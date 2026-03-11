国際女性デーにドイツ発セルフプレジャーブランド「Womanizer」とSEKIRARA CARDがコラボイベント開催。テーマは “女性が身体や性のあり方を選べる社会”

株式会社セキララカード

株式会社セキララカード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤原紗耶）は、3月8日の国際女性デーに、ドイツ発のセルフプレジャーブランド「Womanizer（ウーマナイザー）」とのメディア向けコラボイベントを開催しました。

3月8日の国際女性デーは、女性の権利や機会、社会の中での立場について考える日。恋人や家族、自分自身と本音で話すきっかけをつくるコミュニケーションカード「SEKIRARA CARD」は、女性のセクシャルウェルネスに向き合い、セルフプレジャートイを開発してきた「Womanizer」と、「いま、女性は、自分の身体やセクシュアリティを自然に語ることができ、選べる社会にいるのか。」という問いに互いに共感したことから、国際女性デーのイベントの実施に至りました。前半は、創業30周年の女性向けプレジャーグッズストア「LOVE PIECE CLUB（ラブピースクラブ）」創業者・北原みのりさんを迎え、日本の女性の”性”の受け止め方の現状について、Womanizer広報・小澤美優さんとSEKIRARA CARD代表・藤原紗耶でトークセッションを実施しました。後半は、この日のために開発を行った「Womanizer」コラボのSEKIRARA CARDを活用したワークショップを実施しました。

■深刻なオーガズムギャップ。女性の性の教育・メディアの “沈黙” が課題

男女の性行為において、男性がオーガズムに達する頻度と、女性が達する頻度の差「オーガズムギャップ」について、「Womanizer」が日本・グローバルで実施した調査を発表。他国の女性に比べて日本が大きく下回っていることについて、北原さんは「衝撃的な数字。30年間、セルフプレジャーグッズを日本に仕入れることで自分を愛すことを伝えてきたけれど、なかなか変化につながっていない」と強く指摘。また、藤原氏も、アメリカの大学時代にオーガズムについて教授と語るイベントで、初めてオープンな場で性の話をしたことが自身の衝撃的体験だったという体験を語り、「日本の女性の性が沈黙させられ、社会や教育でも触れられてこなかったことが数字で表れている」と解説しました。





■女性の半数がセルフプレジャーを “全くしない” 日本。話やすい空気に課題

さらに、セルフプレジャーに関する調査では、セルフプレジャーを「全くしない」と答えた女性は日本では約半数にのぼる一方、グローバルで比較すると大きく下回ることから、「セルフプレジャーが自然な選択肢になっていない」ことから、「自分の体に触れることが許されてきた時間の差が大きいのではないか」と小澤さんは解説。

北原さんは「30年間セルフプレジャーショップを運営して気付いたのは、セックスに疲れ、傷ついている女性が多いということ。電車に乗っていて胸の大きな女性の写真があったりと、性的な消費が多く、性を楽しむ視点が抜けているように感じます」と指摘しました。さらに、直近では北原さんが運営するラブピースクラブに70代の女性が買いに来てくれたとのことで「最近出会った彼氏となかなか会えなくて、自分のために買いに来てくれたそうです。セックスもマスターベーションも、年齢は全く関係ない。セルフプレジャーを通して、日本の女性に、女性に生まれたことにもっと期待を持てる社会にしていきたい」と話しました。

藤原からは「北原さんが日本で初めて、女性としてセルフプレジャーグッズを売ってくれたからこそ今がある。性の話は、話すも話さないも権利。けれども今、話せなくなっていることは大きな課題だと感じている。だからこそ、女性がもっと性について安心して対話ができる社会を作っていくべき」と締めくくりました。

後半ではWomanizerとSEKIRARA CARDのコラボカードでワークショップを開催。話しにくい性やセルフプレジャーについて、赤裸々なトークで盛り上がりを見せました。今後も、SEKIRARA CARDは社会の中にある”話づらい”課題に向き合い、様々な企業と共に、話せるきっかけ作りを社会に実装していきたいと考えています。

Womanizerのレポートは以下よりご覧ください。

https://bit.ly/4rid0Ra



■セキララカードとは

対人関係を深めるコミュニケーションカード「セキララカード」を展開中。8種類のカードシリーズを販売し、Instagram等のSNSではリール総再生回数6,000万回以上、フォロワー数約5万人を獲得。対話型ワークショップや映像コンテンツ制作など、コミュニケーションの質を高める取り組みを展開中。

