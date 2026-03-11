スマート工場化が需要を押し上げる線形転送システム市場、2031年に11.53億ドルへ成長予測
線形転送システム（LTS）とは、産業用または製造業の環境において、ワークピース、資材、または部品を固定された直線状（直線またはわずかに湾曲した）経路に沿って移動させるように設計された自動化された機械式または電気機械式のシステムである。同システムは、駆動機構（例：電気モーター、空気圧シリンダー、油圧アクチュエーター）、案内構造（例：レール、スライド）、および制御システムを統合し、精密で再現性のある効率的な転送を実現するものである。これにより、自動車、電子機器、物流・電子商取引、製薬などの業界における組立て、選別、試験、または包装といった生産プロセスをサポートしている。
産業高度化が促す成長特徴：自由度と生産最適化で差別化
線形転送システム市場の最も顕著な特徴は、スマート化と柔軟性への要求が高まる中で、工場レイアウトと工程設計の自由度を飛躍的に高める技術として認知が拡大している点である。独立制御キャリアによるタクトタイム最適化、工程内検査とのインライン連携、迅速な段取り替えといった機能が、IoTとMESとの連携を前提とした次世代ラインの設計思想に合致する。特に半導体後工程や医療機器など、クリーン環境下での高精度搬送ニーズが加速し、品質トレーサビリティ確保への貢献度の高さが競争力を左右する。自動化投資が高止まりする世界市場では、省スペース、生産多様化、稼働率最大化といった価値提案に応えるソリューションとして、導入メリットがより分かりやすく経営判断に反映されつつあるのである。
市場規模：年平均8.4%成長で、2031年に11.53億米ドルへ
LP Informationの最新レポート「世界線形転送システム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/574678/linear-transfer-systems）によると、グローバル線形転送システム市場は2025年から2031年までCAGR8.4%で成長し、2031年には11.53億米ドル規模に達すると予測されている。DX投資の本格化、設備更新需要、そして各国政府による製造業回帰政策が追い風となり、市場拡大の余地は依然として大きい。特にアジア太平洋では電子製造の集積が継続、欧州では高付加価値製造へのシフトが鮮明である。単なる搬送装置ではなく、設備間連携と制御最適化を担う「インテリジェント搬送基盤」として価値が再定義されており、設備投資における中心領域としての存在感を着実に高めている。
図. 線形転送システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343856/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343856/images/bodyimage2】
図. 世界の線形転送システム市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレーヤー：技術投資が競争の焦点に
世界的な主要製造業者には、Bosch Rexroth AG、ATS Corporation、Rockwell Automation、B&R Industrial Automation（ABB）、Festo、Beckhoff Automation、Afag（Emerson）、TAKTOMAT、Innovative Automation、Ruhlamatなどが名を連ねる。2024年時点で、売上上位5社が約84.0%の市場シェアを占めており、技術差による寡占傾向が強いことが分かる。各社は制御アルゴリズムの進化、キャリア構造の軽量高耐久化、安全機能統合、そしてAIによる予兆保全への応用など、スマート制御技術の取り込みを競い合っている。顧客企業は単なる装置購入から、ライン最適設計、周辺機器統合、保守サービスまでを包括した価値提案を要求しており、技術力とソリューション提供力が市場競争の決定要因となっている。
産業高度化が促す成長特徴：自由度と生産最適化で差別化
線形転送システム市場の最も顕著な特徴は、スマート化と柔軟性への要求が高まる中で、工場レイアウトと工程設計の自由度を飛躍的に高める技術として認知が拡大している点である。独立制御キャリアによるタクトタイム最適化、工程内検査とのインライン連携、迅速な段取り替えといった機能が、IoTとMESとの連携を前提とした次世代ラインの設計思想に合致する。特に半導体後工程や医療機器など、クリーン環境下での高精度搬送ニーズが加速し、品質トレーサビリティ確保への貢献度の高さが競争力を左右する。自動化投資が高止まりする世界市場では、省スペース、生産多様化、稼働率最大化といった価値提案に応えるソリューションとして、導入メリットがより分かりやすく経営判断に反映されつつあるのである。
市場規模：年平均8.4%成長で、2031年に11.53億米ドルへ
LP Informationの最新レポート「世界線形転送システム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/574678/linear-transfer-systems）によると、グローバル線形転送システム市場は2025年から2031年までCAGR8.4%で成長し、2031年には11.53億米ドル規模に達すると予測されている。DX投資の本格化、設備更新需要、そして各国政府による製造業回帰政策が追い風となり、市場拡大の余地は依然として大きい。特にアジア太平洋では電子製造の集積が継続、欧州では高付加価値製造へのシフトが鮮明である。単なる搬送装置ではなく、設備間連携と制御最適化を担う「インテリジェント搬送基盤」として価値が再定義されており、設備投資における中心領域としての存在感を着実に高めている。
図. 線形転送システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343856/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343856/images/bodyimage2】
図. 世界の線形転送システム市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレーヤー：技術投資が競争の焦点に
世界的な主要製造業者には、Bosch Rexroth AG、ATS Corporation、Rockwell Automation、B&R Industrial Automation（ABB）、Festo、Beckhoff Automation、Afag（Emerson）、TAKTOMAT、Innovative Automation、Ruhlamatなどが名を連ねる。2024年時点で、売上上位5社が約84.0%の市場シェアを占めており、技術差による寡占傾向が強いことが分かる。各社は制御アルゴリズムの進化、キャリア構造の軽量高耐久化、安全機能統合、そしてAIによる予兆保全への応用など、スマート制御技術の取り込みを競い合っている。顧客企業は単なる装置購入から、ライン最適設計、周辺機器統合、保守サービスまでを包括した価値提案を要求しており、技術力とソリューション提供力が市場競争の決定要因となっている。