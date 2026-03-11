Nebula3 GameFi、540万USD相当の投資誘致完了!

ZTQ Games Korea Ltd.

Nebula3 GameFiは本日、Kaia Foundation、Starknet Foundation、Immutable、XFoundersなど主要なWeb3パートナーや投資家からの戦略的投資とエコシステム助成金の組み合わせにより、540万ドルを確保したと発表しました。

Nebula3 GameFiは、実績のあるWeb2インディーゲームをWeb3タイトルに再構築することに焦点を当てたマルチチェーンのGameFiプラットフォームです。共同開発提携とマイルストーンベースのサポートシステムを通じて、プラットフォームでは既存ゲームをブロックチェーン対応する体験に変換しつつ、開発時間とコストを大幅に削減することを可能にします。

メインタイトルの一つでもある『The Fox Seeks Friends』は、KaiaのFirst Wave Dappに選ばれました。正式発売以来、本作は64万人以上のユーザーを獲得、Dappポータルのトップ15プロジェクトにランクインし、Kaiaエコシステム内で強い支持を得ています。

Starknetでローンチされた別のゲームタイトル『Claw Machine』では、初月で33,000人のユーザーを記録し、1日のアクティブユーザー数は10,000人に達しました。

現在、Nebula3 GameFiプラットフォームには4か国にわたる5つのゲーム開発スタジオと協力し、複数のブロックチェーンネットワーク上で再構築・発売されるWeb2タイトルのグローバルなパイプラインを構築しています。

Nebula3 GameFiはまた、自社トークンが本日3月11日(水)日本時刻午後５時にBinance Alpha、KuCoin、MEXCに初上場することを発表し、プラットフォーム初の取引所上場をします。

Nebula3 GameFi 紹介

Nebula3 GameFiは、Web3ゲームの開発、運営、配信サービスで、Web2ユーザーをWeb3の世界へ導く橋渡し役としても注目されています。マルチチェーン対応の最新ゲームプラットフォーム

Nebula3 GameFiは、さまざまなブロックチェーン上で展開されるゲームを迅速に更新し、複数のデバイスでプレイ可能な次世代プラットフォームです。Web2で高評価を受けたインディーゲームをWeb3環境で新たに楽しめる形へと進化させるなど最新技術を駆使したゲーム体験で、これまでにないプレイ感を提供します。

Website(https://www.nebula3gamefi.com/) | Twitter(https://x.com/Nebula3_GameFi) | Telegram(https://t.me/Nebula3GameFi)