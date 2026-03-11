「iFreeETF FANG+ゴールド」上場のお知らせ

大和アセットマネジメント株式会社

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：佐野径、以下「当社」）は、「iFreeETF FANG+ゴールド」（証券コード：521A、以下「当ETF」）を新たに設定し、3月11日に東京証券取引所に上場いたしました。

当ETFは、FANG+*とゴールドという異なる性質を持つ二つの資産に、一つのETFで同時に投資できる商品です。実際の投資額に対してそれぞれ100％ずつ、合計200％相当額のエクスポージャーをめざす、当社として初のコンセプトを持つETFです。

* NYSE FANG+指数のことをFANG+といいます。

FANG+は世界のイノベーションを牽引する米国ビッグテック10銘柄で構成される指数であり、2025年1月に上場した「iFreeETF FANG+」の純資産総額は2026年2月末時点で500億円を突破しています。

当ETFは、このFANG+の成長力に、歴史的に資産価値として評価が高いゴールドを組み合わせることで、双方の特性を生かした投資機会の提供を目指します。

株式市場では米国ビッグテック企業が引き続き成長期待を集める一方、ゴールドは地政学リスクやインフレ環境下での資産価値の維持手段として注目を集めています。当社は、これらの市場環境を踏まえ、投資家の多様なニーズに応える商品として本ETFを設定いたしました。

今後も投資家の皆さまの資産形成ニーズに資する様々な商品を提供してまいりますので、「iFreeETF」をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

▶特集ページはこちら(https://www.daiwa-am.co.jp/etf/special/fanggold/)

【上場セレモニーの様子】

