Muture CEO莇大介が「変革が進まない本当の理由」をJBpress DX Weekで語る

株式会社Muture

丸井グループとグッドパッチの合弁会社として企業変革を支援する株式会社Muture（本社：東京都中野区、代表取締役：莇 大介、以下「Muture」）は、2026年3月24日（火）にオンライン開催される「JBpress DX Week 2026 ＜春＞」（主催：JBpress／Japan Innovation Review）の「第28回 DXフォーラム」に、代表取締役の莇大介が登壇することをお知らせします。

本セッションでは、DXを外注しても定着しない根本原因を「ベストプラクティスという幻想」と捉え、丸井グループ等の事例を交えながら、自組織の文化や強みを起点に最適解を導き出す「変革の内製化」のアプローチを解説します。

イベント開催概要

イベント名：JBpress DX Week 2026 ＜春＞ 第28回 DXフォーラム

開催日：2026年3月24日（火）

開催形式：オンライン

参加費：無料（事前登録制）

主催：JBpress／Japan Innovation Review

参加登録：https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/week/dxweek

Muture登壇概要

登壇日時：2026年3月24日（火）10:30～10:50

登壇者：株式会社Muture 代表取締役 莇 大介

セッション名：変革が進まない本当の理由～DXを外部に依存しない組織は、何が違うのか～

背景：DXが「定着しない」という課題

多くの企業がDX推進に取り組む一方で、外部に委託した変革が現場に定着しないという課題の顕在化が顕著になってきています。業界や他社の成功事例をそのまま自社に適用しようとするアプローチには限界があり、組織ごとに異なる文化・強み・現場の実情を踏まえなければ、変革は一過性の取り組みに留まりがちです。

セッションで語る3つのポイント

登壇者プロフィール

- DXが定着しない根本原因：「ベストプラクティス」という幻想に囚われることで、自組織に合った変革の道筋が見えなくなるメカニズムを解説します。- 自組織の文化・強みを起点とした最適解の導き方：外部の正解を移植するのではなく、自組織の中にある可能性を起点に変革を設計するアプローチを、丸井グループ等の事例とともに紹介します。- DX・AI導入・新規事業に共通する「変革の内製化」の処方箋：DXに限らず、AI導入や新規事業の推進においても活用できる、組織が自ら変革を進めていくための考え方をお伝えします。莇 大介（あざみ だいすけ）

株式会社Muture 代表取締役

Webディレクター・クリエイティブディレクターとして制作会社で10年以上の経験を積んだのち、メディア領域での事業支援にも取り組み、複数のWebメディアの立ち上げ・運営に携わる。グッドパッチから執行役員としてMutureに参画し、2024年7月に代表取締役に就任。大企業の変革支援を通じて、組織が自らの力で変化を起こし続けるための実践知の蓄積に取り組んでいる。

登壇者コメント

DXや変革を推進する担当者は、企業の未来のために動いているにもかかわらず、既存の評価軸では成果が見えにくく、時に「内なる敵」のように扱われてしまうことがあります。目指しているのは同じ--組織と事業の繁栄なのに、旧来の文脈と新しい文脈の間で言葉がすれ違い、仲間が見つからず、孤立してしまう。そうして志のある人が折れていく姿を、私たちは何度も見てきました。

一方で、経営層に悪意があるわけではありません。ただ、変革という領域への解像度が十分でないまま「後はやっておいて」と委ねてしまう。その結果、現場は外部のベストプラクティスに「正解」を求めに行く構造が生まれます。

本セッションでは、この構造そのものに向き合います。外から正解を持ってくるのではなく、自分たちの組織の文化や強みの中に、変革の起点はすでにあるという考え方。自組織の新たなアイデンティティを自らの手で形づくり、内に秘めた力を取り戻すための実践知をお伝えします。

「JBpress DX Week 2026 ＜春＞」について

「JBpress DX Week」は、AIをはじめとしたデジタルテクノロジーの活用により、ビジネスモデルの変革や新規事業の創出、イノベーションの実現といった新たな価値創造を目指す経営者やマネジメントクラスの方々を対象とした複合オンラインイベントです。2026年3月16日（月）～30日（月）の期間中、DX、AI、サイバーセキュリティ、マーケティングなど多岐にわたるテーマのフォーラムが開催されます。

イベント詳細・参加登録：https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/week/dxweek

株式会社Mutureについて

丸井グループとグッドパッチのジョイントベンチャーとして2022年に設立。日本を代表する大企業とソーシャルセクターの組織変革・DX推進を事業内容とし、「相利共生の未来を実現する」というビジョンのもとに活動しています。ビジネスにおける二項対立や情報の非対称性をなくし、すべての個性が尊重され、多彩な価値観が共生する仕組みのデザインを目指しています。

社名のMuture（ミューチュア）は、mutualism（相利共生）とfuture（未来）をかけあわせた造語です。

社名：株式会社Muture（ミューチュア）

代表取締役：莇 大介

所在地：東京都中野区中野4-3-2

設立：2022年4月27日

事業内容：大企業・ソーシャルセクターの組織変革・DX推進

公式サイト：https://muture.jp/

お問い合わせ先

株式会社Muture 広報担当

お問い合わせフォーム：https://muture.jp/contact