110451 ]

テクノアでは、システム導入を検討されているお客様に向けて、実際の導入事例をご覧いただけるユーザー見学会や、システムの操作性を体感していただける体験会などの各種イベントを定期的に企画・開催しております。これらのイベントを通じて、お客様にとって最適なソリューション選択をサポートし、導入前の不安解消や具体的な活用イメージの醸成を図っています。

イベント一覧を見る :https://www.techs-s.com/event■見学会の見どころ

本見学会では、加古様より、草川精機様での『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』導入と定着への取り組みをご紹介いただきました。

・TECHS-BKを活用した情報の数値化による経営判断の高度化

受注・進捗・作業実績・原価などのデータが蓄積され、経営判断や設備投資を数値に基づいて行える環境が整備されました。

・現場定着を支える組織的な取り組み

運用の定着を図れるように、経営層が目的を現場と共有し、対話を重ね、組織全体で推進する体制が整いました。

・工場見学

参加者は2グループに分かれて工場見学を行い、『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』の活用現場や段取り・工具管理の工夫について説明があり、具体的な質問が多く寄せられました。

■参加者の声

・「基幹業務システムを導入・推進しようとした際に、どのように進めればよいのか、実践的なヒントを得ることができました」

・「工場見学やプレゼンテーションを通して、実際にどのように『TECHS-BK(https://www.techs-s.com/product/techs-bk)』を活用しているのかが分かりやすく、大変参考になりました」

見学会開催レポートを見る :https://www.techs-s.com/media/show/378■ユーザー様情報[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/268_2_949fe55bfacaf17b4e58fd6c788a3ed8.jpg?v=202603110451 ]

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：357名（2025年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献している。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/

