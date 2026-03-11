美容サロン向け予約システム「CSネクスト」、予約一元管理RPAツール「Salon Controller Agent」β版を提供開始
美容サロン向け予約システム「CSネクスト」（ https://csnext.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は2026年3月11日、複数の予約サイトの管理を自動化するRPAツール「Salon Controller Agent（サロンコントローラーエージェント）」のβ版提供を開始しました。
本ツールは、サロンが利用する複数の予約サイトの管理業務を自動化し、予約管理の負担軽減を目的として開発されたものです。現在、既存利用サロンによるモニター運用を通じて機能改善を行っています。
■開発背景
近年、美容サロンでは、予約ポータルサイトや自社予約サイトなど、複数の予約チャネルを併用するケースが増えています。
その一方で、各サイトでの予約確認や空き枠の調整、情報更新といった管理業務が増加し、現場の負担となっています。
CSネクストでは、こうした課題を解決するため、サロン運営の業務を自動化するRPAツール「Salon Controller Agent」を開発しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343878/images/bodyimage1】
■ Salon Controller Agent の特徴
1. 複数予約サイトの管理業務を自動化
複数の予約サイトに分散した予約情報の確認・管理業務を自動化し、サロンの運営業務を効率化します。
2. ブログ投稿などサロン業務の自動化
予約管理に加え、ブログ投稿などの定型業務の自動化にも対応。
サロンスタッフの作業時間削減を支援します。
3. RPA技術による柔軟な拡張性
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）技術を活用することで、今後も様々なサロン業務の自動化に対応していく予定です。
■β版モニターについて
現在、本サービスはβ版として提供しており、美容サロンを対象にモニター利用の受付を行っています。
モニターサロンからのフィードバックをもとに機能改善を進め、今後正式版リリースを予定しています。
URL：https://rpa.csnext.jp
■CSネクストについて
CSネクストは、美容サロン向けの予約システムを提供し、サロンの集客・運営を支援するサービスです。
予約管理・顧客管理・サイト制作などを通じて、サロンのデジタル活用をサポートしています。
URL：https://csnext.jp
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
本ツールは、サロンが利用する複数の予約サイトの管理業務を自動化し、予約管理の負担軽減を目的として開発されたものです。現在、既存利用サロンによるモニター運用を通じて機能改善を行っています。
■開発背景
近年、美容サロンでは、予約ポータルサイトや自社予約サイトなど、複数の予約チャネルを併用するケースが増えています。
その一方で、各サイトでの予約確認や空き枠の調整、情報更新といった管理業務が増加し、現場の負担となっています。
CSネクストでは、こうした課題を解決するため、サロン運営の業務を自動化するRPAツール「Salon Controller Agent」を開発しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343878/images/bodyimage1】
■ Salon Controller Agent の特徴
1. 複数予約サイトの管理業務を自動化
複数の予約サイトに分散した予約情報の確認・管理業務を自動化し、サロンの運営業務を効率化します。
2. ブログ投稿などサロン業務の自動化
予約管理に加え、ブログ投稿などの定型業務の自動化にも対応。
サロンスタッフの作業時間削減を支援します。
3. RPA技術による柔軟な拡張性
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）技術を活用することで、今後も様々なサロン業務の自動化に対応していく予定です。
■β版モニターについて
現在、本サービスはβ版として提供しており、美容サロンを対象にモニター利用の受付を行っています。
モニターサロンからのフィードバックをもとに機能改善を進め、今後正式版リリースを予定しています。
URL：https://rpa.csnext.jp
■CSネクストについて
CSネクストは、美容サロン向けの予約システムを提供し、サロンの集客・運営を支援するサービスです。
予約管理・顧客管理・サイト制作などを通じて、サロンのデジタル活用をサポートしています。
URL：https://csnext.jp
■株式会社ノーマリズムについて
「最高の普通を追求します。これからの普通を創造します。」をコンセプトに、美容室の口コミサイト[ヘアログ]（ https://hairlog.jp/ ）など、主に美容室業界向けのWEBサービスを提供しています。
配信元企業：株式会社ノーマリズム
プレスリリース詳細へ