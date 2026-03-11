【小樽洋菓子舗ルタオ】ルタオ大丸札幌店限定の新作スイーツ「ガレナッティ」が3月15日(日)に新登場！発売初日はレバンガ北海道「パシスタスピリッツ」が1時間限定で販売員として盛り上げます。

株式会社ケイシイシイ

小樽洋菓子舗ルタオ（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市）が展開する、「ルタオ大丸札幌店」では、3月15日（日）ルタオ大丸札幌店限定の新商品 「ガレナッティ」 を販売いたします。発売初日を記念し、プロバスケットボールチーム・レバンガ北海道の公式チアダンスチーム「パシスタスピリッツ」をゲストに迎え、特別販売イベントも実施。地元のプロスポーツとスイーツの力で、札幌の街に笑顔をお届けします。

香りも食感もナッツの良さを存分に感じられる大丸札幌店限定のガレット

ガレナッティ

ナッツ本来の旨みとキャラメルの甘美な調和を堪能できる、大丸店限定の特別なガレットが誕生。

本商品の最大の特徴は、ナッツの魅力を存分にお楽しみいただける味わい。香ばしくローストしたアーモンド、カシューナッツ、ピーカンナッツを使用し、キャラメル生地にふんだんに混ぜ込みました。ガレット生地には風味豊かな北海道産小麦を使用し、歯を入れた瞬間に中身のキャラメルやナッツと見事にほどける食感に仕立てました。ナッツの芳醇な味わいと、キャラメルの優しい甘さ。そして、ほろほろとほどける軽やかさで何度も食べたくなる美味しさに。大切な方への贈り物や、日々を彩るティータイムに、大丸札幌店でしか味わえない贅沢なひとときをお届けします。

【商品名】ガレナッティ

【価 格】1,620円（税込）/5個入

【販売期間】2026年3月15日（日）～

【販売時間】１.10:00～

２.13:00～

３.15:30～

※すべての時間帯数量限定でご用意しております。

▼ガレナッティ イメージ動画

https://youtube.com/shorts/2Io-8YPTpBY?feature=share

すべてのお客様にナッツの至福を届ける、開発者が貫いた「こだわり」

「ガレナッティ」へのこだわり

キャラメルとナッツをより、楽しんでいただくために中身はたっぷりと、外の生地は薄めに設計しました。また、絶妙な火加減で焼き上げることによって、サク・ほろ・ふわっとした心地よくほどける食感にこだわり、試行錯誤を繰り返しました。

活気ある店頭に響く、魔法の合言葉「ガレナッティ」

商品名は、百貨店のにぎわいの中でもパッと耳に届き、一瞬で「ナッツのガレットだ！」と伝わる響きを追求しました。数多の候補の中から選ばれたのは、「ナッティなガレット」＝「ガレナッティ」。「ナッツとキャラメルを存分に味わっていただきたい」という私たちの想いと、店頭でお客様を呼び込むスタッフの活気。その両方を繋ぐ名前として、シンプルながらも歯切れの良い名称に辿り着きました。

幸せを分かち合う、あらゆるシーンに寄り添って

パッケージは、ほろっと優しくほどける食感や、キャラメルやナッツの味わいが心地よく親しみやすい、美味しさをたくさんの方に手に取っていただきたいという想いから、あたたかみのあるデザインで設計いたしました。中身は個包装なので、頑張った自分へのご褒美としてはもちろん、大切な方へのお土産や、職場でのおすそ分けにも最適です。この一箱が、人と人とを繋ぎ、笑顔が広がることをルタオ一同心より願っています。

札幌から、ルタオの新しい物語を 「ガレナッティ」に込めた、ルタオ大丸札幌店 店長の想い

札幌の地で、ルタオの可能性を広げる「挑戦の舞台」に。

北海道の中でも札幌は政治、経済、文化の中心地であり、観光地としての魅力度も高くなっております。札幌の中でのルタオ唯一の直営店として「新たなチャレンジの舞台」、「札幌から流行を発信するルタオの広告塔」としてありたいと考えてます。ルタオ大丸札幌店は、JR札幌駅直結、地下鉄さっぽろ駅からも徒歩圏内という、まさに札幌の「玄関口」に位置しています。その利便性は、ご挨拶などのビジネスシーンでの手土産が必要なとき、あるいは大切な方へのプレゼントなど、さまざまなシーンでお買い求めいただけます。

ビジネスからプライベートまで。街の日常に寄り添う、特別な一箱を。

今回販売を開始する「ガレナッティ」は、外の生地は薄めに、中の生地はたっぷりというバランスに設計したことで、よりナッツとキャラメルの味わいを存分に楽しんでいただきたいという想いも込めました。大丸店限定商品として、ここでしか出会えない自分へのご褒美や、大切な方への贈り物として日々の日常に彩りを添えられるように努めて参ります。ルタオ本店が小樽の皆様に愛されるお店になりたいという想いを込めているように、私たちルタオ大丸札幌店も、北海道の皆様に、そして札幌の地元のお客様に愛される商品に育てて参ります。

パシスタスピリッツによる「販売体験」イベント詳細

パシスタスピリッツ

日時：2026年3月15日（日） 10:00～11:00

場所：大丸札幌店B1 ほっぺタウン内 ルタオ大丸札幌店

内容：パシスタスピリッツメンバーが店頭に立ち、お客様への商品や試食のお渡しを行います。

参加メンバー：SAKURAKO、RISA

企画の背景・想い

株式会社レバンガ北海道と株式会社ケイシイシイは、「キャリア形成 × スポーツ経験」をテーマとした共同プロジェクトを始動いたします。本プロジェクトは、学生や選手に対し「地域で働く魅力」や「スポーツで培った力を活かせるキャリアパス」を提示することを目的としています 。地元の優秀な人材獲得に加え、ユース・チアメンバーの将来支援やブランド認知の向上、スポンサーシップの新たな価値創造を目指します。

レバンガ北海道の企業理念『北海道から「人」に「社会」に感動を届け、世の中を笑顔にする。』と、ケイシイシイの企業理念『喜びを創り 喜びを提供する』。この両者が持つ「お客様を笑顔にする力」を掛け合わせることで、地元札幌の皆様から北海道の皆様まで心からのエールを贈り、地域貢献することを目指しております。

店舗情報

ルタオ大丸札幌店

【住所】札幌市中央区北5条西4丁目7

大丸札幌店B1 ほっぺタウン内

【営業時間】10:00‐20:00（大丸札幌店に準ずる）

札幌市内で唯一のルタオ直営店。定番のドゥーブルフロマージュをはじめとしたケーキから焼き菓子まで、幅広く取り揃えております。日常を少し特別に彩るようなお店創りを目指してまいります。

JR札幌駅直結、地下鉄さっぽろ駅からも徒歩圏内の立地で気軽にお立ち寄りいただけます。

「小樽洋菓子舗ルタオ」について

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

ブランドサイトURL：https://www.letao-brand.jp/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/letao_official/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。